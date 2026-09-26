Superstar Madrid itu menjadi pahlawan pada laga tersebut, mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan susah payah 1-0 atas Turki untuk membuka kampanye Prancis di UEFA Nations League. Namun, kegembiraan atas kemenangan itu, yang menandai laga pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional, dengan cepat tertutupi oleh pemandangan sang kapten tertatih-tatih keluar lapangan di Stadion Kocaeli.

Insiden itu terjadi pada menit ke-67 ketika Mbappe melepaskan gol internasionalnya yang ke-67 dengan kaki kanan. Saat melepaskan tembakan itu, kaki kirinya tampak menapak dengan canggung di permukaan lapangan yang dikritik karena kondisinya yang buruk sepanjang pertandingan. Meski awalnya sempat mencoba merayakan gol tersebut, penyerang itu langsung menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan parah, memegangi lututnya sebelum akhirnya terjatuh ke lapangan.