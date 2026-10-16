Getty Images Sport
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Bintang muda Tottenham Mikey Moore ungkap alasan menolak tawaran dari klub-klub Liga Primer Inggris demi mengikuti jejak Jude Bellingham di Jerman
Melangkah keluar dari zona nyaman
Moore mengungkap alasan memilih bergabung dengan Köln musim panas ini. Ia mengaku sengaja mencari tantangan di luar lingkungan sepakbola Inggris yang sudah akrab baginya. Meski memiliki sejumlah peluang untuk tetap bermain di Premier League atau Championship, pemain remaja itu merasa pindah ke luar negeri adalah cara terbaik untuk mempercepat perkembangannya sebagai pesepakbola profesional. Penyerang yang baru-baru ini sempat bermain untuk klub besar Skotlandia, Rangers, tersebut sudah berhasil menembus susunan pemain inti di Jerman dan tampil dalam tiga pertandingan liga terakhir Köln.
Menjelaskan pertimbangannya di balik kepindahan itu, Moore menegaskan keinginannya menguji kemampuan di kompetisi elite Eropa. "Saya punya pilihan untuk tetap di Inggris dan mungkin bertahan di tempat yang membuat saya sedikit lebih nyaman. Namun, setelah melalui berbagai pembicaraan, keputusan akhirnya ada pada saya untuk memilih tim. Saya ingin sedikit keluar dari zona nyaman untuk menguji diri di liga besar, salah satu dari lima liga teratas," kata penyerang itu kepada BBC Radio 5.
- Getty Images Sport
Mengikuti cetak biru Bellingham
Kepindahan Moore merupakan bagian dari tren yang kian berkembang: talenta muda Inggris menuju Jerman untuk mengasah kemampuan mereka, mengikuti jejak yang paling menonjol ditorehkan Jude Bellingham dan Jadon Sancho. Keduanya menjelma menjadi pemain kelas dunia selama membela Borussia Dortmund, dan Moore mengakui kisah sukses mereka berperan penting dalam pengambilan keputusannya. Ia memandang Bundesliga sebagai liga yang benar-benar memberi kepercayaan kepada pemain muda, sekaligus menyediakan lingkungan ideal bagi penyerang ambisius untuk melangkah ke sepakbola senior.
"Selama bertahun-tahun, Anda melihat begitu banyak pemain muda datang ke sini. Ada beberapa contoh yang jelas sangat bagus, seperti pemain kelas dunia Jude Bellingham dan Sancho yang tampil sangat baik," ungkap Moore.
Dampak langsung dan kepercayaan klub
Sejak tiba di Jerman, Moore langsung menunjukkan kiprahnya dengan menjadi starter dalam tiga pertandingan liga terakhir Cologne. Pemain remaja itu mengatakan kepercayaan yang langsung diberikan staf pelatih menjadi faktor penting dalam proses adaptasinya. Ia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan begitu awal sejak bergabung, yang memungkinkannya fokus menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik dan fisik di liga.
Moore sudah bersiap menghadapi intensitas sepakbola Jerman, tetapi merasakannya secara langsung semakin meyakinkannya bahwa ia telah membuat pilihan tepat. "Saat kami berbincang, semua orang mengatakan mereka pikir bermain dalam sepakbola seperti ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi saya. Intensitasnya sangat tinggi. Ada beberapa tim hebat di liga ini. Jadi, ya, bagi saya, pilihan itu sudah jelas," tambah pemain pinjaman Tottenham Hotspur tersebut.
- AFP
Reuni dengan legenda Tottenham
Ke depan, salah satu momen yang paling dinantikan selama masa peminjaman Moore adalah kesempatan menghadapi mantan ikon Spurs, Harry Kane. Köln dijadwalkan melawan Bayern Munich bulan depan, dan remaja itu menantikan kesempatan untuk bermain satu lapangan dengan mantan mentornya. Moore mengenang saat berlatih bersama kapten Inggris tersebut di bawah asuhan Antonio Conte. Menurutnya, kemampuan Kane dalam menuntaskan peluang tidak seperti apa pun yang pernah ia lihat sebelumnya.
Di luar pertandingan itu, Moore berharap bisa membawa pulang suvenir tertentu dari pertemuan di Allianz Arena. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan jerseynya," akunya.
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