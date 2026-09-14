Kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sparta menutup pekan yang berkesan bagi bek kiri itu setelah ia menerima panggilan senior pertamanya ke tim nasional. Berbicara kepada ESPN Nederland setelah peluit akhir, ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap sepenuhnya pada tugas klub sebelum mengalihkan perhatiannya ke level internasional.

Tentang kehormatan mewakili negaranya, ia berkata: "Saya sangat gembira dan menganggap ini sebagai kehormatan besar bisa dipilih untuk tim nasional Brasil. Namun pertama-tama, saya ingin memenangi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Setelah itu, saya bisa fokus sepenuhnya pada Brasil."

Ia menambahkan: "Itu benar-benar datang sebagai kejutan. Saya tidak menyangka akan dipanggil. Saya bangga pada diri saya sendiri, tetapi juga bangga pada tim. Mereka membantu mewujudkan ini untuk saya."