Keberadaan sang pemain di Barcelona tentu memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya ke Spotify Camp Nou. Namun, pihaknya juga memprioritaskan kesehatan mental dan privasinya di tengah ramainya pemberitaan olahraga dan perdebatan di radio yang membahas namanya. Dengan berlatih di lingkungan yang akrab baginya seperti Castelldefels, Gabriel dapat sepenuhnya fokus pada kebutuhan sepak bolanya tanpa tekanan dan sorotan yang akan langsung mengikutinya di Manchester atau Madrid.

Meski kemunculannya belakangan ini mengundang perhatian, hubungan Gabriel dengan kawasan tersebut bukanlah hal baru. Gelandang itu rutin mengunjungi Castelldefels setiap musim panas sejak berusia delapan tahun. Kota tersebut telah menjadi rumah keduanya, tempat ia merasa nyaman dan santai. Keakraban itulah yang berperan besar dalam keputusannya memilih kawasan tersebut sebagai tempat berlatih setelah ia memutuskan tidak melanjutkan perjalanannya bersama akademi Manchester United.

Riwayatnya di Catalonia juga mencakup pengalaman di lapangan. Ia pernah mengikuti turnamen bergengsi MIC di Costa Brava pada April 2025. Dalam kompetisi itu, ia beberapa kali menunjukkan kualitas teknik kelas atas yang membuat para pemandu bakat membandingkannya dengan sejumlah penyerang terhebat dalam sepak bola. Selama bertahun-tahun, ia bahkan pernah terlihat sebagai penonton di Spotify Camp Nou, mengikuti tur stadion dan bertemu bintang Barcelona saat ini seperti Lamine Yamal.