Liverpool FC
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Bintang muda Lionesses, Khiara Keating, resmi bergabung dengan Liverpool setelah menolak tawaran kontrak baru dari Manchester City
Liverpool memenuhi kebutuhan penjaga gawang dengan mendatangkan Keating
Liverpool mengumumkan kedatangan Keating pada hari Senin, di mana menurut informasi yang diperoleh BBC Sport, ia menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Ia akan mengenakan jersey bernomor 12.
Hal ini terjadi setelah Keating menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Man City bulan lalu menjelang berakhirnya kontraknya saat ini, meskipun klub tersebut telah mengumumkan pada tahun 2023 bahwa ia telah menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Artinya, Liverpool berhasil mendatangkan seorang kiper muda berbakat melalui transfer gratis, sehingga membuat langkah The Reds ini semakin mengesankan.
Posisi ini memang sangat dibutuhkan oleh klub asal Merseyside tersebut. Klub mendatangkan Jennifer Falk dengan status pinjaman pada Januari untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak dapat mencapai kesepakatan untuk kontrak permanen bagi pemain internasional Swedia itu pada akhir musim. Oleh karena itu, kiper baru menjadi prioritas dalam daftar belanja, dan pelatih kepala Gareth Taylor pun beralih ke sosok yang sudah dikenalnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat ia adalah orang yang memimpin Man City saat Keating mencatatkan debut seniornya pada musim 2023-24.
- Getty Images
Keating berupaya mendapatkan waktu bermain reguler menjelang Piala Dunia Wanita
Keating meraih penghargaan WSL Golden Glove di akhir musim tersebut, menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang meraihnya, namun waktu bermainnya mulai berkurang sejak saat itu. Ia tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan liga pada tahun berikutnya, turun dari 22 pertandingan, dan hanya mendapat empat kesempatan sebagai starter di WSL pada musim lalu, saat City mengakhiri penantian 10 tahun mereka untuk meraih gelar liga lagi di bawah pelatih kepala baru Andree Jeglertz. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi kiper utama di Piala FA, tetapi ia harus absen dalam pertandingan final di Wembley setelah mengalami gegar otak.
Saat berbicara kepada GOAL pada bulan Mei, ia mengakui bahwa minimnya menit bermain terasa “sulit”, sambil menambahkan: “Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga memang sedikit mengecewakan.” Hal ini juga menyebabkan Keating tidak masuk dalam beberapa skuad Inggris, pada musim yang sama ketika ia melakukan debutnya bersama Lionesses, di Etihad Stadium pada bulan Oktober lalu.
Oleh karena itu, selalu menarik untuk melihat apakah kiper ini akan mempertimbangkan pindah dari Manchester musim panas ini, demi memberikan dirinya peluang terbaik untuk masuk dalam skuad Inggris menjelang Piala Dunia Wanita musim panas mendatang. Ia kini telah mengambil keputusan tersebut, bersatu kembali dengan Taylor di Liverpool, di mana ia diperkirakan akan menjadi kiper utama The Reds.
Mengapa Keating yakin pindah ke Liverpool cocok untuknya
Saat menanggapi pengumuman kepindahannya ini, Keating mengatakan: "Saya rasa semua orang di seluruh dunia mengenal Liverpool. Ini klub yang sangat besar dan saya rasa tim putri mereka sedang berjuang mencapai kejayaan. Gaya permainan sepak bola yang mereka terapkan cocok untuk saya dan posisi saya. Saya rasa mereka sedang bergerak ke arah yang tepat dan [ini] adalah proyek yang ingin saya ikuti.
"Awal karier saya sungguh luar biasa. Saya telah mendapatkan berbagai kesempatan dan tampil gemilang sejauh ini. Namun, saya membutuhkan potongan teka-teki yang masih hilang itu, dan saya rasa Liverpool bisa menjadi jawabannya—tempat di mana saya bisa bermain setiap pekan, mendapatkan waktu bermain yang cukup, bermain bersama tim yang bagus, dan meraih trofi."
- Liverpool FC
Bagaimana cara Man City menggantikan Keating?
Keating merupakan rekrutan keempat Liverpool pada bursa transfer musim panas ini, menyusul pemain timnas muda Inggris Mari Ward, mantan bek Koln Sara Agrez, dan penyerang Jerman Vivien Endemann yang telah bergabung dengan klub tersebut. Sementara itu, kesepakatan ini berpotensi memaksa Man City untuk kembali aktif di bursa transfer, setelah sebelumnya merekrut dua pemain timnas Inggris putri, yakni Beth Mead dan Niamh Charles.
Juara WSL ini memang masih memiliki dua kiper lain dalam skuadnya, yaitu pemain internasional Skotlandia Eartha Cumings—yang tampil apik pada hari terakhir musim lalu dalam salah satu dari tiga penampilannya di semua kompetisi—serta Eve Annets, pemain berusia 20 tahun yang belum pernah bermain untuk City sejak bergabung dari Reading dua tahun lalu.
Namun, jika Annets kembali dipinjamkan tahun ini, penambahan kiper cadangan lain akan diperlukan untuk memastikan kedalaman skuad di belakang Ayaka Yamashita, pemain timnas Jepang yang kini menjabat sebagai kiper utama City. Keating juga tidak akan mudah digantikan, karena menemukan kiper cadangan dengan kualitas seperti itu sangatlah langka.
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