Getty Images Sport
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Bintang Napoli dengan keras MENGHANTAM federasi sepakbola nasional dalam pengunduran diri mengejutkan dari timnas
Bintang Napoli meninggalkan Kosovo
Bek tengah Napoli, Rrahmani, secara resmi mengumumkan pensiun dari tugas internasional bersama Kosovo. Bek berusia 32 tahun itu mundur setelah karier internasional selama satu dekade yang membuatnya mencatatkan 66 penampilan.
Kepergiannya terjadi di tengah keretakan parah dalam hubungan dengan Federasi Sepak Bola Kosovo (FKK). Rrahmani mengonfirmasi keputusannya pada Jumat malam, yang secara tiba-tiba membuat tim nasional kehilangan kapten lamanya. Veteran Serie A itu menegaskan bahwa ia merasa dipaksa mundur karena struktur kepemimpinan saat ini di pucuk federasi sepak bola Kosovo.
Kapten kecam kepemimpinan federasi
Rrahmani melalui Instagram memberi tahu para pendukung tentang keputusan mendadaknya, sembari melontarkan penilaian pedas terhadap FKK. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa sama sekali tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tim nasional.
"Setelah sepuluh tahun bersama tim nasional, tujuh di antaranya saya jalani sebagai kapten, saya mengumumkan bahwa saya tidak akan lagi menjadi bagian dari tim nasional Kosovo selama FKK masih dipimpin oleh orang-orang yang saat ini ada,” tulis Rrahmani.
Satu dekade pengabdian berakhir dengan frustrasi
Setelah menjadi kapten Kosovo selama tujuh tahun terakhir, kepergian Rrahmani menjadi pukulan besar bagi tim nasional. Ia memaparkan bagaimana persoalan yang terus berlangsung di dalam federasi pada akhirnya mustahil untuk ditoleransi.
"Karena banyak faktor, perselisihan yang terus-menerus, dan kurangnya orang-orang kompeten yang tersedia untuk menangani masalah serta keluhan kami, situasi ini tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun," jelasnya.
"Lalu apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Serangan yang terus-menerus dan terkoordinasi selama lebih dari dua tahun dari orang-orang yang seharusnya melindungi kami. Keadilan suatu hari nanti akan menang.
"Keputusan ini diambil karena kebutuhan untuk menjaga integritas saya sebagai kapten dan sebagai pesepakbola profesional, tetapi di atas segalanya, nilai-nilai saya sebagai manusia."
- Getty Images Sport
Potensi kembali bergantung pada perubahan besar
Meski Rrahmani telah mundur dari sepakbola internasional, pernyataannya dengan kuat mengisyaratkan bahwa kemungkinan untuk kembali di masa depan masih terbuka. Namun, hal ini sepenuhnya bergantung pada perubahan administratif secara luas dan pencopotan para pejabat FKK saat ini.
Untuk saat ini, bek tersebut akan fokus sepenuhnya pada karier klubnya di Italia. Setelah sudah mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Napoli, ia tetap menjadi figur krusial di lini pertahanan mereka.
Kosovo kini harus memulai proses yang menantang untuk menunjuk kapten baru. Tim nasional itu menghadapi tugas berat untuk melangkah maju tanpa pemimpin mereka yang paling berpengalaman dan berpengaruh.
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