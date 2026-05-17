Bintang PSG Ousmane Dembele terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih di awal laga derby melawan Paris FC, yang memicu kekhawatiran soal ketersediaannya untuk final Liga Champions
Kekhawatiran serius terkait cedera dalam laga derby
Juara Ligue 1 itu berupaya mempertahankan momentum menjelang laga besar di ajang Eropa melawan Arsenal, namun malam itu berubah menjadi mimpi buruk pada menit-menit awal pertandingan melawan Paris FC. Meskipun pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap klasemen liga, intensitas derby tersebut berujung pada cedera serius bagi tim asuhan Luis Enrique.
Dembele, yang kembali menjadi pemain kunci bagi tim Paris musim ini, hanya bertahan kurang dari 30 menit di lapangan. Pemain sayap tersebut terlihat memegangi kakinya sebelum diputuskan untuk menariknya keluar dari lapangan, dan pemain berusia 29 tahun itu langsung menuju terowongan untuk menjalani pemeriksaan medis segera.
Diagnosis awal memberikan secercah harapan
Tentu saja, pemandangan salah satu penyerang paling mematikan PSG yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan langsung memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan absen di final Liga Champions pada 30 Mei.
Namun, indikasi awal dari tim medis menunjukkan bahwa cedera tersebut mungkin tidak separah yang awalnya dikhawatirkan oleh para pendukung di tribun.
Menurut laporan dari Ligue 1+, diagnosis awal menunjukkan bahwa Dembele mengalami cedera otot ringan, meskipun ia akan diperiksa oleh tim medis klub sebelum diagnosis resmi dikeluarkan.
Luis Enrique dan Deschamps dalam siaga penuh
Waktu terjadinya cedera ini sangat krusial mengingat pentingnya pertandingan-pertandingan yang akan datang. Luis Enrique pasti sangat berharap bintang utamanya bisa tampil saat menghadapi The Gunners di final Liga Champions, di mana sang juara bertahan berupaya mempertahankan gelar mereka pada tahun 2025.
Bukan hanya PSG yang cemas menanti hasil pemindaian yang akan datang; pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, juga terus memantau situasi ini. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, absennya Dembele dalam jangka panjang akan menjadi pukulan telak bagi opsi serangan Les Bleus di panggung dunia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tanpa Dembele, PSG akhirnya kalah 2-1 di kandang Paris FC pada laga terakhir mereka di musim Ligue 1. Mereka tetap finis dengan selisih enam poin dari Lens yang berada di peringkat kedua, dan kini memiliki waktu hampir dua pekan untuk mempersiapkan diri menjelang final Liga Champions. Para pendukung berharap hal itu memberi Dembele cukup waktu untuk kembali ke kondisi prima sepenuhnya, saat tim asuhan Luis Enrique memburu gelar ganda di level domestik dan Eropa.