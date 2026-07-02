AFP
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Bintang Senegal yang marah mengancam tidak akan pernah lagi membela negaranya dalam sebuah postingan Instagram yang luar biasa, tak lama setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia
Ancaman pensiun yang mengejutkan menggemparkan Senegal
Dalam langkah yang menggemparkan dunia sepak bola Afrika, Gueye mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi membela Senegal selama staf kepelatihan saat ini masih menjabat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial, hanya beberapa jam setelah Singa Teranga tersingkir dari Piala Dunia akibat kekalahan dramatis 3-2 dari Belgia.
Gueye, yang menjadi sosok kunci bagi negaranya selama turnamen tersebut, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap manajemen. Melalui Instagram Story-nya, gelandang tersebut menyatakan: "Saya kembali untuk menyampaikan beberapa kata mengenai tersingkirnya tim... namun hari ini saya mengumumkan bahwa selama staf teknis ini masih menjabat, saya akan mengambil jeda dari tim nasional."Instagram/p.gueye24
- Getty Images Sport
Menjaga keunggulan dua gol
Latar belakang pengumuman mengejutkan Gueye adalah keruntuhan dramatis di babak kedua. Senegal tampaknya akan melaju mulus ke babak 16 besar melawan AS berkat gol-gol dari Habib Diarra dan Ismaila Sarr. Namun, jalannya pertandingan berbalik 180 derajat setelah Gueye digantikan oleh Lamine Camara pada menit ke-64.
Belgia mencetak dua gol dalam sepuluh menit terakhir melalui Romelu Lukaku dan Youri Tielemans untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Kebangkitan tersebut disempurnakan pada menit ke-125 ketika Tielemans mengeksekusi penalti setelah intervensi VAR. Kekalahan ini menandai akhir yang pahit bagi kampanye yang semula menjanjikan begitu banyak bagi negara Afrika tersebut.
Thiaw membela pergantian pemain yang kontroversial
Pelatih kepala Pape Thiaw harus menghadapi rentetan pertanyaan mengenai manajemen permainannya, khususnya keputusan untuk menarik Gueye dan bintang-bintang kunci lainnya saat timnya sedang memimpin. Thiaw menegaskan bahwa pergantian pemain tersebut bukanlah kesalahan taktis, melainkan terpaksa dilakukan karena kondisi fisik skuadnya.
"Mereka kelelahan dan tidak bisa melanjutkan. Membiarkan mereka tetap di lapangan akan menjadi tindakan yang tidak profesional dari pihak kami. Kami harus mengganti mereka dengan pemain yang setara," jelas Thiaw. "Tentu saja, ketika Anda kalah dalam pertandingan setelah sempat memimpin 2-0, orang-orang pasti akan membicarakan soal pergantian pemain. Namun, Anda tidak bisa menyederhanakan semuanya hanya seperti itu. Pergantian-pergantian ini terutama didorong oleh kelelahan, bukan pertimbangan taktis."
- Getty Images Sport
Sebuah program yang sedang dilanda kekacauan total
Kekalahan tersebut dan aksi protes Gueye yang terjadi setelahnya semakin memperpanjang daftar kontroversi yang menimpa tim nasional Senegal. Thiaw sebelumnya sudah menjadi sorotan setelah final Piala Afrika melawan Maroko, di mana ia secara kontroversial memerintahkan para pemainnya untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit. Meskipun mereka pada akhirnya memenangkan pertandingan tersebut di lapangan, CAF kemudian membatalkan hasil tersebut dan memberikan kemenangan—serta gelar juara—kepada Maroko.
Menanggapi kekalahan dari Belgia, Thiaw yang tampak kecewa menambahkan: “Kami baru saja kalah dalam pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami ingin lolos demi rakyat Senegal, kami merasa pantas mendapatkannya, tetapi sayangnya, kami tersingkir. Saya sedih, para pemain juga sedih, karena mereka benar-benar menginginkan lolosnya ini.”