Juara Ligue 1 itu berupaya mempertahankan momentum menjelang laga besar di ajang Eropa melawan Arsenal, namun malam itu berubah menjadi mimpi buruk pada menit-menit awal pertandingan melawan Paris FC. Meskipun pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap klasemen liga, intensitas derby tersebut berujung pada cedera serius bagi tim asuhan Luis Enrique.

Dembele, yang kembali menjadi pemain kunci bagi tim Paris musim ini, hanya bertahan kurang dari 30 menit di lapangan. Pemain sayap tersebut terlihat memegangi kakinya sebelum diputuskan untuk menariknya keluar dari lapangan, dan pemain berusia 29 tahun itu langsung menuju terowongan untuk menjalani pemeriksaan medis segera.