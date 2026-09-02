AFP
Diterjemahkan oleh
Bintang PSG yang terlupakan PUTUSKAN kontrak beberapa jam sebelum tenggat transfer untuk mengakhiri mimpi buruk empat tahun saat Luis Enrique melanjutkan cuci gudang tanpa ampun
Kepergian pada hari terakhir bursa transfer yang berlangsung kacau
Menurut Record Portugal, gelandang berusia 29 tahun itu mengakhiri kontraknya atas kesepakatan bersama hanya beberapa jam sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kepergiannya menandai akhir dari masa empat tahun yang sangat membuat frustrasi di ibu kota Prancis.
Sanches tiba di Parc des Princes dari Lille pada musim panas 2022 dengan ekspektasi tinggi. Meski meraih gelar Ligue 1 pada musim debutnya, pemenang penghargaan Pemain Muda Terbaik Euro 2016 dan Golden Boy 2016 itu gagal memantapkan posisinya. Masalah cedera yang terus berulang sangat membatasi menit bermainnya dan mengganggu momentumnya.
Kepergiannya membuatnya menjadi pemain kelima yang meninggalkan PSG dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Perombakan skuad tanpa kompromi yang dilakukan Luis Enrique sudah membuat banyak pemain pinggiran hengkang demi menyeimbangkan neraca keuangan dan merampingkan ruang ganti.
- AFP
Akhir yang tenang untuk bab yang sulit
Pemutusan yang mendadak ini sangat menggambarkan urgensi PSG untuk memangkas skuad mereka. Kesepakatan bersama itu memungkinkan juara Eropa yang sedang bertahan tersebut menyingkirkan satu lagi gaji yang tidak diinginkan dari beban upah mereka, sekaligus memberi kebebasan penuh kepada pemain internasional Portugal itu untuk memilih tujuan berikutnya.
Sanches benar-benar tidak masuk dalam rencana Enrique untuk kampanye mendatang. Setelah gagal memberi dampak yang bertahan lama di Paris pada musim pertamanya, gelandang itu menghabiskan tiga tahun beruntun jauh dari klub melalui kesepakatan sementara demi mendapatkan menit bermain reguler.
Masa-masa peminjaman itu pada akhirnya terbukti tidak sukses. Sanches hanya mampu mencatat total gabungan 31 penampilan liga selama periode bersama Roma di Serie A, Benfica di Primeira Liga, dan Panathinaikos di Greek Super League.
Revolusi kejam Enrique di Paris
Kepergian gelandang tersebut hanyalah catatan kaki dalam musim panas bersejarah bagi PSG. Klub ini memulai pembangunan ulang secara agresif, dengan menghasilkan rekor €360 juta dari penjualan pemain. Sejumlah kepergian besar yang menonjol termasuk kepindahan Bradley Barcola ke Liverpool, Goncalo Ramos bergabung dengan AC Milan, dan Ibrahim Mbaye pindah ke Aston Villa.
Alih-alih mempertahankan para veteran yang tidak lagi diandalkan, Enrique beralih ke visi taktik yang baru saat klub memburu gelar Liga Champions ketiga secara beruntun. Petinggi PSG memberikan dukungan besar kepada ahli taktik asal Spanyol itu, dengan mengamankan tanda tangan Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan Mika Godts untuk memperkuat skuad.
- AFP
Peluang penyelamat potensial di La Liga
Kini tanpa klub, Sanches bebas bernegosiasi dengan calon peminat di luar periode bursa transfer. Pemain berusia 29 tahun itu akan sangat ingin menghidupkan kembali kariernya yang mandek drastis sejak penampilan terobosannya satu dekade lalu.
Pindah ke Spanyol bisa memberinya jalan instan kembali ke sepakbola kasta tertinggi. Sevilla dikaitkan dengan gelandang tersebut dalam beberapa hari terakhir, menurut Diario de Sevilla, dan status barunya sebagai agen bebas secara signifikan menghilangkan hambatan finansial bagi klub Andalusia itu untuk menuntaskan kesepakatan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami