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Bintang terbaru Brasil? Kapten PSV Mauro Junior dibuat tak bisa berkata-kata setelah panggilan mengejutkan ke timnas Brasil usai mendominasi Eredivisie
Bek dipanggil untuk pertama kalinya
Pemain serbabisa berusia 27 tahun itu mendapat panggilan pertamanya ke tim senior Brasil setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemimpin kunci di PSV, mengambil alih tugas kapten setelah Jerdy Schouten mengalami cedera lutut parah. Terdaftar sebagai pemain klub itu sejak Januari 2018, Mauro telah tampil sebagai starter dalam semua enam laga liga musim ini, mencatatkan satu gol dan satu assist. Penampilan dominannya telah mengantarkan tim Eindhoven itu ke puncak klasemen Eredivisie dengan 16 poin, hasil dari lima kemenangan dan satu hasil imbang.
- Pro Shots
Kapten bereaksi atas pemilihannya
Kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sparta menutup pekan yang berkesan bagi bek kiri itu setelah ia menerima panggilan senior pertamanya ke tim nasional. Berbicara kepada ESPN Nederland setelah peluit akhir, ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap sepenuhnya pada tugas klub sebelum mengalihkan perhatiannya ke level internasional.
Tentang kehormatan mewakili negaranya, ia berkata: "Saya sangat gembira dan menganggap ini sebagai kehormatan besar bisa dipilih untuk tim nasional Brasil. Namun pertama-tama, saya ingin memenangi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Setelah itu, saya bisa fokus sepenuhnya pada Brasil."
Ia menambahkan: "Itu benar-benar datang sebagai kejutan. Saya tidak menyangka akan dipanggil. Saya bangga pada diri saya sendiri, tetapi juga bangga pada tim. Mereka membantu mewujudkan ini untuk saya."
Pengakuan di antara elite dunia
Pemilihan itu menjadi pengakuan atas fleksibilitas taktis sang bek, yang juga mampu bermain dengan nyaman di lini tengah di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Brasil. Mengakui kedalaman talenta kelas dunia yang dimiliki Brasil, ia mengatakan: "Ya, itu benar. Jelas tidak mudah untuk dipanggil ke tim nasional Brasil. Kami punya jumlah pemain hebat yang luar biasa banyak."
Bek sayap itu juga mengungkapkan bahwa istrinya adalah orang pertama yang mendengar kabar tersebut: "Dia adalah orang pertama yang saya hubungi, segera setelah saya diberi tahu."
- ANP
Uji coba internasional sudah menanti
Sebelum berangkat untuk tugas tim nasional, Mauro harus melewati laga tandang Eredivisie yang berat ke markas Twente pada Minggu, 20 September, saat PSV berupaya mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Bek sayap itu setelahnya akan bergabung dengan rombongan 26 pemain Carlo Ancelotti untuk dua laga persahabatan beruntun melawan Australia di Townsville dan Brisbane pada akhir bulan ini. Jendela internasional perdananya ditutup dengan perjalanan jarak jauh untuk menghadapi India di Kolkata pada pekan pertama Oktober.
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