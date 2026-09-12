Pertandingan Championship antara Derby County dan Birmingham City dibayangi kekhawatiran medis serius yang melibatkan Meister. Penyerang Denmark berusia 22 tahun itu, yang menjalani starter kandang pertamanya untuk tim asuhan John Eustace, terjatuh tanpa kontak dengan bola pada awal babak kedua, sesaat setelah menerima benturan dalam duel udara.

Meister menjalani debutnya untuk Derby County dalam kekalahan 3-0 dari West Ham akhir pekan lalu, setelah bergabung dengan klub tersebut usai menjalani musim yang sulit bersama Pisa. Penyerang Denmark itu tampil 29 kali di semua kompetisi untuk klub Italia tersebut musim lalu, mencetak dua gol saat mereka finis di dasar klasemen dan terdegradasi ke divisi kedua.