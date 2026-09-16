Pelatih Newcastle United Matthias Jaissle tidak menyembunyikan kekhawatirannya saat membahas kondisi sang winger setelah kekalahan telak di Leeds. Juru taktik asal Jerman itu mengakui bahwa diagnosis awal mengkhawatirkan, dan klub kini bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu opsi serangan paling eksplosif mereka untuk periode yang cukup lama.

Berbicara langsung setelah kekalahan 4-1 itu, Jaissle mengatakan: "Cedera ini tidak terlihat bagus. Kami perlu menyelidiki seberapa serius cederanya. Elanga sedang berjuang dengan cedera, tetapi saat ini situasinya tidak terlihat bagus. Sayangnya, dia cedera. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut dan lebih detail untuk mengetahui berapa lama dia akan absen. Kami akan merindukannya dan berharap dia segera kembali bermain. Ini bisa jadi [jangka panjang]. Kami berharap tidak. Dia akan menjalani MRI lagi pekan depan, lalu kita lihat nanti."