Bintang Pantai Gading ditangkap karena diduga sengaja mendapat kartu kuning dalam pertandingan Ligue 1, sementara bintang Nice tersebut masih berlaga di Piala Dunia

Menurut The Athletic, Wahi kini berada di tengah-tengah badai kontroversi hukum menyusul laporan bahwa ia ditangkap atas dugaan pelanggaran pengaturan skor. Pemain berusia 23 tahun tersebut, yang saat ini sedang membela negaranya di panggung terbesar dunia, menjadi subjek penyelidikan aktif terkait perilakunya selama pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Metz pada 17 Mei.

Penyelidikan atas dugaan pengaturan skor diluncurkan setelah Ligue de Football Professionnel (LFP) mencurigai adanya pola taruhan yang mencurigakan terkait kartu kuning yang diterima Wahi pada menit ke-35 saat melawan Metz, yang merupakan kartu kuning kelimanya musim ini dan memicu skorsing bagi pemain tersebut pada leg pertama babak play-off degradasi Nice. Akibatnya, beberapa jam setelah kembali mencetak dua gol pada leg kedua pada 29 Mei, pemain berusia 23 tahun itu ditangkap oleh petugas kepolisian anti-korupsi Prancis. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah Wahi sengaja mendapatkan kartu kuning selama pertandingan tersebut.