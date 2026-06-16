Bintang Prancis di Piala Dunia 'telah menyepakati persyaratan pribadi' dengan Arsenal menjelang kemungkinan transfer senilai £43 juta

Klub asal London Utara itu telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk mendatangkan pemain internasional Prancis yang sangat diincar tersebut. Corriere della Sera melaporkan bahwa Kone awalnya lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas dengan tawaran yang menggiurkan dan kemudian menolak minat dari Atlético Madrid. Namun, karena juara Prancis tersebut tidak menunjukkan niat untuk mengukuhkan minat mereka, Arsenal pun memanfaatkan peluang tersebut untuk bernegosiasi dengan pihak pemain mengenai kepindahannya ke Emirates.



