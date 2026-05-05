Bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia tidak diperbolehkan bergabung dengan FC Bayern setelah menjalani uji coba - apakah adik laki-lakinya yang akan menggantikannya?

Khvicha bermain di tim junior Dinamo Tbilisi dan bahkan sempat tampil dalam beberapa pertandingan profesional pertamanya, namun ia meninggalkan klub tersebut karena perselisihan kontrak dan bergabung dengan klub kecil FC Rustavi. Karena transfer ke FC Bayern gagal, tak lama setelah itu, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-18, ia pindah ke Lokomotiv Moskow dengan status pinjaman, dan pada musim panas 2019 – saat itu sudah menjadi pemain tim nasional Georgia – ia pindah secara permanen ke Rubin Kazan.

Selama tiga tahun di Kazan, Kvaratskhelia berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier Rusia dan pada 2021 kembali menarik minat FC Bayern. "Saya yakin dia akan bergabung dengan Real Madrid atau Bayern," kata agennya, Nobel Dzhugueli, saat itu. Sekali lagi, transfer tersebut tidak terwujud dan Kvaratskhelia baru meninggalkan Kazan setelah serangan Rusia terhadap Ukraina pada Maret 2022. Ia kemudian bergabung sementara dengan klub divisi utama Georgia, Dinamo Batumi, namun tentu saja kemampuannya sudah jauh melampaui level liga di negara asalnya yang kecil itu.

Pada musim panas 2022, SSC Napoli memboyongnya dengan biaya 11,5 juta euro; di kaki Gunung Vesuvius, Kvaratskhelia awalnya dijuluki 'Kvaradona' dan kemudian menjadi juara Italia. Pada Januari 2025, ia pindah ke PSG dengan biaya 80 juta euro; setengah tahun kemudian, ia memenangkan Liga Champions—tepatnya di Munich. Kini, Kvaratskhelia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia; ia menjadi bintang dalam kemenangan 5-4 pada leg pertama melawan FC Bayern dengan mencetak dua gol.