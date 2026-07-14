Hal itu diumumkan oleh kedua klub pada hari Selasa. Menurut informasi dari Bild, nilai transfer tersebut diperkirakan mencapai total 600.000 euro dan dengan demikian akan menjadi yang tertinggi yang pernah dibayarkan untuk seorang pemain dari Bundesliga Wanita.
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Bintang muda DFB mencatatkan sejarah di Bundesliga: Lisa Baum bergabung dengan FC Arsenal dengan nilai transfer rekor
Rekor sebelumnya adalah 550.000 euro. Jumlah tersebut terdiri dari biaya transfer yang dijamin serta pembayaran bonus yang hampir pasti akan diterima. Belum ada informasi mengenai jangka waktu kontrak tersebut.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Arsenal dan tidak sabar untuk segera memulai," kata Baum: "Liga ini sangat kompetitif dan Arsenal adalah klub besar. Saya menantikan untuk menghadapi tantangan ini dan bersaing dengan yang terbaik."
Transfer Naum "menunjukkan perkembangan yang luar biasa"
Viola Odebrecht, Kepala Divisi Sepak Bola Wanita dan Remaja Putri di RB Leipzig, mengatakan: "Fakta bahwa Lisa sudah bisa melangkah ke tahap berikutnya saat ini menunjukkan perkembangan luar biasa yang telah ia capai di sini dalam waktu singkat. Transfernya merupakan solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat dalam banyak hal."
Baum baru saja pindah dari Hamburger SV ke Leipzig pada musim panas 2025 dan langsung menjadi pemain inti. Dalam satu-satunya musimnya bersama RB, pemain yang enam kali membela tim nasional U-23 Jerman ini tampil dalam 25 dari 26 pertandingan Bundesliga, mencetak enam gol, dan memberikan tiga assist.
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