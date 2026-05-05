Bintang Real Madrid, Vinicius Júnior, sudah benar-benar muak dan melontarkan makian kepada lawan

Vinicius Júnior sempat benar-benar kesal dengan seorang lawan saat Real Madrid bertanding tandang melawan Espanyol (0-2). Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian umpatan yang dilontarkan oleh penyerang asal Brasil tersebut.
Kemenangan telak Real Madrid atas Espanyol terhalangi oleh insiden sengit di lapangan antara Vinicius dan bek El Hilali. Ketegangan mulai memuncak sejak awal ketika pemain sayap asal Brasil itu merasa kesal dengan permainan fisik sang bek, terutama saat bola kembali dimainkan, di mana terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kamera televisi Movistar Plus+ Deportes merekam bagaimana keduanya saling beradu mulut sepanjang pertandingan.
Konfrontasi tersebut semakin memanas seiring berjalannya pertandingan. Awalnya, El Hilali mendapat kartu merah langsung karena melakukan tekel terhadap Vinicius, tetapi wasit mengubah keputusannya setelah melakukan penilaian VAR dan menggantinya dengan kartu kuning, yang jelas-jelas membuat para pemain Madrid kesal.
Selama pertengkaran itu, Vinicius dengan marah berhadapan langsung dengan bek Espanyol. ''Hentikan omong kosong itu. Lalu kamu dengan berani meminta aku bertukar jersey... Kamu bodoh, kamu mau bertengkar. Aku tidak akan bertukar jersey denganmu," kata penyerang Real Madrid itu menurut Marca. Saat konfrontasi semakin memanas, dia kembali berteriak: "Bodoh. Kamu bodoh."
El Hilali bereaksi dengan cara yang sama dan tampaknya menjawab: "Bodoh." Di akhir pertandingan, Vinicius terdengar berkata kepada Carlos Romero dari Espanyol mengenai bek tersebut: "Dia bodoh, bro. Dia ingin bersikap seperti orang bodoh di depan kamera."
Suasana di Stadion RCDE memanas ketika para pendukung tuan rumah mulai meneriakkan "Vinicius, bola pantai!", sebuah sindiran terhadap ambisi pemain Brasil itu untuk meraih Ballon d’Or.
Vinicius menanggapi dengan komentar pedas mengenai posisi Espanyol di liga dan dilaporkan mengatakan kepada El Hilali: ''Kalian akan kembali ke Divisi Dua, bro.'' Perdebatan itu berlanjut, di mana Vinicius dilaporkan menambahkan: "Kamu mengerikan," yang kemudian dibalas oleh pemain Espanyol itu dengan: "Dan kamu pelacur."
Meskipun perselisihan verbal terus berlanjut, Vinicius akhirnya membuktikan kemampuannya di lapangan. Pemain sayap tersebut mencetak dua gol dan membawa tim asuhan Álvaro Arbeloa meraih kemenangan penuh. Belum jelas apakah pernyataan-pernyataan tersebut akan berujung pada sanksi dari LaLiga terhadap Vinicius atau El Hilali.