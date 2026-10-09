Masa depan jangka panjang Mora menjadi topik pembicaraan utama ketika Jimenez ditanya soal bakat muda Meksiko yang pindah ke luar negeri. Berbicara kepada Claro Sports, striker berusia 35 tahun itu memberikan penilaiannya: "Dia punya potensi untuk bermain di mana saja, tetapi ini juga bisa menjadi proses bertahap, selangkah demi selangkah."

Saat didesak soal destinasi yang paling cocok untuk perkembangan sang gelandang, dia menambahkan: "Di mana saya ingin melihatnya? Mungkin di Jerman, di Borussia Dortmund. Mereka punya gaya bermain sendiri."