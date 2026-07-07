Bintang muda Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, mendapat julukan ‘mini-Messi’ setelah membuat bek sayap Portugal, Nuno Mendes, mengalami cedera menjelang Piala Dunia berkat ‘trik-trik dribel’-nya

Vidic telah bergabung dalam daftar pengagum Yamal yang terus bertambah, dengan memberikan perbandingan legendaris kepada pemain sayap muda Barcelona tersebut. Setelah menyaksikan remaja itu mengacaukan sayap kiri Portugal dalam kemenangan Spanyol di babak 16 besar, mantan pemain timnas Serbia itu tidak segan-segan dalam menilai bakat unik pemain berusia 18 tahun tersebut.

Saat membahas dampak sang pemain, Vidic menyatakan melalui A Bola: “Pemuda ini luar biasa dan istimewa; menurut saya, dia adalah ‘Mini Messi’ — itulah sebutan yang saya berikan padanya. Dia membuat lawan berlari ke sayap beberapa kali dengan trik-trik dribelnya dan akhirnya membuat Nuno Mendes cedera dalam salah satu serangan tersebut.” Perbandingan tersebut merupakan pujian yang sangat tinggi, yang mengaitkan lulusan La Masia ini dengan ikon klub yang telah menandai sebuah era di Camp Nou.