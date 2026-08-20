Houghton, yang pernah beroperasi di ruang mesin Anfield dan Selhurst Park, bisa memahami mengapa gelandang penuh energi itu akan disambut dengan tangan terbuka di Merseyside. Ketika ditanya soal kemungkinan kepindahan di masa depan, sosok yang memenangkan dua gelar Divisi Pertama bersama Liverpool itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Football Betting yang mencakup semua hal pada 2026-27, mengatakan: “Saya mendengarkan orang-orang yang pernah bermain bersama saya dan punya mata yang bagus untuk gelandang. Saya mengenal Jan Molby, dia penggemar besar Adam. Dia beberapa kali berbicara sangat positif tentang dirinya dan saya memercayai penilaian Jan. Dia memahami permainan, dia memahami posisinya. Dia merasa ada pemain sungguhan di sana yang bisa tampil baik.

“Saya sebenarnya berbicara dengan Adam ketika mereka [Palace] mengalahkan Liverpool musim lalu. Saya berada di pertandingan itu dan setelah laga saya berbicara dengan Mark Bright lalu Adam keluar. Dia anak yang sangat membumi, benar-benar sosok muda yang sangat menyenangkan. Senang sekali bisa berbicara dengannya dan mendengarkannya, dan dia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

“Dia punya sikap yang hebat. Jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Anda tentang Adam Wharton, saya akan bilang sikapnya hebat. Dia ingin sukses. Dia punya semua unsur yang dibutuhkan untuk menjadi pemain top.

“Saat ini, satu-satunya kekhawatiran dengan Palace adalah mereka tidak bisa terus menjual pemain. [Marc] Guehi pergi dan sekarang [Maxence] Lacroix juga sudah pergi, dan mereka memindahkan pemain ke berbagai posisi. Untuk meraih sedikit saja kesuksesan, Anda tidak bisa terus melakukan itu. Anda melihat apa yang telah mereka menangkan, tiga trofi yang melibatkan mereka. Satu hal yang tidak ingin Anda lakukan adalah terus mengganti pemain.

“Jika klub seperti Liverpool datang menginginkan Anda, Anda pasti akan tergoda, bukan? Sesederhana itu jika Anda adalah Adam Wharton. Tinggal apakah dia cocok untuk manajer atau tidak, dan itu yang akan menentukannya. Untuk saat ini, saya masih berpikir Liverpool membutuhkan beberapa tambahan sebelum mereka benar-benar melaju.”