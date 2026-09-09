AFP
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Bintang remaja Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, dilarikan ke rumah sakit setelah kolaps pada debutnya di Liga Champions dalam insiden yang mengkhawatirkan
Kondisi darurat medis terjadi di Spanyol
Dunia sepak bola dibuat syok pada Selasa malam ketika bintang muda Dortmund, Karetsas, dilarikan ke rumah sakit setelah kolaps saat menjalani debutnya di Liga Champions melawan Villarreal.
Dalam insiden yang langsung memicu kekhawatiran di kalangan pemain dan penggemar, gelandang berusia 18 tahun itu melepaskan umpan sederhana kepada rekan setimnya sebelum terlihat kesulitan dan memberi isyarat kepada wasit bahwa ia dalam kondisi darurat. Ia kemudian duduk di atas lapangan ketika situasi serius tersebut mulai terlihat jelas.
- AFP
Dortmund memberikan pembaruan resmi
Tak lama setelah insiden itu, raksasa Bundesliga tersebut merilis pernyataan resmi untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi sang pemain, dengan mengonfirmasi bahwa masalah itu berkaitan dengan sistem peredaran darahnya. "Konstantinos Karetsas harus meninggalkan lapangan karena masalah peredaran darah," kata Dortmund dalam sebuah pernyataan. "Kosta dalam kondisi baik dalam situasi seperti ini dan sedang menuju rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut."
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, kiper Dortmund Gregor Kobel mengungkapkan kekhawatiran bersama di ruang ganti sambil tetap berharap rekan setimnya itu segera pulih. "Saya berharap dan saya pikir semuanya baik-baik saja dan saya berharap dia segera kembali dan bugar bersama kami," kata Kobel kepada penyiar Amazon Prime.
Musim panas penuh investasi dan cedera
Karetsas tiba di Signal Iduna Park pada jendela transfer musim panas, bergabung bersama sesama pemain timnas Yunani Giannis Konstantelias sebagai bagian dari perekrutan besar yang berfokus pada talenta muda elite. Mantan pemain tim junior Belgia itu membuat Dortmund harus mengeluarkan biaya besar sebesar €30 juta (£25,7 juta/$34,9 juta) untuk memboyongnya dari Genk, sementara Konstantelias bergabung dengan nilai €26 juta (£22,3 juta/$30,2 juta) dari PAOK. Keduanya diharapkan memainkan peran penting dalam kampanye Eropa klub musim ini.
Namun, tim Jerman itu mengalami rentetan nasib buruk terkait rekrutan baru mahal mereka. Kekhawatiran terbaru terhadap Karetsas ini menyusul kabar menghancurkan soal Konstantelias, yang musimnya kemungkinan berakhir bulan lalu akibat cedera ACL serius yang dideritanya saat debut Bundesliga. Kemalangan yang mengiringi perekrutan utama mereka pada musim panas telah membuat manajer Niko Kovac menghadapi masalah taktis yang signifikan saat jadwal pertandingan makin padat di kompetisi domestik dan kontinental.
- Getty Images Sport
Guirassy menghadirkan kemenangan di akhir laga
Terlepas dari suasana kelam yang menyelimuti pertandingan setelah keadaan darurat medis itu, Dortmund mampu bangkit di lapangan untuk mengamankan kemenangan susah payah 3-2 di Spanyol. Skor masih 0-0 saat Karetsas meninggalkan lapangan, tetapi pertandingan kemudian benar-benar hidup.
Guirassy, yang menjalani penampilan ke-100 untuk klub itu, membuktikan nilainya dengan mencetak dua gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tiga poin dibawa pulang ke Jerman dan melewati catatan gol Robert Lewandowski dalam prosesnya. Meski hasil ini menjaga ambisi Dortmund di Liga Champions tetap di jalurnya, fokus utama klub tetap pada kesehatan dan kesejahteraan Karetsas.
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