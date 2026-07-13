Bintang serial Ted Lasso, Cristo Fernandez, melakukan debut profesionalnya di USL dua bulan setelah bergabung dengan El Paso Locomotive

Kehidupan meniru seni pada Sabtu malam ketika Fernandez, yang terkenal karena perannya sebagai penyerang penuh energi Dani Rojas dalam serial "Ted Lasso," melakukan debut kompetitifnya di USL. Aktor tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 dalam laga USL Cup antara El Paso Locomotive melawan New Mexico United.

Mengenakan jersey bernomor 91, Fernandez melangkah ke lapangan untuk debutnya di lingkungan profesional. Meskipun pertandingan tersebut akhirnya berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Locomotive, penampilannya tersebut menandai puncak dari perjalanan luar biasa sang pemain berusia 35 tahun untuk kembali ke dunia olahraga profesional.



