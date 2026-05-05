Satu tinggal di Paris, yang lain di Tbilisi - namun dalam beberapa hari ini, mungkin akan ada reuni keluarga Georgia di Munich. Khvicha Kvaratskhelia (25) akan bertandang bersama Paris Saint-Germain pada Rabu untuk leg kedua semifinal melawan FC Bayern di Allianz Arena. Mereka harus mempertahankan keunggulan tipis 5-4 dari leg pertama.
Bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia tidak diperbolehkan bergabung dengan FC Bayern setelah menjalani uji coba - apakah adik laki-lakinya yang akan menggantikannya?
Adiknya yang sembilan tahun lebih muda kabarnya juga berada di sana. Namun bukan sebagai lawan FC Bayern, melainkan sebagai calon pemain baru. Seperti dilaporkan oleh cabang Georgia dari surat kabar ternama Italia, Gazzetta dello Sport, pada hari Senin, Tornike Kvaratskhelia terbang ke Munich untuk bertemu dan berdiskusi dengan petinggi klub Munich.
Kvaratskhelia Junior saat ini bermain untuk tim cadangan Dinamo Tbilisi, juara terbanyak Georgia, dan pada Sabtu lalu ia masuk dalam skuad tim utama untuk pertama kalinya dalam sebuah pertandingan liga. Pemain berusia 16 tahun ini aktif di tim nasional U-17 dan dianggap sebagai talenta besar; klub-klub Eropa lainnya juga dilaporkan tertarik padanya.
Khvicha Kvaratskhelia mengikuti sesi latihan uji coba di markas FC Bayern
Sama seperti kakaknya yang terkenal, ia bermain sebagai sayap kiri. Dan ada satu kesamaan lagi di antara keduanya: Khvicha Kvaratskhelia pun sempat masuk dalam radar FC Bayern saat masih remaja. Menurut informasi dari SPOX, pemain yang saat itu berusia 17 tahun bahkan mengikuti uji coba selama sekitar satu minggu di kampus FC Bayern pada April 2018. Ia meninjau fasilitas yang baru dibuka setahun sebelumnya dan diundang untuk menonton pertandingan di Allianz Arena.
Pihak yang bertanggung jawab atas kampus tersebut terkesan dengan kemampuan olahraga dan kepribadian Kvaratskhelia, dan sang pemain pun menunjukkan minat yang besar - namun pada akhirnya transfer tersebut tidak terwujud. Menurut kabar yang beredar, masalah ini kemudian tidak ditindaklanjuti dengan cukup serius.
Khvicha Kvaratskhelia menjuarai Liga Champions di Munich
Khvicha bermain di tim junior Dinamo Tbilisi dan bahkan sempat tampil dalam beberapa pertandingan profesional pertamanya, namun ia meninggalkan klub tersebut karena perselisihan kontrak dan bergabung dengan klub kecil FC Rustavi. Karena transfer ke FC Bayern gagal, tak lama setelah itu, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-18, ia pindah ke Lokomotiv Moskow dengan status pinjaman, dan pada musim panas 2019 – saat itu sudah menjadi pemain tim nasional Georgia – ia pindah secara permanen ke Rubin Kazan.
Selama tiga tahun di Kazan, Kvaratskhelia berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier Rusia dan pada 2021 kembali menarik minat FC Bayern. "Saya yakin dia akan bergabung dengan Real Madrid atau Bayern," kata agennya, Nobel Dzhugueli, saat itu. Sekali lagi, transfer tersebut tidak terwujud dan Kvaratskhelia baru meninggalkan Kazan setelah serangan Rusia terhadap Ukraina pada Maret 2022. Ia kemudian bergabung sementara dengan klub divisi utama Georgia, Dinamo Batumi, namun tentu saja kemampuannya sudah jauh melampaui level liga di negara asalnya yang kecil itu.
Pada musim panas 2022, SSC Napoli memboyongnya dengan biaya 11,5 juta euro; di kaki Gunung Vesuvius, Kvaratskhelia awalnya dijuluki 'Kvaradona' dan kemudian menjadi juara Italia. Pada Januari 2025, ia pindah ke PSG dengan biaya 80 juta euro; setengah tahun kemudian, ia memenangkan Liga Champions—tepatnya di Munich. Kini, Kvaratskhelia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia; ia menjadi bintang dalam kemenangan 5-4 pada leg pertama melawan FC Bayern dengan mencetak dua gol.