Bintang Real Madrid Thibaut Courtois akan melewatkan kampanye Nations League setelah pembicaraan penentuan dengan bos Belgia Mark van Bommel

Courtois secara resmi telah mengonfirmasi bahwa ia akan menepi dari tugas internasional selama siklus Nations League yang akan datang. Kiper veteran itu, yang telah menjadi andalan Belgia selama lebih dari satu dekade, mengambil keputusan tersebut setelah pertemuan tatap muka dengan pelatih kepala baru Belgia, Mark van Bommel, di Madrid. Pembicaraan itu berfokus pada kebutuhan Courtois untuk pemulihan fisik dan keinginannya mengelola beban kerjanya saat ia memasuki tahap akhir karier elitnya pada usia 34 tahun.

Berbicara mengenai kesimpulan final dari pembicaraan mereka, Courtois menjelaskan dengan tegas soal masa depannya dalam waktu dekat bersama tim nasional. "Saya telah membuat pilihan untuk tidak bermain sepanjang kampanye Nations League bersama Belgia," kata Courtois kepada Het Laatste ‌Nieuws. Sang kiper lalu memperjelas bahwa itu juga mencakup fase akhir kompetisi, dengan menambahkan: "Kecuali jika pelatih tim nasional mendapat masalah karena cedera; maka saya bisa dipanggil secara luar biasa."