Dunia sepak bola dibuat syok pada Selasa malam ketika bintang muda Dortmund, Karetsas, dilarikan ke rumah sakit setelah kolaps saat menjalani debutnya di Liga Champions melawan Villarreal.

Dalam insiden yang langsung memicu kekhawatiran di kalangan pemain dan penggemar, gelandang berusia 18 tahun itu melepaskan umpan sederhana kepada rekan setimnya sebelum terlihat kesulitan dan memberi isyarat kepada wasit bahwa ia dalam kondisi darurat. Ia kemudian duduk di atas lapangan ketika situasi serius tersebut mulai terlihat jelas.



