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Bintang Spanyol Lamine Yamal 'berpotensi mencapai level yang setara' dengan Lionel Messi 'jika ia tetap rendah hati', kata pelatih Austria Ralf Rangnick
Spanyol terus tampil mengesankan sementara Yamal tampil gemilang
Setelah kemenangan telak Spanyol 4-0 atas Arab Saudi, pelatih Austria Rangnick menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki Yamal. Bintang Barcelona itu sekali lagi menunjukkan kemampuannya, mencetak gol pembuka pada menit ke-10 dan berulang kali mengancam pertahanan Green Falcons melalui sayap.
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Rangnick membandingkan potensi Yamal dengan Messi
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Rangnick menyebut Yamal sebagai salah satu bintang masa depan sepak bola saat membahas kemampuan tim Spanyol. Pelatih asal Austria itu membuat perbandingan yang mencolok dengan legenda Barcelona, Messi.
Ia mengatakan: "Spanyol bukanlah lawan yang ingin dihadapi siapa pun. Mereka juga merupakan salah satu negara yang telah membentuk sejarah sepak bola dalam beberapa tahun terakhir dan, yang lebih penting lagi, mereka memiliki Lamine Yamal, salah satu bintang masa depan yang tak terbantahkan. Saya membayangkan bahwa jika ia tetap bugar dan tetap rendah hati, ia bisa mencapai level yang setara dengan Lionel Messi."
Peran Yamal yang semakin penting bagi Spanyol
Meskipun usianya baru 18 tahun, pemain sayap ini telah menjadi sosok kunci dalam lini serang Spanyol dan salah satu pemain paling berbahaya di tim tersebut. Namun, staf pelatih La Roja juga menyadari kondisinya.
Setelah penampilan yang mengesankan di babak pertama, Yamal ditarik keluar pada babak kedua sebagai bagian dari upaya untuk mengatur beban kerjanya selama turnamen, menyusul cedera yang dialaminya pada akhir musim lalu. Dalam pertandingan imbang 0-0 melawan Cape Verde pada laga pembuka Piala Dunia, pemain sayap ini juga tidak bermain penuh, melainkan masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.
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Spanyol berupaya menjaga Yamal tetap dalam kondisi prima
Spanyol kini mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan krusial melawan Uruguay, di mana De la Fuente diperkirakan akan terus mengatur menit bermain Yamal dengan hati-hati menjelang babak gugur. Menjaga kondisi fisik pemain remaja tersebut agar tetap prima bisa menjadi kunci bagi harapan Spanyol untuk melaju jauh dalam kompetisi ini.