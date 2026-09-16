Getty Images Sport
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Bintang Newcastle United Anthony Elanga dicoret dari skuad Swedia saat Graham Potter terpaksa mencari opsi lain di tengah kekhawatiran cedera 'jangka panjang'
Patah hati di pentas internasional bagi Elanga
Awal menjanjikan Elanga pada musim ini terhenti setelah Federasi Sepakbola Swedia mengonfirmasi bahwa ia tidak akan ambil bagian dalam laga-laga UEFA Nations League mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu diperkirakan akan menjadi sosok kunci bagi negaranya dalam jadwal musim gugur, tetapi namanya secara mencolok tidak ada dalam daftar skuad resmi yang dirilis pekan ini. Pernyataan resmi dari negara asalnya mengonfirmasi bahwa Elanga mengalami cedera dalam sepekan terakhir dan karena itu akan absen dalam rangkaian laga melawan Rumania, Polandia, serta Bosnia dan Herzegovina.
- Getty Images Sport
Mimpi buruk cedera Matthias Jaissle
Pelatih Newcastle United Matthias Jaissle tidak menyembunyikan kekhawatirannya saat membahas kondisi sang winger setelah kekalahan telak di Leeds. Juru taktik asal Jerman itu mengakui bahwa diagnosis awal mengkhawatirkan, dan klub kini bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu opsi serangan paling eksplosif mereka untuk periode yang cukup lama.
Berbicara langsung setelah kekalahan 4-1 itu, Jaissle mengatakan: "Cedera ini tidak terlihat bagus. Kami perlu menyelidiki seberapa serius cederanya. Elanga sedang berjuang dengan cedera, tetapi saat ini situasinya tidak terlihat bagus. Sayangnya, dia cedera. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut dan lebih detail untuk mengetahui berapa lama dia akan absen. Kami akan merindukannya dan berharap dia segera kembali bermain. Ini bisa jadi [jangka panjang]. Kami berharap tidak. Dia akan menjalani MRI lagi pekan depan, lalu kita lihat nanti."
Potter memberikan konteks lebih lanjut
Dengan Elanga tidak tersedia dan figur-figur penting lain seperti Isak Hien serta Jacob Widell Zetterstrom juga absen, manajer Swedia Graham Potter memilih skuad berukuran ekstra besar untuk mengelola beban kerja. Potter jelas menatap masa depan, sebuah sentimen yang tercermin dari keputusannya mencoret kiper veteran Kristoffer Nordfeldt demi opsi yang lebih muda seperti Melker Ellborg dan Noel Tornqvist.
"Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk melihat sedikit ke depan, memanggil lebih banyak kiper muda yang perlu kami kenal dan pahami lebih jauh, sembari memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di level ini, yang penting bagi perkembangan mereka," kata Potter.
- AFP
Jalan berat menanti di Divisi B Nations League
Swedia berada di Grup B yang kompetitif bersama Bosnia dan Herzegovina, Polandia, dan Rumania. Kampanye dimulai pada 25 September melawan Rumania di Stockholm, lalu dilanjutkan laga kandang kontra Polandia hanya tiga hari kemudian. Skuad ini masih memiliki kekuatan bintang yang signifikan meski dilanda cedera, dengan Alexander Isak dari Liverpool dan Viktor Gyökeres dari Arsenal diperkirakan akan memimpin lini depan. Potter menekankan tujuan ganda pada jeda internasional mendatang. "Kami juga perlu terus mengembangkan tim dan melanjutkan fondasi yang kami bangun di Piala Dunia, dan cara yang baik untuk melakukannya adalah dengan memenangkan pertandingan," pungkasnya.
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