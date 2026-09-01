Bintang masa depan diamankan! Liverpool tuntaskan perekrutan kiper wonderkid Belgia Lucca Brughmans dari Genk senilai £30 juta

Liverpool bergerak tegas untuk mengamankan talenta generasi berikutnya dengan menuntaskan perekrutan Brughmans dari klub Belgia, Genk. Pemain 18 tahun itu, yang memiliki tinggi menjulang 2,01 m, telah menjadi salah satu prospek muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa, dan Liverpool bertindak cepat untuk menangkal minat dari klub-klub peminat lainnya.

Klub secara resmi mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Brughmans dari KRC Genk, yang menandai tambahan signifikan lainnya bagi jalur pengembangan skuad.

Brughmans sudah menunjukkan kualitasnya musim ini, dengan menjadi starter dalam keempat pertandingan domestik Genk dan membuktikan mengapa ia dianggap sebagai bintang internasional masa depan. Meski ia sudah mewakili Belgia di berbagai level usia muda, kepindahan ke Premier League ini merupakan langkah besar dalam perjalanan kariernya.