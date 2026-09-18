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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bintang Schalke, Soufiane El-Faouzi, menolak Jurgen Klopp dan Jerman untuk mengikat masa depan internasionalnya dengan Maroko

S. El-Faouzi
J. Klopp
Schalke 04
Bundesliga
Germany
UEFA Nations League A
Morocco
Africa Cup of Nations Qualification

Gelandang Schalke, Soufiane El-Faouzi, telah mengakhiri spekulasi mengenai kesetiaan internasionalnya setelah terpilih dalam skuad kompetitif terbaru Maroko. Pemain berusia 24 tahun itu sempat dijagokan untuk mendapat panggilan kejutan ke tim Jerman era baru racikan Jurgen Klopp, tetapi ia memilih mengikat masa depan jangka panjangnya kepada Maroko menjelang kualifikasi mendatang.

  • Bakat Siegen memilih Maroko

    Gelandang Schalke kelahiran Siegen itu resmi masuk dalam skuad 29 pemain Maroko untuk jeda internasional mendatang meski juga memegang kewarganegaraan ganda Jerman. Menurut Bulinews, pemain berusia 24 tahun itu telah diproyeksikan sebagai calon kejutan dalam skuad perdana Jerman racikan Klopp. Karena penampilannya sebelumnya saat menang 5-0 atas Burundi pada Mei hanya berlangsung dalam laga persahabatan internasional, peluang untuk mewakili negara kelahirannya tetap terbuka lebar.


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  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Penampilan kompetitif mengunci kesetiaan

    Pemanggilan kompetitif ini secara efektif mengakhiri upaya Jerman untuk mendapatkan pemain yang telah memantapkan dirinya sebagai figur kunci bagi Schalke sejak tiba pada musim panas 2025. Staf pelatih Klopp dilaporkan telah memantau perkembangannya dengan ketertarikan serius untuk memperkuat opsi lini tengah mereka. Mendapatkan satu penampilan kompetitif pada laga kualifikasi mendatang akan secara resmi memicu penguncian kelayakan FIFA, yang secara permanen mengikat masa depan internasionalnya dengan Maroko.

  • Ouahbi membahas keputusan pemain berkewarganegaraan ganda

    Pelatih Maroko Mohamed Ouahbi menanggapi jalan berbeda yang diambil penyerang Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, yang memilih menerima undangan dari Klopp dan Jerman setelah dipantau oleh Maroko sejak musim lalu.

    Menjelaskan pembicaraannya dengan sang penyerang, pelatih itu berkata: "Saya berbicara dengan Younes dan mendorongnya untuk mempertimbangkan proyek tim nasional Maroko, tetapi saya tidak menjanjikannya apa pun. Keputusan akhir adalah pilihan pribadinya."

    Menegaskan filosofi federasi terkait perekrutan pemain diaspora, ia menambahkan: "Tim nasional Maroko tidak perlu membujuk pemain dengan cara apa pun; seorang pemain harus yakin dengan proyek itu atas kemauannya sendiri."

    Menghormati keputusan pemain berusia 23 tahun itu, ia menutup dengan mengatakan: "Younes memilih jalan yang ia anggap terbaik untuk dirinya, dan kami akan terus bekerja."

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  • Mohamed OuahbiGetty Images

    Jadwal kualifikasi menuntut fokus

    Maroko akan menghadapi Gabon pada 25 September sebelum bertandang untuk melawan Lesotho empat hari kemudian dalam kampanye kualifikasi Piala Afrika mereka. Jadwal musim gugur mereka ditutup dengan laga persahabatan internasional melawan Ghana pada 4 Oktober. Dua pertandingan kompetitif tersebut memberi playmaker Schalke itu peluang ideal untuk mengamankan peran starter reguler sebelum kembali menjalani tugas bersama klub.