Pulisic akhirnya angkat bicara mengenai berakhirnya hubungannya dengan pegolf profesional Melton. Pasangan ini, yang hubungannya menjadi sorotan utama dalam serial dokumenter Paramount+ tahun 2024, dilaporkan telah berpisah pada awal tahun ini. Meskipun telah berpisah, penyerang timnas AS ini berbicara tentang mantan pasangannya dengan penuh kehangatan, mengakui pengaruh positif yang diberikannya dalam hidupnya selama mereka bersama.

"Saya hanya memandangnya dengan cara yang paling positif," kata Pulisic dalam wawancara dengan Time. "Dia sangat menyenangkan, dan dia mendukung saya dalam segala hal. Dia ingin mendorong saya untuk lebih menikmati hidup dan melakukan berbagai hal bersamanya serta melakukan berbagai hal pada umumnya. Dan saya bersyukur untuk itu."