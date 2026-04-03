Bintang Stuttgart itu mengaku akan 'sangat senang bisa kembali ke Real Madrid', sementara klub raksasa Spanyol itu memiliki opsi pembelian kembali dengan harga murah
Lulusan Castilla bersinar di Jerman
Sejak meninggalkan ibu kota Spanyol dengan nilai transfer sebesar €3 juta pada musim panas 2025, Andres telah membuktikan dirinya sebagai pemain andalan di lini tengah Stuttgart. Pemain berusia 20 tahun ini telah menyumbang satu gol dan satu assist dalam 19 penampilannya di Bundesliga, dengan 10 kali menjadi starter selama musim debutnya yang mengesankan di Jerman. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat di level sepak bola papan atas telah membangkitkan kembali minat dari Madrid, yang dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali yang murah guna memperkuat opsi lini tengah mereka.
Andres menanggapi spekulasi seputar Bernabeu
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemain asal Spanyol itu mengungkapkan rasa sayangnya kepada klub lamanya sambil tetap fokus secara profesional pada tugas-tugasnya saat ini di MHP Arena. Meskipun terus dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke tanah airnya, Andres menegaskan bahwa saat ini ia menyerahkan semua keputusan kariernya kepada agennya untuk menghindari gangguan.
Berbicara kepada The Athletic, ia menanggapi kemungkinan kepindahannya kembali ke Bernabeu: “Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh klub - saya akan sangat senang untuk kembali ke Madrid, tetapi itu bukanlah sesuatu yang saya khawatirkan saat ini. Saya sangat bahagia di Stuttgart. Saya telah memberi tahu agen saya bahwa saya tidak ingin tahu apa pun tentang hal itu. Ketika waktunya tiba, kami akan membicarakannya dan melihat opsi apa saja yang kami miliki.”
Klausul diskon dan pujian dari rekan setim
Madrid dengan cerdik memasukkan klausul opsi pembelian kembali ke dalam kontrak Andres, yang memungkinkan mereka mengamankan jasanya hanya dengan €13 juta pada musim panas ini atau €16 juta pada tahun 2027. Gelandang tersebut juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji rekan setimnya, Angelo Stiller, yang juga dikaitkan dengan klub raksasa Spanyol tersebut.
Menanggapi canda-canda di ruang ganti mengenai masa depan masing-masing, Andres mengatakan: “Semua orang tahu soal Madrid, tapi ada beberapa lelucon di antara kami: ‘Kamu mau pindah ke sana? Aku datang dan kamu pergi?’ Tapi itu saja. Dia pemain terbaik kami, dia luar biasa. Jika kamu menonton pertandingan Stuttgart, kamu akan melihat bahwa dia adalah orang yang memimpin permainan. Dia adalah pemain kelas atas dan bisa bermain untuk tim mana pun - semoga Madrid, atau di mana pun dia mau.”
Keputusan strategis bagi Los Blancos
Madrid tampaknya siap melakukan investasi besar-besaran di lini tengah pada musim panas ini, dengan target-target ternama seperti Vitinha, Rodri, dan Adam Wharton masuk dalam daftar pendek yang dipenuhi talenta-talenta berkualitas. Meskipun Andres tetap menjadi alternatif lokal yang hemat biaya, ia saat ini terikat kontrak jangka panjang dengan Stuttgart hingga Juni 2030. Los Blancos kini harus memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul pembelian kembali yang murah atau membiarkan nilai sang pemain muda terus meningkat di tengah laporan ketertarikan dari Manchester United.