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Bintang muda Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, mendapat julukan ‘mini-Messi’ setelah membuat bek sayap Portugal, Nuno Mendes, mengalami cedera menjelang Piala Dunia berkat ‘trik-trik dribel’-nya
Vidic memuji 'Mini Messi'
Vidic telah bergabung dalam daftar pengagum Yamal yang terus bertambah, dengan memberikan perbandingan legendaris kepada pemain sayap muda Barcelona tersebut. Setelah menyaksikan remaja itu mengacaukan sayap kiri Portugal dalam kemenangan Spanyol di babak 16 besar, mantan pemain timnas Serbia itu tidak segan-segan dalam menilai bakat unik pemain berusia 18 tahun tersebut.
Saat membahas dampak sang pemain, Vidic menyatakan melalui A Bola: “Pemuda ini luar biasa dan istimewa; menurut saya, dia adalah ‘Mini Messi’ — itulah sebutan yang saya berikan padanya. Dia membuat lawan berlari ke sayap beberapa kali dengan trik-trik dribelnya dan akhirnya membuat Nuno Mendes cedera dalam salah satu serangan tersebut.” Perbandingan tersebut merupakan pujian yang sangat tinggi, yang mengaitkan lulusan La Masia ini dengan ikon klub yang telah menandai sebuah era di Camp Nou.
- AFP
Duel Nuno Mendes
Duel satu lawan satu antara Yamal dan Mendes merupakan salah satu pertarungan yang paling dinantikan di turnamen ini, terutama mengingat riwayat bek PSG tersebut dalam mengawal pemain muda asal Spanyol itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, kegigihan dan trik-trik cerdik bintang Barcelona itu pada akhirnya membuat bek sayap tersebut kewalahan, yang berujung pada kelelahan fisik yang mengubah jalannya pertandingan.
Mendes terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-56 setelah kesulitan mengimbangi kecepatan dan pergerakan lawannya. Ia digantikan oleh mantan pemain Barcelona, Nelson Semedo, namun kerusakan sudah terjadi. Spanyol memanfaatkan momentum tersebut, mempertahankan soliditas pertahanan mereka sambil menjaga gawang tetap bersih untuk keenam kalinya secara berturut-turut di Piala Dunia, sehingga memastikan kemenangan.
Dampak 'trik menggiring bola'
Vidic sangat terkesan dengan gaya pergerakan Yamal yang tidak konvensional. Bek tengah legendaris itu mencatat bahwa kemampuan sang penyerang untuk mengubah arah dan membuat para bek kehilangan keseimbangan menjadikannya mimpi buruk bagi para bek sayap modern yang terbiasa menghadapi profil atletik yang lebih dapat diprediksi. Tekanan tanpa henti yang dilancarkan remaja itu, di mata Vidic, adalah penyebab utama keluarnya Mendes lebih awal.
“Lamine yang menyebabkan cedera Mendes. Itulah tipe pemain seperti apa dia,” jelas Vidic saat meninjau cuplikan pertandingan. “Lamine Yamal tidak berlari dalam garis lurus. Dia selalu melakukan gerakan dengan bola dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sungguh menyenangkan melihatnya di lapangan.”
- getty
Langkah Spanyol ke depan
Meskipun sorotan tetap tertuju pada kehebatan individu ‘Mini Messi’, kerja sama tim La Roja terus memukau di panggung dunia.
Kemenangan ini memastikan Spanyol tetap berada di jalur untuk meraih gelar juara dunia kedua setelah menjalani turnamen yang awalnya berjalan lambat saat melawan Cape Verde.
Dengan laga perempat final melawan Belgia yang semakin dekat, kebugaran dan performa bintang muda andalan mereka akan menjadi kunci jika mereka ingin melewati rintangan terakhir di Amerika Utara dan mencapai final yang dinanti-nantikan pada 19 Juli.
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