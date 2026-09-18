Pelatih Maroko Mohamed Ouahbi menanggapi jalan berbeda yang diambil penyerang Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, yang memilih menerima undangan dari Klopp dan Jerman setelah dipantau oleh Maroko sejak musim lalu.

Menjelaskan pembicaraannya dengan sang penyerang, pelatih itu berkata: "Saya berbicara dengan Younes dan mendorongnya untuk mempertimbangkan proyek tim nasional Maroko, tetapi saya tidak menjanjikannya apa pun. Keputusan akhir adalah pilihan pribadinya."

Menegaskan filosofi federasi terkait perekrutan pemain diaspora, ia menambahkan: "Tim nasional Maroko tidak perlu membujuk pemain dengan cara apa pun; seorang pemain harus yakin dengan proyek itu atas kemauannya sendiri."

Menghormati keputusan pemain berusia 23 tahun itu, ia menutup dengan mengatakan: "Younes memilih jalan yang ia anggap terbaik untuk dirinya, dan kami akan terus bekerja."