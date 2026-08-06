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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Bintang Real Madrid Brahim Diaz ungkap tuntutan pramusim Jose Mourinho yang intens dan membidik gelar

B. Diaz
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga

Brahim Diaz mengungkapkan antusiasmenya menjelang musim baru setelah kembali mengikuti latihan pramusim Real Madrid. Gelandang serang itu juga berbicara soal kehidupannya di bawah Jose Mourinho, seraya mengungkap tuntutan intens yang diberikan kepada skuad saat mereka membidik trofi tambahan.

  • Diaz antusias menyambut musim baru

    Diaz mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa karena kembali beraksi saat Madrid secara agresif meningkatkan persiapan pramusim mereka. Gelandang serang dinamis itu baru-baru ini kembali ke kompleks latihan klub dan sudah menantikan tantangan besar yang menanti di depan. Berbicara dalam wawancara dengan Realmadrid TV, sang pemain merefleksikan kembalinya ia ke skuad tim utama serta ambisinya menjelang musim baru di bawah Mourinho.

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  • MourinhoGetty Images

    Mourinho langsung memberi dampak

    Perubahan paling menonjol bagi raksasa Spanyol itu pada musim panas ini adalah kedatangan Mourinho yang menyedot perhatian. Diaz pun cepat melontarkan pujian kepada manajer legendaris tersebut dan staf pendukungnya yang berdedikasi, dengan menyoroti persiapan mereka yang matang serta mentalitas juara yang tak kenal henti.

    "Semuanya berjalan sangat baik karena dia dan stafnya sangat siap," akunya. "Kami sudah tahu siapa Mourinho, semua yang telah ia menangkan, dan kami ingin terus menang bersamanya.

    "Dia memberi tahu kami untuk bermain dengan intens, bahwa kami punya banyak kualitas individu, bahwa kami bisa membuat perbedaan, tetapi pada akhirnya, kerja keras itu sangat penting. Bahwa kami harus berkorban satu sama lain dan bahwa kami harus menjadi sebuah tim."

  • Membidik kejayaan lebih lanjut

    Dengan musim domestik yang baru semakin dekat, Diaz sepenuhnya fokus untuk memaksimalkan kontribusinya sendiri sambil mengincar kesuksesan bersama. Penyerang serbabisa itu bertekad mengerahkan segalanya di atas lapangan untuk menghibur para suporter dan membantu upaya tanpa henti tim dalam memburu trofi.

    "Berada di seratus persen dan membantu tim. Jelas bahwa saya akan memberikan kemampuan maksimal yang saya miliki," kata Diaz. "Saya juga melihat semua madridista senang dengan permainan saya. Secara individu, saya akan menampilkan versi terbaik saya di setiap pertandingan. Hal terindah secara kolektif adalah memenangi gelar. Ini Real Madrid, dan kami harus memenangi gelar."

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    Apa berikutnya untuk Madrid?

    Diaz dan rekan-rekan setimnya akan melanjutkan persiapan mereka untuk musim baru. Mereka dijadwalkan menghadapi Ferencvaros pada Sabtu, lalu disusul laga melawan Deportivo La Coruna empat hari kemudian. Real Madrid kemudian akan mengawali Liga 2026/27 dengan pertandingan tandang melawan Espanyol di RCDE Stadium pada 22 Agustus.

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