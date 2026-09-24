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Bintang muda Barcelona, Diego Kochen, mendapat panggilan ke skuad timnas Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino setelah tampil memukau di awal kiprahnya di Denmark
Bintang muda Barcelona, Kochen, bersinar di Denmark
Ketika Kochen memilih untuk bergabung dengan tim kasta tertinggi Denmark yang baru promosi, Lyngby, dengan status pinjaman dari Barca, banyak yang terkejut. Kiper asal Amerika Serikat itu tampak menjauh dari sorotan dengan memilih klub Skandinavia yang sederhana.
Namun, Kochen semata-mata mencari waktu bermain reguler dan proyek yang memprioritaskan sepakbola berbasis penguasaan bola. Kesepakatan antara Barcelona dan Lyngby dirampungkan sebagai transfer pinjaman dengan opsi pembelian senilai €1,5 juta.
Dua bulan setelah musim berjalan, kepindahan itu terbukti menjadi sukses besar. Kochen bermain di setiap menit pertandingan dan menampilkan performa individu yang luar biasa.
Kesan di lapangan membawa pengakuan internasional
Lyngby saat ini sedang kesulitan di kasta teratas Denmark, berada di posisi ke-10 dengan tujuh poin dari 27 dan menempati slot play-off degradasi. Meski tim sedang mengalami kesulitan, Kochen tampil menonjol di bawah mistar.
Kiper asal Amerika Serikat itu telah mencatatkan 24 penyelamatan dari 40 tembakan tepat sasaran, dengan persentase penyelamatan di atas 50 persen. Penampilan briliannya melawan Odense membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match.
Keterlibatan Kochen yang konstan dan kemampuannya menghalau tembakan tidak luput dari perhatian di level internasional. Penampilan gemilangnya membuat ia mendapat panggilan ke tim nasional senior Amerika Serikat dari pelatih kepala Pochettino.
Bojan terus memantau ketat para pemain pinjaman
Mantan penyerang Barcelona Bojan Krkic bertanggung jawab memantau semua pemain klub yang sedang dipinjamkan. Menurut SPORT, laporannya tentang Kochen sangat positif seiring kiper muda itu terus meningkatkan reputasinya.
Kochen merupakan bagian dari kelompok lebih besar pemain pinjaman Barca yang dipantau di seluruh Eropa musim ini. Yaakobishvili belum tampil untuk Almeria, sementara Marc Casado baru-baru ini menjalani operasi tulang selangka dan harus menepi selama tiga bulan.
Di tempat lain, bek Ronald Araujo menjadi sukses besar yang tak tergoyahkan di bawah Andoni Iraola di Liverpool. Sementara itu, kiper Marc-Andre ter Stegen mengalami perpaduan pasang surut selama masa peminjamannya di Ajax.
- Getty Images Sport
Situasi saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat
Petinggi Barca sepenuhnya menyadari bahwa Lyngby kemungkinan besar akan mengaktifkan opsi pembelian senilai €1,5 juta untuk Kochen. Tujuan utama dari peminjaman itu adalah untuk mendorong perkembangannya, dan transfer permanen cocok untuk semua pihak yang terlibat.
Bahkan jika Lyngby membelinya, Barcelona akan tetap mempertahankan 40 persen hak masa depan sang kiper. Ini memberi raksasa Spanyol itu keuntungan finansial dalam penjualan apa pun di masa depan atau opsi untuk merekrutnya kembali.
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