Bintang Real Madrid, Vinicius Júnior, sudah benar-benar muak dan melontarkan makian kepada lawan

Kemenangan telak Real Madrid atas Espanyol terhalangi oleh insiden sengit di lapangan antara Vinicius dan bek El Hilali. Ketegangan mulai memuncak sejak awal ketika pemain sayap asal Brasil itu merasa kesal dengan permainan fisik sang bek, terutama saat bola kembali dimainkan, di mana terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kamera televisi Movistar Plus+ Deportes merekam bagaimana keduanya saling beradu mulut sepanjang pertandingan.

Konfrontasi tersebut semakin memanas seiring berjalannya pertandingan. Awalnya, El Hilali mendapat kartu merah langsung karena melakukan tekel terhadap Vinicius, tetapi wasit mengubah keputusannya setelah melakukan penilaian VAR dan menggantinya dengan kartu kuning, yang jelas-jelas membuat para pemain Madrid kesal.