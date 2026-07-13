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Bintang Spanyol: Mbappé tidak membuat kami takut... dan saya membayangkan diri saya menjadi juara Piala Dunia

France vs Spain
France
Spain
World Cup
P. Cubarsi
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Prancis
Spanyol

Bao Koparsi, bintang tim nasional Spanyol, berbicara mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, menjelang pertandingan melawan Prancis besok, Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

Kobarsi kini menjadi pemain di bawah usia 20 tahun dengan menit bermain terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencapai 540 menit, mengungguli Kylian Mbappé.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, Koparsi mengatakan, “Mungkin saya bukan salah satu pemain yang paling terkenal di media, tapi saya mulai memasuki dunia ini.”

Ia menambahkan, “Saya memiliki kepribadian yang kuat, saya menyukai tekanan dan motivasi, sedangkan Lamine Yamal lebih tenang dan menjalani hidup dengan caranya sendiri. Bahkan gaya permainannya mencerminkan hal itu; ia bermain seolah-olah berada di taman bermain.”

Ia melanjutkan, “Yamal dalam kondisi prima dan secara mental fokus pada apa yang harus dilakukannya serta membantu tim. Lamine menyadari bahwa semua orang memperhatikan gol dan umpan-umpan penentu yang ia ciptakan, tetapi ia juga peduli pada tugas bertahan, serta menekan bek sayap dengan cara yang ia kuasai. Saat Lamine berhadapan satu lawan satu denganmu, ia menunjukkan dominasi.”

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Mbappé adalah pemain yang unik, sama seperti Yamal

    Meskipun usianya masih muda, Bao Kobarsi sudah pernah berhadapan dengan sebagian besar bintang tim nasional Prancis.

    Ia menambahkan, “Saya pernah berlatih bersama Ousmane Dembélé dalam beberapa sesi latihan. Anda harus waspada terhadapnya karena ia mahir bermain dengan kedua kakinya, dan bisa melewati Anda dari sisi mana pun.”

    Kobarsi juga mengenang final Olimpiade Paris 2024, saat ia berhadapan dengan Doi, Oulissé, dan Matita.

    Pemain El Matador itu berkata, “Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami tertinggal 0-1 dari Prancis di Paris, lalu kami membalikkan skor menjadi 3-1. Namun, sepak bola tidak kenal ampun; mereka bangkit dan menyamakan kedudukan. Rasanya seolah-olah segalanya runtuh dan kami sudah tamat, tetapi pada akhirnya kami meraih hasil yang luar biasa dan unik.”

    Kobarsi menegaskan, “Kylian Mbappé tidak membuat kami takut, tetapi dia mampu mengubah jalannya pertandingan. Dia memiliki kemampuan yang diketahui semua orang; bahkan jika dia tidak tampil menonjol dalam pertandingan, dia bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dia adalah pemain yang unik, sama seperti Lamine. Kami harus tetap fokus sepenuhnya selama 90 menit.”

    Kobarsi juga memuji pelatih Barcelona, Hans Flick, dengan mengatakan, “Sejak kedatangannya, dia mempercayai saya meskipun saya tidak bisa mengikuti masa persiapan awal bersamanya karena saya ikut serta dalam Olimpiade.”

    Di akhir wawancara, Kubarsi ditanya apakah ia pernah membayangkan diri mengangkat trofi Piala Dunia, dan ia menjawab sambil tersenyum, “Ya, tentu saja. Sejak kecil, setiap pemain bisa membayangkan hal itu. Namun, ketika Anda berada di sini dan semakin mendekati tujuan tersebut, Anda mulai lebih membayangkan perayaannya, dan membayangkan momen saat mengangkat trofi.”

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