Bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, Christian Pulisic, angkat bicara mengenai perpisahannya dengan kekasihnya, pegolf profesional Alexa Melton
"Aku hanya memandangnya dari sudut pandang yang paling positif"
Pulisic akhirnya angkat bicara mengenai berakhirnya hubungannya dengan pegolf profesional Melton. Pasangan ini, yang hubungannya menjadi sorotan utama dalam serial dokumenter Paramount+ tahun 2024, dilaporkan telah berpisah pada awal tahun ini. Meskipun telah berpisah, penyerang timnas AS ini berbicara tentang mantan pasangannya dengan penuh kehangatan, mengakui pengaruh positif yang diberikannya dalam hidupnya selama mereka bersama.
"Saya hanya memandangnya dengan cara yang paling positif," kata Pulisic dalam wawancara dengan Time. "Dia sangat menyenangkan, dan dia mendukung saya dalam segala hal. Dia ingin mendorong saya untuk lebih menikmati hidup dan melakukan berbagai hal bersamanya serta melakukan berbagai hal pada umumnya. Dan saya bersyukur untuk itu."
Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi
Pulisic menjalani kehidupan yang sangat tenang di Italia. Tinggal di dekat tempat latihan AC Milan agar perjalanan ke klubnya singkat, pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa fokusnya yang sangat tajam pada sepak bola sering kali harus dibayar dengan pengorbanan pribadi. Dedikasinya terhadap permainan ini begitu kuat hingga ia terkenal dengan ungkapan "berpesta seperti biarawan", sebuah pilihan gaya hidup yang bertujuan untuk mempertahankan performa elitnya di Serie A.
Mantan bintang Chelsea ini berbicara terbuka tentang tarik-menarik yang melelahkan antara karier dan kehidupan pribadinya. "Saya memiliki cara berpikir yang sangat spesifik tentang performa," aku Pulisic. "Saya selalu ingin tinggal lebih dekat dengan tempat latihan, karena itulah pekerjaan saya, dan itulah yang saya lakukan setiap hari. Hal itu telah membantu saya dalam banyak hal. Namun, terkadang hal itu juga membuat saya merasa tidak bahagia."
Bantuan dari ayahnya
Ayah Pulisic, Mark, telah berperan penting dalam membantu putranya mengatasi rasa kesepian yang sering menghantui seorang atlet profesional. Atas desakan Mark, Pulisic memilih tempat tinggal di dekat lapangan golf di Milan agar ia memiliki sarana rekreasi. Mark sangat menyadari beban mental yang ditimbulkan oleh dunia olahraga di balik layar.
“Orang-orang mengira menjadi atlet profesional itu mudah, dan hidupnya menyenangkan,” tambah Mark kepada Time. “Percayalah, ada keuntungan finansial yang luar biasa, dan menjadi sorotan publik. Namun, ketika Anda menutup pintu di malam hari dan sendirian, Anda merindukan banyak hal, termasuk keluarga. Anda bisa benar-benar merasa terpuruk. Kami hanya harus memastikan bahwa kami membantu mengatasinya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pulisic masih memiliki tiga pertandingan lagi yang harus dilakoni musim ini bersama Milan, melawan Atalanta, Genoa, dan Cagliari, dalam upayanya merebut posisi runner-up di Serie A. Setelah itu, ia akan mengalihkan fokusnya ke persiapan Piala Dunia 2026, di mana timnas AS akan menghadapi Paraguay, Australia, dan Turki pada babak penyisihan grup.