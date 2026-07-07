Bintang serial *Ted Lasso*, Hannah Waddingham, menjanjikan “musim yang luar biasa” bagi “Lady Greyhounds”, sementara Jason Sudeikis kembali menghadirkan dunia AFC Richmond dalam Musim Ke-4

Antusiasme semakin memuncak seiring fenomena Apple TV bersiap meluncurkan musim keempatnya. Waddingham, yang telah memerankan Rebecca Welton—pemilik AFC Richmond—sejak episode perdana, telah mengonfirmasi bahwa episode-episode mendatang akan tetap mempertahankan standar tinggi yang selama ini diharapkan penggemar dari produksi pemenang Emmy ini.

Aktris tersebut baru-baru ini mengungkapkan antusiasmenya terkait arah naskah-naskah baru, terutama menyoroti evolusi identitas klub tersebut. Berbicara mengenai kualitas produksi, Waddingham mengatakan: "Oh, ini akan menjadi… penulisan naskahnya terus unggul seperti biasa, dan kami memiliki Lady Greyhounds. Jadi, ini akan menjadi musim yang luar biasa."



