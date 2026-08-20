Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bintang masa depan Liverpool? Legenda Liverpool adalah "penggemar berat" Adam Wharton ketika kualitas-kualitas utama gelandang Crystal Palace itu disorot di tengah transfer yang terus santer diperbincangkan
Man City membutuhkan pengganti untuk pemenang Piala Dunia, Rodri
Manchester City dikabarkan telah memasukkan pemain berbakat 22 tahun itu ke dalam radar rekrutmen mereka, setelah sebelumnya menggelontorkan £116 juta ($158 juta) untuk Elliot Anderson pada bursa transfer terbaru. Kesepakatan bernilai besar lainnya bisa saja terjadi setelah melihat pemenang Ballon d’Or dan Piala Dunia Rodri meninggalkan Etihad Stadium menuju Barcelona.
Wharton bisa jadi sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan rekan setimnya di timnas Inggris di North West, setelah nilainya melesat sepanjang dua setengah musim di Selhurst Park yang membuatnya merasakan gelar Piala FA, Community Shield, dan Conference League.
Meski City ikut dalam perburuan, kaitan dengan Liverpool tidak pernah benar-benar jauh. Liverpool telah memantau perkembangan Wharton dan kemungkinan besar akan ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diminati jika perang penawaran benar-benar terbuka.
- Getty
Apakah Wharton akan menjadi tambahan yang cerdas untuk Liverpool?
Houghton, yang pernah beroperasi di ruang mesin Anfield dan Selhurst Park, bisa memahami mengapa gelandang penuh energi itu akan disambut dengan tangan terbuka di Merseyside. Ketika ditanya soal kemungkinan kepindahan di masa depan, sosok yang memenangkan dua gelar Divisi Pertama bersama Liverpool itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Football Betting yang mencakup semua hal pada 2026-27, mengatakan: “Saya mendengarkan orang-orang yang pernah bermain bersama saya dan punya mata yang bagus untuk gelandang. Saya mengenal Jan Molby, dia penggemar besar Adam. Dia beberapa kali berbicara sangat positif tentang dirinya dan saya memercayai penilaian Jan. Dia memahami permainan, dia memahami posisinya. Dia merasa ada pemain sungguhan di sana yang bisa tampil baik.
“Saya sebenarnya berbicara dengan Adam ketika mereka [Palace] mengalahkan Liverpool musim lalu. Saya berada di pertandingan itu dan setelah laga saya berbicara dengan Mark Bright lalu Adam keluar. Dia anak yang sangat membumi, benar-benar sosok muda yang sangat menyenangkan. Senang sekali bisa berbicara dengannya dan mendengarkannya, dan dia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.
“Dia punya sikap yang hebat. Jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Anda tentang Adam Wharton, saya akan bilang sikapnya hebat. Dia ingin sukses. Dia punya semua unsur yang dibutuhkan untuk menjadi pemain top.
“Saat ini, satu-satunya kekhawatiran dengan Palace adalah mereka tidak bisa terus menjual pemain. [Marc] Guehi pergi dan sekarang [Maxence] Lacroix juga sudah pergi, dan mereka memindahkan pemain ke berbagai posisi. Untuk meraih sedikit saja kesuksesan, Anda tidak bisa terus melakukan itu. Anda melihat apa yang telah mereka menangkan, tiga trofi yang melibatkan mereka. Satu hal yang tidak ingin Anda lakukan adalah terus mengganti pemain.
“Jika klub seperti Liverpool datang menginginkan Anda, Anda pasti akan tergoda, bukan? Sesederhana itu jika Anda adalah Adam Wharton. Tinggal apakah dia cocok untuk manajer atau tidak, dan itu yang akan menentukannya. Untuk saat ini, saya masih berpikir Liverpool membutuhkan beberapa tambahan sebelum mereka benar-benar melaju.”
Bursa transfer: Berapa harga yang harus dibayar untuk bintang Palace, Wharton?
Palace merekrut Wharton dari Blackburn hanya dengan £18 juta ($25 juta), dan mereka diperkirakan akan meminta setidaknya empat kali lipat dari biaya itu jika penjualan akan disetujui. Bisa jadi paket transfer penuh yang diminta untuk aset berharganya itu mendekati hingga menembus angka sembilan digit.
Mantan striker Palace Clinton Morrison sebelumnya mengatakan kepada GOAL soal apa yang diperlukan untuk memboyong Wharton dari London selatan: “Ya, £60 juta, £70 juta, jika seseorang ingin membayar £80 juta, saya rasa mereka akan langsung menerimanya. Tapi ya, jelas setidaknya £60-70 juta.
“Jika Anda melihat betapa mudanya dia dan bakat yang dia miliki, serta klub-klub yang akan datang untuk menginginkannya, maka Palace benar jika mematok £60-70 juta. Itu uang yang bagus untuk pemain lain yang mereka kembangkan. Dia pemain top.
“Tapi ya, dia punya semua atributnya dan akan datang waktunya ketika dia perlu pergi ke salah satu dari empat atau lima tim teratas, atau mungkin pergi bermain di Eropa, karena Anda perlu terus meningkatkan diri sebagai pemain.”
- Getty
Wharton yang penuh aksi ingin menjadi pemain reguler bagi Inggris
Wharton telah mencatatkan 96 penampilan untuk Palace, termasuk 70 di Premier League, dan mencetak gol pertamanya untuk klub itu dalam hasil imbang 2-2 melawan Brentford pada akhir musim 2025-26. Upaya tersebut tidak cukup untuk memberinya tempat di skuad Piala Dunia Inggris.
Kepindahan besar bisa membantu meningkatkan posisinya dalam urutan tersebut, dengan Thomas Tuchel mengawasi perkembangannya secara dekat, dan ada kemungkinan bahwa tawaran menggiurkan dari Manchester dan Liverpool akan segera diajukan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami