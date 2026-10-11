Bintang Real Madrid Vinicius Jr menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah kartu merah aneh akibat menarik rambut saat melawan Villarreal

Penyerang Real Madrid Vinicius Jr mendapat kartu merah langsung saat timnya meraih kemenangan tipis 1-0 di Liga atas Villarreal. Pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan setelah tinjauan dramatis VAR di Santiago Bernabeu.

Pemain asal Brasil itu awalnya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 untuk membantu mengamankan hasil. Namun, ia hanya bertahan 20 menit di lapangan sebelum diusir keluar karena menarik rambut Nathan Saliba. Insiden aneh itu terjadi dalam proses terjadinya apa yang dikira Real Madrid sebagai gol kedua yang menentukan.