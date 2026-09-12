Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang pinjaman Derby, Henrik Meister, ditandu keluar setelah kolaps tanpa bola dalam kekalahan dari Birmingham
Pemandangan memilukan di Pride Park
Pertandingan Championship antara Derby County dan Birmingham City dibayangi kekhawatiran medis serius yang melibatkan Meister. Penyerang Denmark berusia 22 tahun itu, yang menjalani starter kandang pertamanya untuk tim asuhan John Eustace, terjatuh tanpa kontak dengan bola pada awal babak kedua, sesaat setelah menerima benturan dalam duel udara.
Meister menjalani debutnya untuk Derby County dalam kekalahan 3-0 dari West Ham akhir pekan lalu, setelah bergabung dengan klub tersebut usai menjalani musim yang sulit bersama Pisa. Penyerang Denmark itu tampil 29 kali di semua kompetisi untuk klub Italia tersebut musim lalu, mencetak dua gol saat mereka finis di dasar klasemen dan terdegradasi ke divisi kedua.
- Getty Images Sport
Tepuk tangan meriah untuk pemain Denmark itu
Saat pertandingan dihentikan selama sekitar tujuh menit agar tim medis bisa menangani Meister, suasana hening menyelimuti Pride Park. Ketika tandu akhirnya dibawa keluar untuk mengangkut mantan pemain Pisa itu menuju terowongan, keheningan tersebut berganti menjadi tepuk tangan meriah sambil berdiri dari suporter tuan rumah maupun tim tamu dalam momen kebersamaan yang menyentuh.
Pada saat Meister ditarik keluar, skor imbang 1-1 dalam derby Midlands yang berlangsung ketat. Bobby Clark sempat membawa Derby unggul lebih dulu pada menit ke-40, yang memicu perayaan di kalangan pendukung tuan rumah. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Carlos Vicente menyamakan kedudukan untuk Birmingham City hanya sekitar dua menit kemudian.
Dampak pada momentum pertandingan
Penundaan yang disebabkan oleh keadaan darurat medis mengganggu alur pertandingan, tetapi manajer Birmingham Chris Davies bereaksi cepat dengan melakukan penyesuaian taktis. Tepat pada menit ke-60, Davies memasukkan Paik Seung-ho menggantikan Jhon Solis untuk menyegarkan opsi timnya.
Pergantian itu terbukti menjadi langkah jitu, karena Paik berhasil mencetak gol hanya empat menit setelah masuk ke lapangan. Dampak cepatnya memberi tim tamu keunggulan krusial yang pada akhirnya mampu mereka pertahankan hingga peluit akhir.
- Getty Images Sport
Klasemen Championship dan prospeknya
Hasil tersebut membuat Derby County berada dalam posisi genting, setelah hanya mengumpulkan empat poin dari tujuh pertandingan. Sementara itu, kemenangan Birmingham City membawa mereka naik menjadi 10 poin pada musim ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami