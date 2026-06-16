AFP
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Bintang Prancis di Piala Dunia 'telah menyepakati persyaratan pribadi' dengan Arsenal menjelang kemungkinan transfer senilai £43 juta
The Gunners membidik gelandang
Klub asal London Utara itu telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk mendatangkan pemain internasional Prancis yang sangat diincar tersebut. Corriere della Sera melaporkan bahwa Kone awalnya lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas dengan tawaran yang menggiurkan dan kemudian menolak minat dari Atlético Madrid. Namun, karena juara Prancis tersebut tidak menunjukkan niat untuk mengukuhkan minat mereka, Arsenal pun memanfaatkan peluang tersebut untuk bernegosiasi dengan pihak pemain mengenai kepindahannya ke Emirates.
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Roma menghadapi tekanan finansial
Klub Serie A tersebut berada di bawah tekanan besar untuk merealisasikan penjualan sebelum 30 Juni guna memenuhi kewajiban Financial Fair Play yang ketat. Awalnya, klub tersebut menetapkan harga jual sebesar €50 juta untuk gelandang andalannya, yang tampil gemilang di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Namun, karena kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan neraca keuangan sebelum batas waktu akhir bulan, para pakar transfer meyakini bahwa tawaran kompromi sekitar €45 juta berpotensi berhasil.
Arteta membidik alternatif yang dinamis
Mikel Arteta dilaporkan memandang pemain berusia 25 tahun yang bertenaga ini sebagai solusi taktis yang ideal untuk meringankan beban pertahanan yang saat ini dipikul oleh gelandang Inggris, Declan Rice. Kemampuan luar biasa Kone dalam mengedarkan bola ke depan dengan kecepatan tinggi dapat menambah dinamika di lini tengah Arsenal. Kedatangan pemain ini akan menawarkan alternatif teknis yang sangat berbeda dibandingkan Martin Zubimendi, yang gaya permainannya yang lebih lambat semakin dianggap kurang cocok dengan sistem permainan yang dinamis ala Arteta.
- AFP
Acara promosi Piala Dunia digelar menjelang pengajuan penawaran
Kone akan mengalihkan fokus utamanya ke tugas-tugas tim nasional seiring dimulainya kampanye Piala Dunia Prancis dalam laga pembuka yang berat melawan Senegal. Perwakilan sang pemain bertekad untuk segera menyelesaikan proses transfer ini sebelum batas waktu keuangan klub Italia tersebut pada akhir bulan ini. Arsenal kini harus dengan cermat menentukan waktu dan struktur tawaran resmi pertama mereka untuk memastikan proses perekrutan pemain bintang ini berjalan lancar.