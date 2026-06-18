Bintang Pantai Gading dilarang masuk ke Kanada menjelang laga melawan Jerman setelah ditangkap terkait tuduhan pengaturan skor

FIF menegaskan bahwa Wahi tetap menjadi bagian dari jajaran tim nasional dan diharapkan tetap mengikuti program tim sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam pernyataan resminya, FIF mengatakan: "Federasi Sepak Bola Pantai Gading telah mencatat berbagai artikel dan informasi yang diterbitkan pada Rabu, 17 Juni 2026 ini, terkait pemain internasional Pantai Gading, Elye Wahi.

"Sampai saat ini, FIF belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya proses hukum atau administratif yang melibatkan dirinya. Di masa yang sangat sensitif ini, FIF memberikan dukungan penuh kepada sang pemain dan menegaskan kembali kepercayaannya terhadapnya. Elye Wahi tetap menjadi elemen penting dalam tim nasional Pantai Gading.

"FIF juga menginformasikan bahwa pemain tersebut tidak dapat bergabung dalam rombongan yang akan bertolak ke Kanada. Hal ini karena izin administratif yang diperlukan untuk masuk ke wilayah Kanada belum dapat diperoleh pada tahap ini. Oleh karena itu, Elye Wahi akan tetap berada di Amerika Serikat hingga tim kembali."