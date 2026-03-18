Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Senegal menyampaikan pesan yang penuh tekad setelah gelar AFCON-nya dicabut karena CAF menetapkan Maroko sebagai pemenang
Keputusan dewan direksi yang kontroversial membatalkan keputusan akhir
Dunia sepak bola Afrika diguncang setelah Senegal dicabut gelarnya. Dua bulan setelah peluit akhir dibunyikan, Dewan Banding CAF membatalkan hasil pertandingan tersebut dan memberikan kemenangan walkover 3-0 kepada Maroko. Kontroversi ini bermula pada menit-menit akhir tambahan waktu ketika tinjauan VAR memberikan penalti kepada tuan rumah. Hal ini memicu reaksi marah dari manajer Pape Thiaw, yang memerintahkan para pemainnya untuk meninggalkan lapangan. Meskipun mereka kembali untuk menyelesaikan pertandingan kemudian, ofisial memutuskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan turnamen, sehingga gelar juara yang diraih dengan susah payah oleh Lions of Teranga dicabut.
Niakhate tetap teguh pada pencapaian di lapangan
Bek berusia 30 tahun itu, yang merupakan pilar pertahanan Senegal, ditanya mengenai situasi tersebut menjelang laga Liga Europa Lyon melawan Celta. Niakhate, yang setelah putusan diumumkan mengunggah foto dirinya bersama medali juara dan trofi, menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak dapat menghapus kenangan timnya. Dia menyatakan: “Demi menghormati klub dan mengingat pertandingan penting yang akan datang, saya tidak ingin membahasnya terlalu detail. Anda telah melihat reaksi saya di media sosial; hari ini pun sama. Yang bisa saya katakan adalah tidak ada yang berubah bagi saya dibandingkan dengan apa yang kami alami pada bulan Januari. Saya akan memiliki waktu untuk membicarakannya lagi pada waktunya; untuk saat ini, saya akan tetap fokus pada Lyon.”
Drama perpanjangan waktu dan tendangan penalti yang meleset
Final yang ricuh di Rabat diwarnai dengan kejadian-kejadian luar biasa sebelum akhirnya Senegal meraih kemenangan 1-0 di lapangan. Sementara sebagian besar skuad mengikuti manajer mereka menuju terowongan, Sadio Mane tetap berada di lapangan dan akhirnya berhasil meyakinkan rekan-rekan setimnya untuk kembali. Brahim Diaz kemudian maju untuk mengambil tendangan penalti yang kontroversial, namun ia mencoba tendangan Panenka, yang dengan mudah ditepis oleh Edouard Mendy. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana Papa Gueye mencetak gol penentu. Namun, karena penarikan diri yang berlarut-larut, komite banding memutuskan pertandingan tersebut sebagai kekalahan 3-0.
Menatap tugas-tugas internasional di masa mendatang
Keputusan tersebut merupakan pukulan telak bagi tim yang semula yakin telah memastikan dominasi berturut-turut di kancah kontinental. Niakhate, yang tampil sebagai starter dalam enam dari tujuh pertandingan selama turnamen, saat ini memprioritaskan ambisi klubnya di ajang Eropa. Namun, bayang-bayang keputusan kontroversial tersebut akan terus membayangi jeda internasional yang akan datang. Senegal telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Iklan