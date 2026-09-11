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Bintang Monaco, Lamine Camara, menjelaskan transfer ke Chelsea yang gagal setelah saga hari terakhir bursa transfer yang berjalan hektik
Kekecewaan di hari penutupan bursa transfer untuk Camara
Berbicara dalam konferensi pers jelang laga Monaco melawan Strasbourg, Camara membahas gagalnya secara dramatis rencana kepindahannya. Chelsea telah mengidentifikasi Camara sebagai target utama mereka setelah menjual Enzo Fernandez ke Manchester City seharga £120 juta. Meski dua tawaran awal mereka ditolak, Chelsea pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan Monaco senilai €55 juta untuk Camara. Namun, transfer itu batal pada jam-jam terakhir bursa setelah Monaco menarik diri dari kesepakatan karena kesepakatan terpisah mereka senilai £40 juta untuk menjual Folarin Balogun ke Everton gagal terwujud. Pembalikan situasi yang mendadak ini membuat Camara tidak bisa menuntaskan kepindahannya ke London.
- AFP
Beralih dari kesepakatan yang gagal terwujud
Merefleksikan lebih lanjut di ruang pers soal hari terakhir bursa transfer yang kacau itu, Camara menegaskan keinginannya untuk menatap ke depan alih-alih berkutat pada masa lalu. "Memang benar itu adalah momen yang sibuk, tetapi seperti yang Anda tahu, itu adalah bagian dari menjadi pesepakbola profesional. Saya mencoba untuk bersikap profesional dan tidak terlalu memikirkannya," kata Camara.
"Apakah saya ingin pergi? Itu membuat Anda berpikir bahwa saya tidak hidup di masa kini bersama tim. Ada kemungkinan [saya bergabung dengan Chelsea]. Pada menit-menit terakhir, itu tidak terjadi […] jika kesempatan lain [untuk pergi ke klub besar] tidak datang, itu karena saya menyerah atau tidak bekerja cukup keras. Sepakbola bergerak cepat dan mungkin peluang lain akan datang. Untuk saat ini, saya fokus pada apa yang bisa saya berikan dan pada musim di Monaco."
Sang agen mengkritik proses transfer
Camara juga mengungkapkan bahwa rekan setimnya di Monaco, Denis Zakaria, membantunya kembali fokus menjelang kembalinya ia beraksi di liga. Namun, agen Camara, Diomansy Kamara, melalui Instagram mengungkapkan frustrasinya yang sangat besar.
"Kita harus keluar dari pola pikir ini, di mana pemain Afrika terkadang memberi kesan bahwa ia hanyalah sebuah komoditas: Anda membelinya, Anda menetapkan harganya, Anda menegosiasikan masa depannya dan, terlalu sering, keinginannya seolah-olah dikesampingkan," kata Kamara. "Para pemain Afrika kami pantas mendapatkan rasa hormat. Penghormatan atas kerja mereka. Penghormatan atas karier mereka. Menghormati ambisi mereka. Penghormatan atas suara mereka. Transfer seharusnya tidak hanya menjadi urusan dua klub dan angka. Di balik setiap kontrak, ada seorang manusia, sebuah karier, impian, dan pilihan hidup."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Camara dan Chelsea?
Camara kini harus kembali berintegrasi ke dalam skuad Monaco dan mempertahankan performanya di Ligue 1 untuk menarik tawaran di masa depan. Sementara itu, Xabi Alonso dan Chelsea harus menjalani paruh pertama musim tanpa pengganti langsung untuk Fernandez. Chelsea kemungkinan akan memantau Camara dalam beberapa bulan ke depan dan berpotensi mengajukan tawaran lain ketika jendela transfer dibuka kembali pada Januari.
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