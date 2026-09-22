Bek tengah Nottingham Forest Jair Cunha berbicara kepada pers di Brisbane, Australia, setelah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional senior Brasil. Pemain berusia 21 tahun itu dipilih oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti untuk laga-laga FIFA Super Date yang akan datang.

Masuknya Jair menandai tonggak besar dalam kariernya setelah kepindahannya ke Premier League dari Botafogo pada 2025.

Mantan lulusan akademi Santos itu bertekad memantapkan dirinya sebagai opsi yang dapat diandalkan di lini pertahanan Brasil.



