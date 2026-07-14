Bintang muda DFB mencatatkan sejarah di Bundesliga: Lisa Baum bergabung dengan FC Arsenal dengan nilai transfer rekor

Rekor sebelumnya adalah 550.000 euro. Jumlah tersebut terdiri dari biaya transfer yang dijamin serta pembayaran bonus yang hampir pasti akan diterima. Belum ada informasi mengenai jangka waktu kontrak tersebut.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Arsenal dan tidak sabar untuk segera memulai," kata Baum: "Liga ini sangat kompetitif dan Arsenal adalah klub besar. Saya menantikan untuk menghadapi tantangan ini dan bersaing dengan yang terbaik."