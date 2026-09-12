Setelah menjadi kapten Kosovo selama tujuh tahun terakhir, kepergian Rrahmani menjadi pukulan besar bagi tim nasional. Ia memaparkan bagaimana persoalan yang terus berlangsung di dalam federasi pada akhirnya mustahil untuk ditoleransi.

"Karena banyak faktor, perselisihan yang terus-menerus, dan kurangnya orang-orang kompeten yang tersedia untuk menangani masalah serta keluhan kami, situasi ini tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun," jelasnya.

"Lalu apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Serangan yang terus-menerus dan terkoordinasi selama lebih dari dua tahun dari orang-orang yang seharusnya melindungi kami. Keadilan suatu hari nanti akan menang.

"Keputusan ini diambil karena kebutuhan untuk menjaga integritas saya sebagai kapten dan sebagai pesepakbola profesional, tetapi di atas segalanya, nilai-nilai saya sebagai manusia."