Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Real Madrid Vinicius Jr menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah kartu merah aneh akibat menarik rambut saat melawan Villarreal
Kartu merah aneh di Bernabeu
Penyerang Real Madrid Vinicius Jr mendapat kartu merah langsung saat timnya meraih kemenangan tipis 1-0 di Liga atas Villarreal. Pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan setelah tinjauan dramatis VAR di Santiago Bernabeu.
Pemain asal Brasil itu awalnya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 untuk membantu mengamankan hasil. Namun, ia hanya bertahan 20 menit di lapangan sebelum diusir keluar karena menarik rambut Nathan Saliba. Insiden aneh itu terjadi dalam proses terjadinya apa yang dikira Real Madrid sebagai gol kedua yang menentukan.
- Getty Images Sport
Pihak Brasil segera menyampaikan permintaan maaf
Vinicius mengira ia sukses menggandakan keunggulan Madrid pada akhir pertandingan. Namun, selebrasinya segera terhenti ketika ofisial meminta wasit meninjau tayangan di monitor pinggir lapangan.
Alih-alih namanya masuk ke papan skor, penyerang itu diperintahkan masuk ke lorong ruang ganti setelah terlibat kontak fisik dengan Saliba. Keputusan tersebut membuat publik tuan rumah terkejut saat tim mereka menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain.
Setelah peluit akhir berbunyi, pemain internasional Brasil itu segera bertanggung jawab atas hilangnya kontrol dirinya. Ia mengunggah pesan singkat di media sosial, dengan menulis: "Maaf kepada tim dan para penggemar."'
Aturan pelanggaran kekerasan dijelaskan
Kartu merah tersebut membuat Vinicius kini harus menunggu dengan cemas karena Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) bersiap meninjau insiden itu. Berdasarkan regulasi resmi mereka, menarik rambut lawan secara tegas diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan.
Badan tersebut akan menerapkan Pasal 130 untuk menentukan hukuman yang tepat bagi sang penyerang. Aturan khusus ini mencakup tindakan kekerasan di lapangan yang tidak menyebabkan cedera langsung kepada lawan.
Menurut pedoman tersebut, sanksi standar untuk pelanggaran ini adalah skorsing antara satu hingga tiga pertandingan. Hukuman maksimal akan membuatnya absen dalam beberapa laga domestik yang krusial.
- AFP
Ketersediaan untuk El Clasico diragukan
Skorsing panjang akan menjadi pukulan pahit bagi Vinicius dan rekan-rekan setimnya. Real Madrid sedang memasuki fase yang sangat menuntut dalam perjalanan mereka di liga.
Tiga laga Liga berikutnya mencakup ujian berat melawan Sevilla, Barcelona, dan Racing Santander. Putusan final komite disiplin akan menentukan secara pasti berapa banyak pertandingan yang akan dilewatkan pemain Brasil itu.
Kekhawatiran terbesar klub adalah potensi absennya dia pada El Clasico, 25 Oktober. Jika dijatuhi larangan bermain dua pertandingan atau lebih, dia akan dipaksa menyaksikan dari pinggir lapangan saat mereka bertandang ke Camp Nou.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami