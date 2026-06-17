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Bintang Pantai Gading ditangkap karena diduga sengaja mendapat kartu kuning dalam pertandingan Ligue 1, sementara bintang Nice tersebut masih berlaga di Piala Dunia
Penyelidikan terkait pengaturan skor di Ligue 1
Menurut The Athletic, Wahi kini berada di tengah-tengah badai kontroversi hukum menyusul laporan bahwa ia ditangkap atas dugaan pelanggaran pengaturan skor. Pemain berusia 23 tahun tersebut, yang saat ini sedang membela negaranya di panggung terbesar dunia, menjadi subjek penyelidikan aktif terkait perilakunya selama pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Metz pada 17 Mei.
Penyelidikan atas dugaan pengaturan skor diluncurkan setelah Ligue de Football Professionnel (LFP) mencurigai adanya pola taruhan yang mencurigakan terkait kartu kuning yang diterima Wahi pada menit ke-35 saat melawan Metz, yang merupakan kartu kuning kelimanya musim ini dan memicu skorsing bagi pemain tersebut pada leg pertama babak play-off degradasi Nice. Akibatnya, beberapa jam setelah kembali mencetak dua gol pada leg kedua pada 29 Mei, pemain berusia 23 tahun itu ditangkap oleh petugas kepolisian anti-korupsi Prancis. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah Wahi sengaja mendapatkan kartu kuning selama pertandingan tersebut.
- AFP
Penahanan dan pemeriksaan oleh polisi
Urutan peristiwa menunjukkan bahwa Wahi ditahan pada 29 Mei, kurang dari dua minggu sebelum turnamen dimulai. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh kepolisian Prancis, penyerang Nice tersebut dibebaskan sementara penyelidikan terus berlanjut untuk mengumpulkan bukti. Hal ini memungkinkannya bergabung dengan tim nasional Pantai Gading menjelang pertandingan-pertandingan krusial di babak penyisihan grup.
Mengonfirmasi rincian operasi tersebut, juru bicara Kejaksaan Marseille memberikan pernyataan terperinci: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa seorang pemain sepak bola berusia 23 tahun, yang bermain di Ligue 1 Prancis, ditangkap pada 29 Mei sebagai bagian dari penyelidikan yang dibuka oleh Kejaksaan Marseille terkait dugaan penipuan terorganisir, korupsi olahraga terorganisir, pencucian uang, dan pencucian hasil kejahatan.”
Proses hukum yang sedang berlangsung
Meskipun sang pemain telah kembali ke lapangan, proses hukum di Prancis masih jauh dari selesai. Kejaksaan mengklarifikasi bahwa sang pemain dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan, namun tetap menjadi orang yang diminati dalam kasus ini. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa individu yang terlibat bukanlah anggota tim nasional Prancis, meskipun ia berdomisili dan memiliki komitmen profesional di negara tersebut—karena sang penyerang baru saja pindah kewarganegaraan ke negara di Afrika Barat tersebut dari Prancis, yang pernah diwakilinya di level junior, pada bulan Maret.
“Ia dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di tahanan polisi. Penyelidikan masih terus berlanjut. Pemain sepak bola tersebut bukanlah anggota tim nasional Prancis yang berlaga di Piala Dunia,” tambah juru bicara tersebut.
- AFP
Dampaknya terhadap kampanye Piala Dunia
Perjalanan Pantai Gading di turnamen ini sama sekali tidak terpengaruh oleh berita tersebut. Wahi menjadi starter dalam kemenangan 1-0 negaranya atas Ekuador pada Minggu malam, tanpa menunjukkan tanda-tanda tekanan hukum yang semakin meningkat di Eropa. Ia bermain selama 55 menit dalam kemenangan melawan Ekuador, dan bola tendangannya membentur mistar gawang sesaat sebelum diganti. Dunia sepak bola kini menanti kejelasan lebih lanjut, dengan pertandingan Pantai Gading berikutnya melawan Jerman pada Sabtu malam sebelum laga terakhir Grup E melawan Curacao pada Kamis depan.