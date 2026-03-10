Getty Images Sport
Bintang Manchester City, Rodri, dilaporkan ke polisi oleh tetangga yang marah atas dugaan 'pelanggaran privasi'
Hobi membangun gedung pencakar langit milik bintang kota memicu reaksi keras dari masyarakat setempat.
Pemain internasional Spanyol yang tinggal di sebuah penthouse di Salford dilaporkan telah membuat marah para penghuni apartemen di pusat kota. Rodri dituduh menerbangkan drone beberapa meter dari jendela para penyewa pada malam hari, mengganggu privasi penghuni lantai atas. Banyak penghuni telah mengadu kepada petugas keamanan gedung dan Kepolisian Greater Manchester bahwa lampu hijau berkedip dari perangkat tersebut membuat mereka "gelisah" dan "terganggu". Grup WhatsApp gedung membagikan foto-foto yang diduga menunjukkan Rodri, 29 tahun, di balkonnya dengan pengontrol drone, memicu pengaduan resmi terkait pelecehan dan pelanggaran peraturan Otoritas Penerbangan Sipil (CAA).
Warga mengeluhkan penerbangan yang mengganggu di luar jendela.
Warga setempat telah secara terbuka mengungkapkan kekecewaan mereka, mencatat bahwa kedekatan drone tersebut sangat mengganggu, terutama mengingat ketinggian properti di sekitarnya. Seorang warga, seorang sopir truk besar yang tinggal di lantai 34, menggambarkan momen ketika dia dan pasangannya melihat perangkat tersebut.
"Saya tinggal bersama pasangan saya di lantai tinggi, dan hal terakhir yang Anda harapkan saat menonton TV adalah melihat drone sejauh satu meter di luar jendela," katanya kepada The Sun. "Istri saya sangat terganggu olehnya. Salah satu keuntungan tinggal di lantai tinggi adalah Anda tidak terlihat oleh siapa pun, tapi sekarang kami terus diganggu oleh Rodri dan drone-nya."
Seorang tetangga lain menambahkan bahwa situasi tersebut terasa seperti pelanggaran terhadap undang-undang voyeurisme, dan mengonfirmasi bahwa pacarnya menelepon 101 untuk mengeluh tentang gangguan yang terus-menerus.
Peninjauan hukum terhadap gelandang
Berdasarkan hukum Inggris, pilot drone wajib menghormati privasi, menghindari gangguan, dan umumnya diwajibkan untuk lulus ujian teori serta mendaftarkan perangkat dengan berat tertentu. Kepolisian Greater Manchester telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang "melakukan penyelidikan" terkait keluhan tersebut. Bagi seorang pemain yang menjaga kehidupan pribadi yang rendah profil, pengawasan hukum mendadak ini menandai momen langka publisitas negatif sejak kepindahannya senilai £63 juta dari Atletico Madrid pada 2019.
Penyelidikan polisi dan lari krusial untuk City
Polisi akan menginterogasi gelandang tersebut untuk memastikan dia memahami undang-undang penerbangan dan privasi di Inggris. Meskipun kemungkinan besar tidak akan berujung pada tuntutan serius jika diselesaikan dengan cepat, insiden ini terjadi pada waktu yang sensitif bagi Manchester City. Dia bisa dikenai denda atau peringatan jika polisi menemukan pelanggaran terhadap peraturan CAA.
Untuk saat ini, ia akan tetap fokus pada sepak bola saat tim Pep Guardiola memasuki jadwal Premier League dan Liga Champions yang padat.
