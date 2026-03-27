Bintang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, membagikan pesan yang ia kirimkan kepada legenda NFL sebelum membela Prancis di ‘Stadion Tom Brady’
Kemenangan di Foxborough
Prancis berhasil mengatasi rintangan besar untuk mengalahkan Brasil, juara dunia lima kali, dalam laga persahabatan yang berlangsung sengit di markas New England Patriots. Kylian Mbappe membuka skor dengan tendangan chip yang indah, namun jalannya pertandingan berubah drastis pada menit ke-55 ketika Dayot Upamecano diusir dari lapangan setelah tinjauan VAR. Meskipun bermain dengan 10 orang, Hugo Ekitike menggandakan keunggulan sebelum Gleison Bremer memperkecil ketertinggalan Brasil pada menit ke-78, dengan barisan pertahanan Prancis yang tangguh tetap kokoh untuk memastikan hasil bersejarah.
Sebuah pesan untuk GOAT
Tchouameni mengaku terpesona oleh sejarah tempat tersebut dan memastikan untuk menghubungi mantan penghuni stadion yang paling terkenal itu sebelum pertandingan dimulai. Pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan: "Sungguh luar biasa bisa mendapat kesempatan bermain di stadion Tom Brady. Saya mengirim pesan kepadanya sebelum pertandingan untuk memberitahunya bahwa saya merasa senang bisa bermain di stadion ini. Suasana yang luar biasa dan basis penggemar yang hebat, itu keren banget. Jujur, saya sedikit terkejut dengan jumlah penonton Brasil, terutama saat lagu kebangsaan. Tapi begitulah adanya. Brasil lebih dekat daripada Prancis, jadi kami tahu mereka akan memiliki banyak penggemar di stadion, tapi kami tetap fokus pada diri kami sendiri."
Pertemuan di Madrid
Tchouameni menyoroti pentingnya pertandingan ini di luar statusnya sebagai laga persahabatan, sekaligus menikmati reuni yang dinanti-nantikan dengan mantan manajernya di Madrid, Carlo Ancelotti. Gelandang tersebut mengatakan: "Ini adalah pertandingan penting bagi kami untuk menghadapi Brasil. Selalu menyenangkan, jadi kami senang bisa memainkan pertandingan ini."
Meskipun Ancelotti tentu saja kecewa dengan skor akhir, ia memuji infrastruktur kelas dunia dan atmosfer yang penuh semangat yang diciptakan oleh komunitas Brasil yang besar di Massachusetts. Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Stadion yang bagus dengan lapangan yang bagus. Semuanya mendukung untuk bermain sepak bola yang bagus. Suasana sangat baik dan ada banyak pendukung Brasil, jadi semuanya baik-baik saja kecuali hasilnya."
Jalan Menuju Piala Dunia
Prancis melanjutkan persiapan Piala Dunia mereka dengan bertandang ke Landover untuk menghadapi Kolombia pada Minggu ini, dengan harapan dapat mempertahankan momentum penampilan gemilang lini pertahanan mereka di Foxborough. Pertandingan persahabatan ini sangat penting karena Les Bleus telah memilih kawasan Boston sebagai markas mereka selama turnamen, di mana mereka akan kembali ke Stadion Gillette untuk menghadapi Norwegia pada babak penyisihan grup bulan Juni mendatang. Sementara itu, Brasil bertolak ke Orlando untuk menghadapi Kroasia pada hari Selasa, dengan Ancelotti menghadapi tekanan untuk memperbaiki barisan pertahanan yang kesulitan menghadapi serangan balik Prancis.