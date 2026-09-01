AFP
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Bintang masa depan diamankan! Liverpool tuntaskan perekrutan kiper wonderkid Belgia Lucca Brughmans dari Genk senilai £30 juta
Investasi jangka panjang di sektor penjaga gawang
Liverpool bergerak tegas untuk mengamankan talenta generasi berikutnya dengan menuntaskan perekrutan Brughmans dari klub Belgia, Genk. Pemain 18 tahun itu, yang memiliki tinggi menjulang 2,01 m, telah menjadi salah satu prospek muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa, dan Liverpool bertindak cepat untuk menangkal minat dari klub-klub peminat lainnya.
Klub secara resmi mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Brughmans dari KRC Genk, yang menandai tambahan signifikan lainnya bagi jalur pengembangan skuad.
Brughmans sudah menunjukkan kualitasnya musim ini, dengan menjadi starter dalam keempat pertandingan domestik Genk dan membuktikan mengapa ia dianggap sebagai bintang internasional masa depan. Meski ia sudah mewakili Belgia di berbagai level usia muda, kepindahan ke Premier League ini merupakan langkah besar dalam perjalanan kariernya.
- Getty Images
Rincian finansial dan struktur kontrak
Paket finansial yang terlibat untuk membawa Brughmans ke Anfield tergolong besar, mencerminkan tingginya penilaian departemen pencari bakat klub terhadap dirinya. Dalam laporan mengenai rincian transfer tersebut, disebutkan bahwa paket senilai £30 juta itu, dengan struktur kesepakatan yang sarat bonus tambahan, membuat biaya tetapnya bersifat nominal, melindungi kepentingan Liverpool sekaligus memberi imbalan kepada Genk jika sang pemain memenuhi tonggak performa tertentu.
Dalam hal komitmennya kepada klub, Brughmans telah menandatangani kontrak berdurasi enam tahun, yang mengikatnya dengan Liverpool setidaknya hingga 2032. Klub mengonfirmasi bahwa remaja tersebut kini akan kembali ke Genk selama musim 2026-27. Pengaturan peminjaman ini menjadi fase perkembangan yang krusial, memungkinkan Brughmans mengumpulkan penampilan di level senior dan mendapatkan pengalaman Eropa sebelum ia bergabung dengan rekan-rekan setim barunya pada musim panas 2027.
Rencana untuk era setelah Alisson
Waktu perekrutan Brughmans menjadi sangat relevan mengingat kondisi terkini daftar penjaga gawang Liverpool. Meski Alisson Becker masih menjadi salah satu kiper terbaik di dunia, kontraknya akan habis pada musim panas tahun depan, yang memunculkan pertanyaan yang tak terelakkan tentang masa depan jangka panjang posisi tersebut.
Dengan Giorgi Mamardashvili sudah berada dalam skuad bersama Freddie Woodman dan Vitezslav Jaros, kedatangan Brughmans menambah lapisan keamanan lain bagi tim. Dengan mengamankan Brughmans sekarang, Liverpool secara efektif sedang mengantisipasi masa depan untuk posisi yang terkenal sulit diisi dengan kualitas elite.
- AFP
Strategi rekrutmen global terus membuahkan hasil
Transfer Brughmans menjadi contoh terbaru dari perekrutan agresif Liverpool terhadap talenta remaja dari seluruh dunia. Awal tahun ini, klub itu menjadi sorotan dengan merekrut bek Senegal Mor Talla N'diaye dan bek tengah Austria Ifeanyi Ndukwe, yang sama-sama mencuri perhatian saat Piala Dunia U17 di Qatar.
Fokus pada kelompok usia 16 hingga 19 tahun ini juga menghadirkan kiper Hungaria Armin Pecsi, yang saat ini menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman di TSV Hartberg, serta gelandang Kolombia Samuel Martinez.
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