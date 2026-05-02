Bintang Real Madrid meminta Alvaro Arbeloa untuk tidak menghubunginya lagi setelah pertemuan yang ‘tidak menyenangkan’ dan ‘pertengkaran hebat’
Perselisihan sengit seputar lapangan latihan
Situasi di Valdebebas telah mencapai titik kritis, dengan laporan dari Marca yang mengklaim telah terjadi "pertemuan tatap muka yang tidak menyenangkan" antara Ceballos dan Arbeloa. Ketegangan telah memuncak sejak beberapa waktu lalu, namun mantan pemain Arsenal itu akhirnya meledak setelah tak pernah masuk dalam skuad tim utama sejak kembali dari cedera pada bulan April.
Menurut laporan tersebut, pertemuan itu diminta oleh Ceballos sendiri, namun laporan tersebut mengklaim bahwa pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi pertengkaran hebat. Setelah insiden tersebut, gelandang berusia 29 tahun itu dilaporkan kembali ke rekan-rekan setimnya dan menegaskan bahwa ia telah meminta Arbeloa untuk tidak menghubunginya lagi. Hubungan keduanya kini digambarkan sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
Dikeluarkan dari skuad pertandingan
Dampak langsungnya terlihat pada Jumat lalu ketika Ceballos bahkan tidak masuk dalam daftar cadangan saat Real Madrid bertandang ke markas Real Betis. Tanpa kehadirannya, tim asuhan Arbeloa harus puas dengan hasil imbang 1-1, setelah kebobolan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka meraih gelar juara. Hasil tersebut memungkinkan rival abadi mereka, Barcelona, semakin mendekati gelar juara La Liga berturut-turut.
Sumber internal klub menyebutkan bahwa meskipun Ceballos akan terus mengikuti sesi latihan hingga akhir musim untuk menjaga kebugarannya, ia akan dikucilkan dari daftar skuad. Diperkirakan ia tidak akan bermain satu menit pun dalam lima pertandingan liga terakhir musim ini, yang secara efektif mengakhiri musimnya lebih awal saat klub ini menjalani periode tanpa trofi.
Konflik strategis atau kemarahan yang tulus?
Menariknya, beberapa pihak di jajaran petinggi Real Madrid dilaporkan meyakini bahwa ledakan emosi Ceballos mungkin saja sudah direncanakan. Ada dugaan bahwa gelandang tersebut sengaja memicu konflik dengan Arbeloa untuk membenarkan minimnya waktu bermainnya dan memaksa kepindahan dari Bernabeu selama jendela transfer musim panas mendatang.
Kontrak Ceballos saat ini hanya tersisa satu tahun lagi dan ia telah lama dikaitkan dengan kembalinya ke klub masa kecilnya, Real Betis. Setelah menolak tawaran pindah ke Marseille musim panas lalu, kembalinya ke Seville kini tampaknya menjadi hasil yang paling mungkin bagi pemain yang tampaknya tidak memiliki masa depan di ibu kota Spanyol di bawah rezim kepelatihan saat ini.
Apakah Mourinho sedang menunggu di belakang layar?
Waktu terjadinya perselisihan ini sangat tidak menguntungkan bagi Arbeloa, yang sudah berada di bawah tekanan besar. Setelah menggantikan Xabi Alonso pada Januari, Arbeloa telah memimpin 23 pertandingan dengan 14 kemenangan, namun tersingkirnya tim dari Liga Champions oleh Bayern Munich telah membuat posisinya terancam. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Florentino Perez sudah mulai mencari calon pengganti untuk posisi pelatih.
Memang, Mourinho bisa saja kembali secara sensasional, dengan pelatih asal Portugal itu diidentifikasi sebagai kandidat utama untuk mengambil alih kendali. Saat ini berada di Benfica, Mourinho telah menanggapi langsung spekulasi yang semakin menguat. Dengan ruang ganti yang kacau dan gelar juara yang semakin menjauh, pergantian kepemimpinan di Bernabeu tampak semakin tak terelakkan.