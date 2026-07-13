Bintang Spanyol: Mbappé tidak membuat kami takut... dan saya membayangkan diri saya menjadi juara Piala Dunia

Bao Koparsi, bintang tim nasional Spanyol, berbicara mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, menjelang pertandingan melawan Prancis besok, Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

Kobarsi kini menjadi pemain di bawah usia 20 tahun dengan menit bermain terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencapai 540 menit, mengungguli Kylian Mbappé.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, Koparsi mengatakan, “Mungkin saya bukan salah satu pemain yang paling terkenal di media, tapi saya mulai memasuki dunia ini.”

Ia menambahkan, “Saya memiliki kepribadian yang kuat, saya menyukai tekanan dan motivasi, sedangkan Lamine Yamal lebih tenang dan menjalani hidup dengan caranya sendiri. Bahkan gaya permainannya mencerminkan hal itu; ia bermain seolah-olah berada di taman bermain.”

Ia melanjutkan, “Yamal dalam kondisi prima dan secara mental fokus pada apa yang harus dilakukannya serta membantu tim. Lamine menyadari bahwa semua orang memperhatikan gol dan umpan-umpan penentu yang ia ciptakan, tetapi ia juga peduli pada tugas bertahan, serta menekan bek sayap dengan cara yang ia kuasai. Saat Lamine berhadapan satu lawan satu denganmu, ia menunjukkan dominasi.”