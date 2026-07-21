Perayaan Piala Dunia Spanyol mencapai puncaknya di Madrid saat dua juta penggemar memadati jalan-jalan, namun ada momen tertentu yang melibatkan Yamal yang menarik perhatian media sosial.

Bintang muda Barcelona itu terlihat berinteraksi dengan sebuah spanduk provokatif yang dilemparkan dari kerumunan, yang menampilkan referensi ke sebuah acara tinju selebriti. Spanduk tersebut bertuliskan: "Velada del ano VII: Paredes vs Gavi."

Pemain sayap berusia 19 tahun itu tampak sangat menikmati lelucon tersebut, tersenyum saat menanggapi spanduk itu selama parade bus terbuka. Yamal menjadi pusat perhatian sepanjang acara, bahkan sempat mengambil mikrofon untuk menyanyikan lagu-lagu Bad Bunny sambil menari bersama teman lama sekaligus rekan setimnya, Nico Williams. Suasana tersebut sangat kontras dengan kejadian tidak menyenangkan di New Jersey hanya 24 jam sebelumnya.



