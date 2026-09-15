Bintang Pantai Gading Seko Fofana mengumumkan pensiun dari tim nasional pada usia 31 tahun

Menyampaikan pesan perpisahan yang emosional kepada para pendukung, pemain berusia 31 tahun itu mengenang pencapaian puncaknya saat mengangkat trofi Piala Afrika 2024 di tanah kelahiran.

Melalui akun Instagram resminya, Fofana menulis: "Para penggemar Pantai Gading yang terhormat, waktunya telah tiba bagi saya untuk membuka lembaran baru. Dengan kebanggaan yang sangat besar dan rasa syukur yang mendalam, saya mendapat kehormatan untuk berjuang bagi negara saya. Memenangi trofi terbesar di benua ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan bagi saya, dan kenangan ini akan selamanya terukir di hati jutaan warga Pantai Gading.

"Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, staf, dan kalian semua atas kekuatan serta dukungannya. Saya akan selalu menjadi pendukung nomor satu Pantai Gading, dan saya tidak sabar melihat generasi baru ini menulis sejarahnya sendiri. Negara kami tidak kekurangan talenta."