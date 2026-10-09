ZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh
Bintang Meksiko Raul Jimenez menyarankan wonderkid Club Tijuana Gilberto Mora untuk pindah ke Borussia Dortmund
Playmaker menjanjikan mendapat pujian setinggi langit
Gelandang serang Tijuana, Mora, mendapat pujian tinggi dari penyerang veteran Meksiko, Jimenez. Di usia baru 17 tahun, remaja itu sudah memantapkan dirinya sebagai figur kunci di sepak bola domestik bersama Tijuana. Jimenez sangat yakin panggung elite Eropa akan menyediakan lingkungan ideal bagi kompatriot mudanya itu untuk mewujudkan potensinya.
- Getty Images Sport
"Dia punya potensi"
Masa depan jangka panjang Mora menjadi topik pembicaraan utama ketika Jimenez ditanya soal bakat muda Meksiko yang pindah ke luar negeri. Berbicara kepada Claro Sports, striker berusia 35 tahun itu memberikan penilaiannya: "Dia punya potensi untuk bermain di mana saja, tetapi ini juga bisa menjadi proses bertahap, selangkah demi selangkah."
Saat didesak soal destinasi yang paling cocok untuk perkembangan sang gelandang, dia menambahkan: "Di mana saya ingin melihatnya? Mungkin di Jerman, di Borussia Dortmund. Mereka punya gaya bermain sendiri."
Peminat dari Jerman memantau prospek yang sedang naik daun
Dortmund disebut tertarik pada Mora selama Piala Dunia 2026, dengan laporan bahkan menyebut kontak awal sempat dilakukan sebelum jejaknya menjadi dingin. Klub Bundesliga itu kemudian memperkuat lini serang mereka dengan merekrut Konstantinos Karetsas dan Giannis Konstantelias, serta mendatangkan Ethan Nwaneri dengan status pinjaman.
Meski kemungkinan pindah ke Westphalia masih belum pasti, pemain muda itu baru berada di awal perjalanan profesionalnya dan masih terikat kontrak di Tijuana hingga Juni 2029.
- Emilio Franco
Rehabilitasi mendahului tonggak karier berikutnya
Prioritas utama Mora saat ini adalah pulih dari cedera pergelangan kaki yang semakin parah, disertai rasa tidak nyaman secara umum pada pinggul dan area pubis yang dialaminya saat bertugas di level internasional. Kemunduran kebugaran itu terjadi di tengah performa apik, dengan remaja tersebut mencatatkan lima gol dan satu assist dalam tujuh penampilan di Liga MX. Tijuana sangat ingin menyambut kembali sang playmaker ke dalam persaingan skuad saat mereka berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik.
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