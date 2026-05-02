Bintang Real Madrid meminta Alvaro Arbeloa untuk tidak menghubunginya lagi setelah pertemuan yang ‘tidak menyenangkan’ dan ‘pertengkaran hebat’

Situasi di Valdebebas telah mencapai titik kritis, dengan laporan dari Marca yang mengklaim telah terjadi "pertemuan tatap muka yang tidak menyenangkan" antara Ceballos dan Arbeloa. Ketegangan telah memuncak sejak beberapa waktu lalu, namun mantan pemain Arsenal itu akhirnya meledak setelah tak pernah masuk dalam skuad tim utama sejak kembali dari cedera pada bulan April.

Menurut laporan tersebut, pertemuan itu diminta oleh Ceballos sendiri, namun laporan tersebut mengklaim bahwa pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi pertengkaran hebat. Setelah insiden tersebut, gelandang berusia 29 tahun itu dilaporkan kembali ke rekan-rekan setimnya dan menegaskan bahwa ia telah meminta Arbeloa untuk tidak menghubunginya lagi. Hubungan keduanya kini digambarkan sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.