Bintang muda Lionesses, Khiara Keating, resmi bergabung dengan Liverpool setelah menolak tawaran kontrak baru dari Manchester City

Keating meraih penghargaan WSL Golden Glove di akhir musim tersebut, menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang meraihnya, namun waktu bermainnya mulai berkurang sejak saat itu. Ia tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan liga pada tahun berikutnya, turun dari 22 pertandingan, dan hanya mendapat empat kesempatan sebagai starter di WSL pada musim lalu, saat City mengakhiri penantian 10 tahun mereka untuk meraih gelar liga lagi di bawah pelatih kepala baru Andree Jeglertz. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi kiper utama di Piala FA, tetapi ia harus absen dalam pertandingan final di Wembley setelah mengalami gegar otak.

Saat berbicara kepada GOAL pada bulan Mei, ia mengakui bahwa minimnya menit bermain terasa “sulit”, sambil menambahkan: “Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga memang sedikit mengecewakan.” Hal ini juga menyebabkan Keating tidak masuk dalam beberapa skuad Inggris, pada musim yang sama ketika ia melakukan debutnya bersama Lionesses, di Etihad Stadium pada bulan Oktober lalu.

Oleh karena itu, selalu menarik untuk melihat apakah kiper ini akan mempertimbangkan pindah dari Manchester musim panas ini, demi memberikan dirinya peluang terbaik untuk masuk dalam skuad Inggris menjelang Piala Dunia Wanita musim panas mendatang. Ia kini telah mengambil keputusan tersebut, bersatu kembali dengan Taylor di Liverpool, di mana ia diperkirakan akan menjadi kiper utama The Reds.