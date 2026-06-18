AFP
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Bintang Pantai Gading dilarang masuk ke Kanada menjelang laga melawan Jerman setelah ditangkap terkait tuduhan pengaturan skor
Wahi masih berada di Amerika Serikat
Federasi Sepak Bola Pantai Gading (FIF) telah mengonfirmasi bahwa Wahi tidak akan ikut serta bersama skuad ke Toronto untuk pertandingan Piala Dunia melawan Jerman pada Sabtu nanti. Penyerang tersebut tidak berhasil memperoleh izin administratif yang diperlukan untuk masuk ke Kanada dan alih-alih akan tetap berada di Amerika Serikat, menurut laporan BBC. Keputusan ini diambil di tengah proses hukum yang masih berlangsung setelah Wahi ditangkap pada akhir Mei. Meskipun Pantai Gading terus melanjutkan perjalanan turnamen mereka, pemain berusia 23 tahun itu tidak dimasukkan dalam rombongan yang berangkat meskipun ia sempat tampil dalam kemenangan 1-0 timnya atas Ekuador pada pertandingan pembuka.
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FIF mendukung sang penyerang di tengah ketidakpastian
FIF menegaskan bahwa Wahi tetap menjadi bagian dari jajaran tim nasional dan diharapkan tetap mengikuti program tim sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam pernyataan resminya, FIF mengatakan: "Federasi Sepak Bola Pantai Gading telah mencatat berbagai artikel dan informasi yang diterbitkan pada Rabu, 17 Juni 2026 ini, terkait pemain internasional Pantai Gading, Elye Wahi.
"Sampai saat ini, FIF belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya proses hukum atau administratif yang melibatkan dirinya. Di masa yang sangat sensitif ini, FIF memberikan dukungan penuh kepada sang pemain dan menegaskan kembali kepercayaannya terhadapnya. Elye Wahi tetap menjadi elemen penting dalam tim nasional Pantai Gading.
"FIF juga menginformasikan bahwa pemain tersebut tidak dapat bergabung dalam rombongan yang akan bertolak ke Kanada. Hal ini karena izin administratif yang diperlukan untuk masuk ke wilayah Kanada belum dapat diperoleh pada tahap ini. Oleh karena itu, Elye Wahi akan tetap berada di Amerika Serikat hingga tim kembali."
Penyelidikan berfokus pada pemesanan yang mencurigakan
Penyelidikan ini berkaitan dengan pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Metz pada 17 Mei. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah Wahi sengaja menerima kartu kuning pada menit ke-35, setelah aktivitas taruhan yang mencurigakan dilaporkan terdeteksi oleh Ligue de Football Professionnel (LFP). Kartu kuning tersebut merupakan yang kelima baginya musim ini dan mengakibatkan skorsing pada pertandingan play-off degradasi yang penting. Penyelidik sedang menelusuri apakah insiden tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih luas terkait taruhan.
LFP belum memulai proses disiplin dan menyatakan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut selama penyelidikan kriminal masih berlangsung. Namun, liga tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi integritas kompetisi dan berhak mengambil tindakan tergantung pada hasil kasus tersebut.
- Getty Images Sport
Pantai Gading beradaptasi tanpa penyerang andalannya
Pantai Gading kini harus bersiap menghadapi laga sulit melawan Jerman tanpa salah satu opsi penyerangnya. Wahi tampil sebagai starter dalam kemenangan atas Ekuador, dan absennya ia mengurangi kedalaman lini serang tim pada tahap krusial turnamen ini. Penyerang tersebut diperkirakan akan kembali bergabung dengan skuad saat "The Elephants" kembali ke Philadelphia untuk pertandingan berikutnya melawan Curacao. Sementara itu, penyelidikan di Prancis masih berlanjut, dengan pihak berwenang belum mencapai kesimpulan apa pun terkait tuduhan tersebut.