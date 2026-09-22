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Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Bintang samba Forest! Jair menyingkirkan kerja keras di Premier League untuk mendapatkan panggilan impian dari Ancelotti

Brazil
J. Cunha
Australia vs Brazil
Australia
Friendlies
Australia vs Brazil
India vs Brazil
India

Bek Nottingham Forest, Jair Cunha, merayakan panggilan pertamanya ke tim senior Brasil jelang laga persahabatan mendatang melawan Australia dan India. Bek tengah berusia 21 tahun itu ingin membawa pedigree juara Kejuaraan U-20 Amerika Selatan ke skuad senior Carlo Ancelotti.

  • Jair dapat panggilan perdana ke tim senior Brasil dari Ancelotti

    Bek tengah Nottingham Forest Jair Cunha berbicara kepada pers di Brisbane, Australia, setelah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional senior Brasil. Pemain berusia 21 tahun itu dipilih oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti untuk laga-laga FIFA Super Date yang akan datang.

    Masuknya Jair menandai tonggak besar dalam kariernya setelah kepindahannya ke Premier League dari Botafogo pada 2025.

    Mantan lulusan akademi Santos itu bertekad memantapkan dirinya sebagai opsi yang dapat diandalkan di lini pertahanan Brasil.


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    Bek mengaitkan pengalaman meraih gelar di level junior dengan transisinya ke tim senior

    Merefleksikan perjalanannya, Jair menekankan pentingnya menjuarai Kejuaraan U-20 Amerika Selatan 2025 di Venezuela. Bek itu kembali bergabung di skuad senior bersama mantan rekan-rekannya di tim muda, Arthur Dias, Rayan, dan Breno Bidon, yang bersamanya ia mengangkat gelar kontinental ke-13 Brasil di level tersebut.

    Ia menegaskan bahwa tampil di turnamen internasional level usia muda dengan tekanan tinggi telah mempersiapkannya untuk ekspektasi di tim senior.

    "Bermain untuk tim nasional junior sangat penting bagi saya," ujar Jair. "Bukan hanya karena bermain di level junior, tetapi juga karena menjadi juara. Saya mendapat banyak pengalaman dari kejuaraan-kejuaraan itu; hal itu tentu akan sangat baik bagi saya untuk terus berkembang di sini bersama tim nasional senior."

  • Ketekunan di Premier League membuka peluang di level internasional

    Setelah menghadapi masa adaptasi yang menantang di Nottingham Forest pada musim debutnya, Jair bertahan dan berhasil mendapatkan menit bermain reguler di Inggris. Bek tersebut sudah tampil lima kali musim ini, menguji dirinya melawan lawan-lawan kelas dunia di Premier League.

    Ia mengungkapkan rasa syukur atas kesabaran dan perkembangan taktis yang didapatnya selama berada di Eropa.

    “Tahun lalu saya mengawali dengan sulit, saya tidak mendapat banyak kesempatan, tetapi saya sama sekali tidak pernah menyerah,” tambah Jair. “Saya terus bekerja dalam diam dan saya bisa mendapatkan peluang saya. Tahun ini, saya berhasil bermain lebih banyak dan meraih lebih banyak kemenangan.”

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    Brasil bersiap untuk menghadapi Australia dan India

    Jair akan berusaha menjalani debut seniornya saat Brasil memulai tur mereka melawan Australia pada Jumat di Queensland Country Bank Stadium, Townsville. Tim asuhan Ancelotti itu akan kembali menghadapi Australia pada 29 September di Suncorp Stadium, Brisbane.

    Brasil menutup jadwal internasional mereka pada 3 Oktober melawan India di Salt Lake Stadium, Kolkata.

    Jair berupaya meneruskan momentumnya di level klub ke debut internasional yang sukses.