Bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, masuk dalam daftar empat pemain yang diincar Manchester United pada bursa transfer musim panas ini
Serangan Setan Merah
Menurut Daily Mail, Setan Merah terus memantau Vitality Stadium dengan cermat seiring dengan rencana perombakan besar-besaran skuad yang akan terjadi di pesisir selatan. United bersiap memanfaatkan ketidakpastian seputar kepergian Andoni Iraola dengan membidik Kroupi dan rekan setimnya, Senesi. Bintang muda asal Prancis itu menjadi prioritas utama setelah mencetak gol dalam kedua pertemuan liga melawan United musim ini, sementara bek asal Argentina tersebut merupakan peluang cerdas untuk merekrut pemain bebas transfer.
Prioritas Liga Champions
Pelatih sementara Michael Carrick tidak menyembunyikan fakta bahwa kekuatan finansial klub pada bursa transfer mendatang sangat bergantung pada posisi akhir mereka di liga. Saat ini, United berada di peringkat ketiga yang berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions, dengan hanya enam pertandingan tersisa.
Membahas bagaimana peringkat akhir mereka menentukan anggaran musim panas, Carrick mengatakan: "Liga Champions membawa begitu banyak hal positif. Itulah tempat yang kami inginkan. Hal itu berdampak pada banyak hal yang berbeda – pemain yang bertahan, pemain yang datang, secara finansial berbagai hal yang berbeda.
"Tentu saja ada perencanaan yang sedang dilakukan untuk musim panas, itu harus ada. Jika Anda finis di posisi tertentu di liga, secara finansial, itu membuat perbedaan besar. Namun, tentu saja ada upaya yang sedang dilakukan terkait apa yang bisa dilakukan untuk terus maju dalam memperbaiki skuad dan memaksimalkan apa yang kita miliki."
Kampanye perekrutan pemuda
Selain duo pemain asal Bournemouth yang sudah diincar, United dikabarkan memperluas pencarian mereka dengan memasukkan dua talenta muda berusia 16 tahun, yakni Jeremy Monga dari Leicester City dan Kennet Eichhorn dari Hertha Berlin. Monga saat ini menarik perhatian berkat penampilannya sebagai pemain sayap, sementara Eichhorn mendapat pujian sebagai gelandang bertahan yang tenang di Jerman. Rekrutan potensial ini sejalan dengan strategi jangka panjang United untuk mengamankan talenta-talenta elit Eropa sebelum mereka mencapai nilai pasar puncaknya.
Kompetisi Liga Premier
Mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari laga-laga terakhir mereka sangat penting bagi United untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna merealisasikan transfer-transfer besar ini. Liverpool dan Chelsea juga tengah memantau Kroupi, sementara Tottenham mempertimbangkan untuk merekrut Senesi. Mengingat kontrak jangka panjang Kroupi yang berlaku hingga 2030, diperlukan komitmen finansial yang besar untuk mengalahkan minat dari klub-klub pesaing.