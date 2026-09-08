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Bintang PSG Ousmane Dembele melontarkan klaim berani soal Ballon d'Or dan mencoret Lamine Yamal dari tiga besar
Dembele mendukung dominasi PSG untuk Golden Ball
Dalam pembahasan yang mengungkap soal masa depan penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, Dembele menepis anggapan bahwa persaingan Ballon d'Or berikutnya terbuka lebar. Sementara banyak pengamat menunjuk berbagai kandidat setelah musim panas yang diwarnai turnamen-turnamen internasional besar, Dembele tidak melihat lebih jauh dari ruang ganti timnya sendiri di ibu kota Prancis.
Dembele adalah pemenang penghargaan individu tersebut di sepakbola dunia pada 2025. Berbicara kepada France Football tentang siapa pemenang berikutnya, pemain internasional Prancis itu tegas dengan pendiriannya. "Saya rasa trofi ini tidak diragukan lagi. Saya pikir trofi ini akan tetap berada di tangan pemain Paris Saint-Germain," kata Dembele,
- Getty Images Sport
Mengesampingkan para pemain muda dan bintang-bintang mapan
Mungkin yang paling mengejutkan adalah penolakan Dembele untuk memasukkan sensasi remaja Yamal ke dalam tiga besar versinya, meski pemain Spanyol itu melesat pesat bersama Barcelona dan memainkan peran krusial dalam kesuksesan terbaru Spanyol. Meski mengakui talenta sang pemain muda, ia menempatkan nama-nama lain di atas dirinya dalam urutan pilihan.
Saat didesak untuk memberikan daftar favoritnya yang pasti, winger PSG itu menyebut sejumlah nama dari berbagai liga top Eropa. Dembele menjelaskan alasannya dengan berkata: "Tiga besar saya? Campur aduk: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, yang menjalani musim sangat, sangat bagus, dan saya pikir Kylian Mbappe. Saya? Oh tidak, saya tidak pernah menempatkan diri saya dalam hal seperti itu. Saya tidak pernah memilih diri saya sendiri."
Menyoroti para pahlawan tanpa tanda jasa di Parc des Princes
Meski Ballon d'Or kerap lebih memihak pencetak gol dan penyerang yang mencolok, pemain Prancis itu menyoroti konsistensi rekan-rekan setimnya yang sering luput dari perhatian. Ia secara khusus menyebut para bintang mapan yang telah membantu menjaga status PSG sebagai kekuatan besar Eropa, seraya menyarankan agar para pemilih mencermati fondasi taktis tim asuhan Luis Enrique, bukan sekadar cuplikan sorotan.
Winger itu kemudian menyebut beberapa pemain yang menurutnya telah diabaikan oleh media olahraga yang lebih luas. Ia mengatakan: "Setelah itu, masih ada banyak lagi. Michael Olise bisa masuk karena ia menjalani musim yang luar biasa. Ia adalah pemain terbaik di Bundesliga. Lamine Yamal juga. Fabian Ruiz, [Willian] Pacho... Kita melupakan yang satu itu, Pacho. Saya harap kita tidak melupakannya tahun ini, karena ia pantas mendapatkannya."
- Getty Images Sport
London memanggil untuk peringatan 70 tahun
Perebutan trofi ini kian mencapai puncaknya saat dunia sepak bola bersiap untuk perayaan bersejarah. Edisi ke-70 dari seremoni penghargaan bergengsi ini akan berlangsung pada 26 Oktober di London, menandai kali pertama acara tersebut digelar di ibu kota Inggris. Pemilihan lokasi ini menjadi penghormatan bagi pemenang perdana, Sir Stanley Matthews, seiring penghargaan tersebut terus memperluas jangkauan globalnya di bawah France Football.
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