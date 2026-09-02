Bintang PSG yang terlupakan PUTUSKAN kontrak beberapa jam sebelum tenggat transfer untuk mengakhiri mimpi buruk empat tahun saat Luis Enrique melanjutkan cuci gudang tanpa ampun

Menurut Record Portugal, gelandang berusia 29 tahun itu mengakhiri kontraknya atas kesepakatan bersama hanya beberapa jam sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kepergiannya menandai akhir dari masa empat tahun yang sangat membuat frustrasi di ibu kota Prancis.

Sanches tiba di Parc des Princes dari Lille pada musim panas 2022 dengan ekspektasi tinggi. Meski meraih gelar Ligue 1 pada musim debutnya, pemenang penghargaan Pemain Muda Terbaik Euro 2016 dan Golden Boy 2016 itu gagal memantapkan posisinya. Masalah cedera yang terus berulang sangat membatasi menit bermainnya dan mengganggu momentumnya.

Kepergiannya membuatnya menjadi pemain kelima yang meninggalkan PSG dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Perombakan skuad tanpa kompromi yang dilakukan Luis Enrique sudah membuat banyak pemain pinggiran hengkang demi menyeimbangkan neraca keuangan dan merampingkan ruang ganti.



