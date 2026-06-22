Bintang Spanyol Lamine Yamal 'berpotensi mencapai level yang setara' dengan Lionel Messi 'jika ia tetap rendah hati', kata pelatih Austria Ralf Rangnick

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Rangnick menyebut Yamal sebagai salah satu bintang masa depan sepak bola saat membahas kemampuan tim Spanyol. Pelatih asal Austria itu membuat perbandingan yang mencolok dengan legenda Barcelona, Messi.

Ia mengatakan: "Spanyol bukanlah lawan yang ingin dihadapi siapa pun. Mereka juga merupakan salah satu negara yang telah membentuk sejarah sepak bola dalam beberapa tahun terakhir dan, yang lebih penting lagi, mereka memiliki Lamine Yamal, salah satu bintang masa depan yang tak terbantahkan. Saya membayangkan bahwa jika ia tetap bugar dan tetap rendah hati, ia bisa mencapai level yang setara dengan Lionel Messi."