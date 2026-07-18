Bintang Spanyol Marc Cucurella secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk pensiun menjelang final Piala Dunia melawan Argentina

Cucurella mengatakan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola internasional jika Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia. Bek tersebut telah bermain penuh di setiap menit perjalanan Spanyol menuju final di Amerika Utara dan yakin bahwa mengangkat trofi tersebut akan membuatnya tidak memiliki lagi yang perlu diraih untuk negaranya.

Setelah sebelumnya menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2024, pemain berusia 27 tahun ini merasa bahwa meraih gelar ganda di level internasional akan menjadi cara yang sempurna untuk mengakhiri kariernya bersama timnas Spanyol. Ia telah menjadi sosok kunci di bawah asuhan De la Fuente dan selalu tampil sebagai andalan di lini pertahanan Spanyol sepanjang turnamen. Selain janji pensiunnya, Cucurella juga berjanji akan menghormati manajernya dengan membuat tato jika Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia.