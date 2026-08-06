Perubahan paling menonjol bagi raksasa Spanyol itu pada musim panas ini adalah kedatangan Mourinho yang menyedot perhatian. Diaz pun cepat melontarkan pujian kepada manajer legendaris tersebut dan staf pendukungnya yang berdedikasi, dengan menyoroti persiapan mereka yang matang serta mentalitas juara yang tak kenal henti.

"Semuanya berjalan sangat baik karena dia dan stafnya sangat siap," akunya. "Kami sudah tahu siapa Mourinho, semua yang telah ia menangkan, dan kami ingin terus menang bersamanya.

"Dia memberi tahu kami untuk bermain dengan intens, bahwa kami punya banyak kualitas individu, bahwa kami bisa membuat perbedaan, tetapi pada akhirnya, kerja keras itu sangat penting. Bahwa kami harus berkorban satu sama lain dan bahwa kami harus menjadi sebuah tim."