Dalam pembahasan yang mengungkap soal masa depan penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, Dembele menepis anggapan bahwa persaingan Ballon d'Or berikutnya terbuka lebar. Sementara banyak pengamat menunjuk berbagai kandidat setelah musim panas yang diwarnai turnamen-turnamen internasional besar, Dembele tidak melihat lebih jauh dari ruang ganti timnya sendiri di ibu kota Prancis.

Dembele adalah pemenang penghargaan individu tersebut di sepakbola dunia pada 2025. Berbicara kepada France Football tentang siapa pemenang berikutnya, pemain internasional Prancis itu tegas dengan pendiriannya. "Saya rasa trofi ini tidak diragukan lagi. Saya pikir trofi ini akan tetap berada di tangan pemain Paris Saint-Germain," kata Dembele,