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Bintang serial Ted Lasso, Cristo Fernandez, melakukan debut profesionalnya di USL dua bulan setelah bergabung dengan El Paso Locomotive
Sepak bola adalah segalanya bagi bintang Richmond
Kehidupan meniru seni pada Sabtu malam ketika Fernandez, yang terkenal karena perannya sebagai penyerang penuh energi Dani Rojas dalam serial "Ted Lasso," melakukan debut kompetitifnya di USL. Aktor tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 dalam laga USL Cup antara El Paso Locomotive melawan New Mexico United.
Mengenakan jersey bernomor 91, Fernandez melangkah ke lapangan untuk debutnya di lingkungan profesional. Meskipun pertandingan tersebut akhirnya berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Locomotive, penampilannya tersebut menandai puncak dari perjalanan luar biasa sang pemain berusia 35 tahun untuk kembali ke dunia olahraga profesional.
- Chicago Fire
Kembalinya sang penyerang asal Meksiko ke tanah airnya secara fisik
Fernandez sudah tidak asing lagi dengan kerasnya dunia sepak bola profesional, karena ia menghabiskan masa-masa pembentukannya di jajaran tim muda Tecos, mantan klub Liga MX. Meskipun cedera memaksanya beralih ke karier akting yang sukses di usia awal 20-an, hasratnya untuk bermain di level tinggi tidak pernah benar-benar sirna.
Perjalanan kembali ke lapangan sepak bola melibatkan persiapan yang intensif, karena sang aktor mulai menguji kemampuan fisiknya tahun lalu bersama tim pelatih dan spesialis kebugaran yang berdedikasi. Setelah menjalani masa percobaan bersama tim cadangan Chicago Fire pada awal tahun 2026, ia akhirnya berhasil memukau staf di El Paso dan mendapatkan kontrak profesional.
Merenungkan perjalanan emosional tersebut
Bagi Fernandez, kesempatan untuk bermain secara profesional jauh lebih dari sekadar aksi publisitas. Debut ini menandai terwujudnya ambisi seumur hidup yang pernah terhambat oleh kendala fisik. Aktor ini sering berbicara tentang ikatan mendalam yang ia miliki dengan olahraga yang telah membuatnya menjadi nama yang dikenal luas di televisi.
Berbicara mengenai perjalanan kariernya yang unik, Fernandez sebelumnya menyatakan: "Sepak bola telah memberi saya momen-momen terbaik sekaligus momen-momen sedih. Saya rasa itulah sebabnya, bagi saya, sepak bola adalah hidup." Debutnya, meski singkat, diwarnai momen yang menegangkan saat ia menerima kartu kuning pada menit-menit akhir penampilannya di lapangan.
- Getty
Tetap rendah hati setelah momen besar itu
Setelah peluit akhir dibunyikan, sang aktor mengunggah pesan di media sosial untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mendukung langkahnya terjun ke USL di sela-sela kariernya di Hollywood. Meskipun mengalami kekalahan pada malam itu, makna penting dari pencapaian ini tidak luput dari perhatian pria yang terkenal dengan ungkapan "sepak bola adalah hidup" di layar kaca.
Fernandez menulis di Instagram Story-nya: "Terima kasih Tuhan, keluarga, teman-teman, dan orang-orangku. Mari terus bekerja keras." Dengan debutnya yang kini resmi tercatat, fokus kini beralih pada apakah keajaiban "Dani Rojas" dapat membantu El Paso naik peringkat.
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