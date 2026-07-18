AFP
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Bintang Spanyol Marc Cucurella secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk pensiun menjelang final Piala Dunia melawan Argentina
Cucurella menetapkan target pensiun menjelang final
Cucurella mengatakan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola internasional jika Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia. Bek tersebut telah bermain penuh di setiap menit perjalanan Spanyol menuju final di Amerika Utara dan yakin bahwa mengangkat trofi tersebut akan membuatnya tidak memiliki lagi yang perlu diraih untuk negaranya.
Setelah sebelumnya menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2024, pemain berusia 27 tahun ini merasa bahwa meraih gelar ganda di level internasional akan menjadi cara yang sempurna untuk mengakhiri kariernya bersama timnas Spanyol. Ia telah menjadi sosok kunci di bawah asuhan De la Fuente dan selalu tampil sebagai andalan di lini pertahanan Spanyol sepanjang turnamen. Selain janji pensiunnya, Cucurella juga berjanji akan menghormati manajernya dengan membuat tato jika Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia.
- (C)Getty Images
Cucurella menjelaskan keputusannya
Dalam wawancara dengan L'Equipe, Cucurella menjelaskan mengapa ia siap mundur dari tim nasional jika Spanyol menjuarai Piala Dunia. Bek tersebut mengatakan bahwa meraih dua gelar internasional terbesar akan menjadi penutup yang sempurna bagi kariernya bersama La Roja.
"Jika kami menjuarai Piala Dunia, saya akan menelepon Luis keesokan harinya dan memberitahunya agar tidak mengandalkan saya lagi, bahwa saya akan pensiun dari tim nasional," katanya. "Dengan gelar Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, saya tidak bisa berharap lebih dari ini."
Tantangan tato
Pembicaraan soal pensiun bukanlah satu-satunya janji yang telah diucapkan Cucurella. Dikenal karena kepribadian dan gaya rambutnya yang eksentrik, bek ini juga telah berjanji untuk membuat tato permanen sebagai penghormatan kepada sosok yang telah membawa Spanyol kembali ke puncak sepak bola internasional. Tampaknya, jika La Roja berhasil mengalahkan juara bertahan, pemain berusia 27 tahun ini akan langsung menuju studio tato untuk membuat desain yang sangat spesifik.
Cucurella mengonfirmasi rencananya untuk memberikan penghormatan kepada De la Fuente dalam sebuah wawancara dengan Fox Sports, dengan mengatakan: "Saya akan membuat tato kecil bergambar wajah manajer Spanyol, Luis de la Fuente, di bisep saya jika kami berhasil memenangkan Piala Dunia."
- Getty Images Sport
Satu rintangan terakhir melawan Argentina
Spanyol kini akan menghadapi juara bertahan Argentina dengan peluang untuk meraih gelar Piala Dunia kedua mereka. Bagi Cucurella, pertandingan final ini juga bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas Spanyol jika ia menepati janjinya untuk pensiun. Masih harus dilihat apakah ia akan menepati janji tersebut, namun fokus utamanya saat ini adalah membantu Spanyol menahan serangan Argentina dan mengakhiri perjalanan mereka dengan meraih trofi terbesar dalam sepak bola internasional.
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