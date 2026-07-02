Bintang Senegal yang marah mengancam tidak akan pernah lagi membela negaranya dalam sebuah postingan Instagram yang luar biasa, tak lama setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia

Dalam langkah yang menggemparkan dunia sepak bola Afrika, Gueye mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi membela Senegal selama staf kepelatihan saat ini masih menjabat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial, hanya beberapa jam setelah Singa Teranga tersingkir dari Piala Dunia akibat kekalahan dramatis 3-2 dari Belgia.

Gueye, yang menjadi sosok kunci bagi negaranya selama turnamen tersebut, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap manajemen. Melalui Instagram Story-nya, gelandang tersebut menyatakan: "Saya kembali untuk menyampaikan beberapa kata mengenai tersingkirnya tim... namun hari ini saya mengumumkan bahwa selama staf teknis ini masih menjabat, saya akan mengambil jeda dari tim nasional."

Instagram/p.gueye24







