Bintang Senegal menyampaikan pesan yang penuh tekad setelah gelar AFCON-nya dicabut karena CAF menetapkan Maroko sebagai pemenang

Bek berusia 30 tahun itu, yang merupakan pilar pertahanan Senegal, ditanya mengenai situasi tersebut menjelang laga Liga Europa Lyon melawan Celta. Niakhate, yang setelah putusan diumumkan mengunggah foto dirinya bersama medali juara dan trofi, menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak dapat menghapus kenangan timnya. Dia menyatakan: “Demi menghormati klub dan mengingat pertandingan penting yang akan datang, saya tidak ingin membahasnya terlalu detail. Anda telah melihat reaksi saya di media sosial; hari ini pun sama. Yang bisa saya katakan adalah tidak ada yang berubah bagi saya dibandingkan dengan apa yang kami alami pada bulan Januari. Saya akan memiliki waktu untuk membicarakannya lagi pada waktunya; untuk saat ini, saya akan tetap fokus pada Lyon.”