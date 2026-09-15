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imago-sport-1079034433.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bintang Pantai Gading Seko Fofana mengumumkan pensiun dari tim nasional pada usia 31 tahun

S. Fofana
Ivory Coast
FC Porto
Rennes
Fulham
Al Nassr FC
World Cup
Ligue 1

Gelandang Pantai Gading Seko Fofana secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, mengakhiri bab yang sangat sukses bersama Pantai Gading. Mantan prospek akademi Manchester City berusia 31 tahun itu mengonfirmasi kabar tersebut di media sosial setelah meniti karier yang ditandai kejayaan di level kontinental.

  • Gelandang mengakhiri karier internasionalnya

    Gelandang berpengalaman itu mengonfirmasi keputusannya untuk mengakhiri perjalanannya di level internasional melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin. Fofana menutup kariernya di pentas internasional setelah mengoleksi 34 caps dan mencetak tujuh gol sejak melakoni debut seniornya melawan Maroko pada November 2017. Penampilan terakhirnya di turnamen besar terjadi pada Piala Dunia 2026, ketika Pantai Gading berhasil melaju ke babak 32 besar.

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  • imago-sport-1078565545.jpgANP

    Fofana membagikan pesan perpisahan yang menyentuh hati

    Menyampaikan pesan perpisahan yang emosional kepada para pendukung, pemain berusia 31 tahun itu mengenang pencapaian puncaknya saat mengangkat trofi Piala Afrika 2024 di tanah kelahiran.

    Melalui akun Instagram resminya, Fofana menulis: "Para penggemar Pantai Gading yang terhormat, waktunya telah tiba bagi saya untuk membuka lembaran baru. Dengan kebanggaan yang sangat besar dan rasa syukur yang mendalam, saya mendapat kehormatan untuk berjuang bagi negara saya. Memenangi trofi terbesar di benua ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan bagi saya, dan kenangan ini akan selamanya terukir di hati jutaan warga Pantai Gading.

    "Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, staf, dan kalian semua atas kekuatan serta dukungannya. Saya akan selalu menjadi pendukung nomor satu Pantai Gading, dan saya tidak sabar melihat generasi baru ini menulis sejarahnya sendiri. Negara kami tidak kekurangan talenta."

  • Perjalanan panjang penuh sejarah membentuk warisan

    Lahir di Paris dan pernah mewakili Prancis di level usia muda hingga U-18, Fofana menerima panggilan perdana ke tim senior Pantai Gading di bawah asuhan Marc Wilmots.

    Perjalanan karier klubnya diwarnai kiprah menonjol di sejumlah kompetisi papan atas, termasuk sempat berada di akademi Manchester City, Fulham, serta bermain bersama Cristiano Ronaldo di Al-Nassr. Fofana saat ini dipinjamkan ke raksasa Portugal FC Porto dari klub Prancis Rennes, setelah berperan penting membantu Azuis e Brancos mengamankan gelar liga domestik musim lalu.

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  • imago-sport-1078871046.jpgIcon Sportswire

    Pantai Gading memulai kampanye kualifikasi

    Tim Herve Renard kini harus bersiap memasuki era baru di lini tengah tanpa sosok senior andalan mereka yang selama ini menjadi jangkar di ruang mesin. Pantai Gading akan membuka kampanye kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan menjamu Ghana pada 24 September, sebelum bertandang menghadapi Somalia lima hari kemudian. Pantai Gading kemudian akan menutup jadwal internasional mereka berikutnya dengan laga persahabatan bergengsi melawan Kamerun di Abidjan pada 3 Oktober.