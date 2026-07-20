Mbappé berhasil meraih gelar Sepatu Emas di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan sepuluh gol dalam delapan penampilan. Penyerang Real Madrid ini menjadi pemain pertama sejak Müller pada tahun 1970 yang mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia, yang menandai pencapaian luar biasa lainnya dalam karier internasionalnya.

Kapten timnas Prancis ini mencapai tonggak sejarah tersebut saat pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, dengan mencetak dua gol meskipun Les Bleus menderita kekalahan dramatis 6-4. Prancis gagal mencapai final setelah tersingkir di babak semifinal oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara, sehingga prestasi individu Mbappe terhalangi oleh performa tim yang mengecewakan.







