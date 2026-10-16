Moore mengungkap alasan memilih bergabung dengan Köln musim panas ini. Ia mengaku sengaja mencari tantangan di luar lingkungan sepakbola Inggris yang sudah akrab baginya. Meski memiliki sejumlah peluang untuk tetap bermain di Premier League atau Championship, pemain remaja itu merasa pindah ke luar negeri adalah cara terbaik untuk mempercepat perkembangannya sebagai pesepakbola profesional. Penyerang yang baru-baru ini sempat bermain untuk klub besar Skotlandia, Rangers, tersebut sudah berhasil menembus susunan pemain inti di Jerman dan tampil dalam tiga pertandingan liga terakhir Köln.

Menjelaskan pertimbangannya di balik kepindahan itu, Moore menegaskan keinginannya menguji kemampuan di kompetisi elite Eropa. "Saya punya pilihan untuk tetap di Inggris dan mungkin bertahan di tempat yang membuat saya sedikit lebih nyaman. Namun, setelah melalui berbagai pembicaraan, keputusan akhirnya ada pada saya untuk memilih tim. Saya ingin sedikit keluar dari zona nyaman untuk menguji diri di liga besar, salah satu dari lima liga teratas," kata penyerang itu kepada BBC Radio 5.