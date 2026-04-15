Bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, masuk dalam daftar empat pemain yang diincar Manchester United pada bursa transfer musim panas ini

Pelatih sementara Michael Carrick tidak menyembunyikan fakta bahwa kekuatan finansial klub pada bursa transfer mendatang sangat bergantung pada posisi akhir mereka di liga. Saat ini, United berada di peringkat ketiga yang berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions, dengan hanya enam pertandingan tersisa.

Membahas bagaimana peringkat akhir mereka menentukan anggaran musim panas, Carrick mengatakan: "Liga Champions membawa begitu banyak hal positif. Itulah tempat yang kami inginkan. Hal itu berdampak pada banyak hal yang berbeda – pemain yang bertahan, pemain yang datang, secara finansial berbagai hal yang berbeda.

"Tentu saja ada perencanaan yang sedang dilakukan untuk musim panas, itu harus ada. Jika Anda finis di posisi tertentu di liga, secara finansial, itu membuat perbedaan besar. Namun, tentu saja ada upaya yang sedang dilakukan terkait apa yang bisa dilakukan untuk terus maju dalam memperbaiki skuad dan memaksimalkan apa yang kita miliki."