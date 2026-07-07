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Bintang serial *Ted Lasso*, Hannah Waddingham, menjanjikan “musim yang luar biasa” bagi “Lady Greyhounds”, sementara Jason Sudeikis kembali menghadirkan dunia AFC Richmond dalam Musim Ke-4
Richmond bersiap untuk memulai lembaran baru
Antusiasme semakin memuncak seiring fenomena Apple TV bersiap meluncurkan musim keempatnya. Waddingham, yang telah memerankan Rebecca Welton—pemilik AFC Richmond—sejak episode perdana, telah mengonfirmasi bahwa episode-episode mendatang akan tetap mempertahankan standar tinggi yang selama ini diharapkan penggemar dari produksi pemenang Emmy ini.
Aktris tersebut baru-baru ini mengungkapkan antusiasmenya terkait arah naskah-naskah baru, terutama menyoroti evolusi identitas klub tersebut. Berbicara mengenai kualitas produksi, Waddingham mengatakan: "Oh, ini akan menjadi… penulisan naskahnya terus unggul seperti biasa, dan kami memiliki Lady Greyhounds. Jadi, ini akan menjadi musim yang luar biasa."
- Getty Images Entertainment
Kebangkitan Lady Greyhounds
Kehadiran "Lady Greyhounds" menandai titik balik naratif yang signifikan, yang pertama kali diisyaratkan pada episode terakhir Musim 3. Di momen-momen penutup bab sebelumnya, karakter yang diperankan Juno Temple, Keeley Jones, mengajukan usulan kepada Rebecca untuk membentuk tim wanita AFC Richmond—langkah yang kini dipastikan menjadi titik fokus serial baru ini.
Perluasan dunia Richmond ini memastikan bahwa semangat klub tetap menjadi inti cerita sambil menjelajahi wilayah baru dalam olahraga ini. Sinopsisnya menegaskan bahwa alur cerita akan sangat berfokus pada transisi ini, dengan pernyataan: "Di musim keempat, Ted kembali ke Richmond, menghadapi tantangan terbesarnya hingga saat ini: melatih tim sepak bola wanita divisi dua. Sepanjang musim, Ted dan tim belajar untuk bertindak terlebih dahulu sebelum berpikir panjang, mengambil risiko yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya."
Sudeikis dan para pemain lama kembali
Meskipun fokus mungkin bergeser ke sisi tim wanita, inti emosional serial ini tetap utuh dengan kembalinya Jason Sudeikis memerankan kembali karakter pelatih yang menjadi nama serial ini. Setelah berangkat ke Amerika Serikat di akhir musim ketiga, perjalanan Ted kembali ke Inggris Raya menjadi pemicu dimulainya era baru sepak bola Greyhounds.
Bergabung bersama Sudeikis dan Waddingham adalah beberapa pemain favorit yang kembali, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan acara ini. Para penggemar dapat menantikan kembalinya Brett Goldstein, Brendan Hunt, dan Jeremy Swift ke lapangan. Mereka akan didukung oleh gelombang talenta baru, termasuk Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern, dan Grant Feely, seiring klub memperluas skuadnya untuk musim baru ini.
- Getty Images Entertainment
Kapan menonton pertandingan Greyhounds
Para pendukung klub tidak perlu menunggu terlalu lama lagi untuk melihat tim tersebut kembali beraksi di lapangan. Musim ke-4 Ted Lasso secara resmi dijadwalkan tayang perdana pada Rabu, 5 Agustus 2026. Serial ini tetap eksklusif di Apple TV, dengan platform tersebut menawarkan uji coba gratis selama tujuh hari bagi mereka yang ingin menonton kembali kisah yang telah tayang sejauh ini sebelum episode-episode baru dirilis.
Selain kembalinya dia ke dunia manajemen sepak bola, Waddingham juga membintangi serial Prime Video *Ride or Die*, yang akan tayang perdana pada 15 Juli. Namun, kembalinya dia ke Nelson Road-lah yang menjadi perbincangan di dunia olahraga, saat “Lady Greyhounds” bersiap untuk menjadi sorotan utama di bawah bimbingan manajer berkumis favorit semua orang.
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