Getty Images Sport
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Bintang Real Madrid Thibaut Courtois akan melewatkan kampanye Nations League setelah pembicaraan penentuan dengan bos Belgia Mark van Bommel
Courtois konfirmasi absen di Nations League
Courtois secara resmi telah mengonfirmasi bahwa ia akan menepi dari tugas internasional selama siklus Nations League yang akan datang. Kiper veteran itu, yang telah menjadi andalan Belgia selama lebih dari satu dekade, mengambil keputusan tersebut setelah pertemuan tatap muka dengan pelatih kepala baru Belgia, Mark van Bommel, di Madrid. Pembicaraan itu berfokus pada kebutuhan Courtois untuk pemulihan fisik dan keinginannya mengelola beban kerjanya saat ia memasuki tahap akhir karier elitnya pada usia 34 tahun.
Berbicara mengenai kesimpulan final dari pembicaraan mereka, Courtois menjelaskan dengan tegas soal masa depannya dalam waktu dekat bersama tim nasional. "Saya telah membuat pilihan untuk tidak bermain sepanjang kampanye Nations League bersama Belgia," kata Courtois kepada Het Laatste Nieuws. Sang kiper lalu memperjelas bahwa itu juga mencakup fase akhir kompetisi, dengan menambahkan: "Kecuali jika pelatih tim nasional mendapat masalah karena cedera; maka saya bisa dipanggil secara luar biasa."
- Getty Images Sport
Van Bommel keluarkan peringatan soal posisi starter
Meskipun keputusan untuk melewatkan Nations League diambil oleh Courtois sebagai cara untuk mendapatkan waktu istirahat, hal itu disertai peringatan keras dari manajernya. Van Bommel terbang ke ibu kota Spanyol secara khusus untuk membahas situasi tersebut, tetapi menolak memberi Courtois perlakuan khusus terkait kemungkinan kembalinya ia ke starting XI.
Courtois mengakui bahwa percakapan itu berlangsung blak-blakan terkait prospeknya di masa depan sebagai kiper nomor satu Belgia. "Dia menjawab bahwa dia tidak bisa menjamin saya mendapat tempat di starting XI saat itu," ungkap Courtois. "Jika kiper yang bermain di Nations League tampil bagus, Van Bommel mungkin akan terus memakainya. Namun, saya ingin berjuang untuk tempat saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa kembali menjadi kiper pilihan utama."
Sorotan pada Kejuaraan Eropa
Jadwal Nations League melawan tim-tim kuat seperti Italia dan Prancis akan menjadi ujian berat bagi siapa pun yang masuk untuk mengisi kekosongan. Meski mengambil cuti, Courtois ingin menegaskan bahwa ini bukan pensiun permanen dari tim nasional. Ia tetap berkomitmen membantu Belgia mencapai turnamen besar berikutnya dan berencana kembali begitu siklus kualifikasi Kejuaraan Eropa dimulai.
Sang kiper menyadari bahwa ia harus kembali merebut tempatnya di tim setelah jeda yang ia ambil sendiri. "Saya kembali siap untuk kualifikasi Kejuaraan Eropa," kata Courtois.
- Getty Images Sport
Performa Real Madrid tetap elite
Terlepas dari ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya di level internasional, Courtois terus membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia di level klub. Penampilan terbarunya di Liga Champions menjadi kelas master dalam penjaga gawang, saat ia seorang diri mampu meredam Inter Milan untuk mengamankan kemenangan bagi Real Madrid. Bahkan ketika ia menjaga kondisi tubuhnya untuk jangka panjang, refleks dan kemampuannya menentukan kemenangan tetap tajam.
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