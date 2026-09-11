Merefleksikan lebih lanjut di ruang pers soal hari terakhir bursa transfer yang kacau itu, Camara menegaskan keinginannya untuk menatap ke depan alih-alih berkutat pada masa lalu. "Memang benar itu adalah momen yang sibuk, tetapi seperti yang Anda tahu, itu adalah bagian dari menjadi pesepakbola profesional. Saya mencoba untuk bersikap profesional dan tidak terlalu memikirkannya," kata Camara.

"Apakah saya ingin pergi? Itu membuat Anda berpikir bahwa saya tidak hidup di masa kini bersama tim. Ada kemungkinan [saya bergabung dengan Chelsea]. Pada menit-menit terakhir, itu tidak terjadi […] jika kesempatan lain [untuk pergi ke klub besar] tidak datang, itu karena saya menyerah atau tidak bekerja cukup keras. Sepakbola bergerak cepat dan mungkin peluang lain akan datang. Untuk saat ini, saya fokus pada apa yang bisa saya berikan dan pada musim di Monaco."