Ketika Kochen memilih untuk bergabung dengan tim kasta tertinggi Denmark yang baru promosi, Lyngby, dengan status pinjaman dari Barca, banyak yang terkejut. Kiper asal Amerika Serikat itu tampak menjauh dari sorotan dengan memilih klub Skandinavia yang sederhana.

Namun, Kochen semata-mata mencari waktu bermain reguler dan proyek yang memprioritaskan sepakbola berbasis penguasaan bola. Kesepakatan antara Barcelona dan Lyngby dirampungkan sebagai transfer pinjaman dengan opsi pembelian senilai €1,5 juta.

Dua bulan setelah musim berjalan, kepindahan itu terbukti menjadi sukses besar. Kochen bermain di setiap menit pertandingan dan menampilkan performa individu yang luar biasa.