Getty Images Sport
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Bintang muda Manchester United JJ Gabriel terlihat berlatih di Barcelona menjelang keputusan transfer yang akan segera diambil
Persiapan intensif di Catalunya
Perebutan tanda tangan Gabriel kian memanas. Pemuda asal Inggris itu kini menjaga kebugarannya di Castelldefels, kota pesisir tak jauh dari Barcelona. Menurut Sport, gelandang serang tersebut memanfaatkan fasilitas setempat untuk menjalani program latihan intensif. Ia kerap memulai sesi latihannya di bawah lampu sorot pada pukul tujuh pagi. Latihan pada waktu matahari terbit itu bertujuan menjaga kondisi fisiknya tetap prima sembari ia mempertimbangkan tawaran-tawaran besar yang kini datang dari berbagai penjuru benua.
Gabriel tidak berlatih sendirian. Ia bepergian bersama tim pendukung yang lengkap untuk memastikan perkembangannya tetap sesuai rencana selama masa transisi ini. Staf teknis yang terdiri atas tujuh atau delapan spesialis, termasuk fisioterapis dan ahli gizi khusus, memantau setiap kegiatannya. Ayahnya juga hadir untuk mengawasi kegiatan sehari-hari sementara pemain muda itu bersiap memasuki babak berikutnya dalam kariernya. Pendekatan yang begitu cermat ini menunjukkan betapa seriusnya kubu Gabriel menyikapi kepergiannya yang sudah dekat dari Old Trafford.
- Getty Images Sport
Hubungan yang telah lama terjalin dengan Barcelona
Keberadaan sang pemain di Barcelona tentu memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya ke Spotify Camp Nou. Namun, pihaknya juga memprioritaskan kesehatan mental dan privasinya di tengah ramainya pemberitaan olahraga dan perdebatan di radio yang membahas namanya. Dengan berlatih di lingkungan yang akrab baginya seperti Castelldefels, Gabriel dapat sepenuhnya fokus pada kebutuhan sepak bolanya tanpa tekanan dan sorotan yang akan langsung mengikutinya di Manchester atau Madrid.
Meski kemunculannya belakangan ini mengundang perhatian, hubungan Gabriel dengan kawasan tersebut bukanlah hal baru. Gelandang itu rutin mengunjungi Castelldefels setiap musim panas sejak berusia delapan tahun. Kota tersebut telah menjadi rumah keduanya, tempat ia merasa nyaman dan santai. Keakraban itulah yang berperan besar dalam keputusannya memilih kawasan tersebut sebagai tempat berlatih setelah ia memutuskan tidak melanjutkan perjalanannya bersama akademi Manchester United.
Riwayatnya di Catalonia juga mencakup pengalaman di lapangan. Ia pernah mengikuti turnamen bergengsi MIC di Costa Brava pada April 2025. Dalam kompetisi itu, ia beberapa kali menunjukkan kualitas teknik kelas atas yang membuat para pemandu bakat membandingkannya dengan sejumlah penyerang terhebat dalam sepak bola. Selama bertahun-tahun, ia bahkan pernah terlihat sebagai penonton di Spotify Camp Nou, mengikuti tur stadion dan bertemu bintang Barcelona saat ini seperti Lamine Yamal.
Persaingan memperebutkan talenta yang muncul sekali dalam satu generasi
Barcelona menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain yang kerap dijuluki "Neymar baru" di kalangan sepak bola Inggris. Madrid dan PSG dilaporkan bersedia mengajukan tawaran finansial yang jauh lebih tinggi untuk merebut pemain berusia 16 tahun itu dari para peminat lainnya. Namun, Barcelona tetap berpegang pada prinsip untuk tidak terlibat dalam perang tawaran yang mahal demi pemain muda. Mereka memilih mengandalkan proyek olahraga klub untuk meyakinkannya.
Sumber-sumber di internal Barcelona meredam anggapan bahwa negosiasi berlangsung intens. Menurut mereka, sejauh ini baru ada kontak awal dengan perwakilan sang pemain. Mereka secara resmi membantah telah mengajukan tawaran kontrak yang pasti dan tetap bersikap hati-hati meski Gabriel jelas memiliki bakat. Klub yakin rekam jejaknya dalam mengintegrasikan pemain remaja ke tim utama akan menjadi daya tarik terkuat saat keputusan akhir dibuat.
- Getty Images Sport
Keputusan akhir sudah di depan mata
Kebuntuan terkait masa depan Gabriel diperkirakan tidak akan berlangsung lebih lama, dengan pengumuman akhir diharapkan muncul dalam beberapa hari mendatang. Meski tawaran finansial dari PSG dan Madrid sangat menggiurkan, orang-orang dekat sang pemain menyebut proyek olahraga tetap menjadi faktor terpenting. Penekanan Barcelona pada pengembangan pemain muda dan jalur menuju tim senior bisa menjadi penentu, sekalipun tawaran finansial mereka bukan yang paling menguntungkan di antara klub-klub peminat.
Bagi Ma Utd, kehilangan talenta dengan profil seperti Gabriel merupakan pukulan besar bagi struktur akademi mereka, tetapi sang pemain tampaknya bertekad pindah ke Eropa daratan. Pekan mendatang akan memperlihatkan apakah sesi latihannya di Castelldefels merupakan pertanda kepindahan permanen ke ibu kota Catalunya atau sekadar cara untuk mempersiapkan kepindahan besar ke tempat lain tanpa banyak sorotan.
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