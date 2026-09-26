AFP
Diterjemahkan oleh
Bintang Real Madrid Kylian Mbappe mundur dari skuad Prancis saat Zinedine Zidane mengakui masalah di lutut kiri "tidak terlihat bagus"
Cedera merusak kemenangan debut Zidane
Superstar Madrid itu menjadi pahlawan pada laga tersebut, mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan susah payah 1-0 atas Turki untuk membuka kampanye Prancis di UEFA Nations League. Namun, kegembiraan atas kemenangan itu, yang menandai laga pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional, dengan cepat tertutupi oleh pemandangan sang kapten tertatih-tatih keluar lapangan di Stadion Kocaeli.
Insiden itu terjadi pada menit ke-67 ketika Mbappe melepaskan gol internasionalnya yang ke-67 dengan kaki kanan. Saat melepaskan tembakan itu, kaki kirinya tampak menapak dengan canggung di permukaan lapangan yang dikritik karena kondisinya yang buruk sepanjang pertandingan. Meski awalnya sempat mencoba merayakan gol tersebut, penyerang itu langsung menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan parah, memegangi lututnya sebelum akhirnya terjatuh ke lapangan.
- AFP
Zidane memberikan kabar kebugaran yang mengkhawatirkan
Zidane tidak menyembunyikan kekhawatirannya terkait kondisi pemain bintangnya. Legenda mantan gelandang itu mengakui bahwa tanda-tanda awal sama sekali tidak positif. Zidane mengonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun itu tidak akan ambil bagian lagi dalam pemusatan latihan saat ini, sehingga absen dalam laga mendatang melawan Belgia dan Italia. Sang pelatih menegaskan bahwa kesehatan sang pemain tetap menjadi prioritas, terutama mengingat jadwal padat yang menanti penyerang itu setibanya kembali di ibu kota Spanyol bersama Real Madrid.
"Dia tidak baik-baik saja. Ini tidak terlihat bagus, sayangnya. Saya pikir dia harus pulang. Kami tidak akan mengambil risiko. Dia mengalami peregangan berlebih pada lututnya saat menembak. Ini benar-benar bukan pertanda yang menggembirakan baginya untuk terus melanjutkan," kata Zidane kepada TF1.
Konfirmasi resmi tentang pengunduran diri
Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) secara resmi mengonfirmasi bahwa Mbappe mengalami cedera tendon pada lutut kirinya, yang secara mendadak mengakhiri keterlibatannya pada jeda internasional kali ini. Dalam pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah pertandingan, badan tersebut merinci masalah cedera yang membuat pemain paling berpengaruh mereka harus menepi.
Pernyataan itu berbunyi: "Kylian Mbappe mengalami cedera lutut saat mencetak gol kemenangan. Ia menderita cedera tendon dan akan kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan."
- AFP
Prancis menjalani jeda internasional yang diperpanjang
Kehilangan Mbappe menjadi pukulan besar bagi Zidane, yang ingin menerapkan visi taktisnya selama jeda internasional yang diperpanjang ini. Setelah bentrok dengan Belgia, Prancis dijadwalkan menjalani dua laga kandang di Stade de France melawan Italia dan laga ulang kontra Belgia pada awal Oktober. Tanpa ancaman gol utama sekaligus pemimpin mereka, tim Prancis harus mengandalkan kedalaman skuad untuk melewati rangkaian pertandingan yang sulit. Fokus kini beralih pada apakah Zidane akan memanggil pemain pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan jimat Madrid tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami