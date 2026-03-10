Bintang Manchester City, Rodri, dilaporkan ke polisi oleh tetangga yang marah atas dugaan 'pelanggaran privasi'

Warga setempat telah secara terbuka mengungkapkan kekecewaan mereka, mencatat bahwa kedekatan drone tersebut sangat mengganggu, terutama mengingat ketinggian properti di sekitarnya. Seorang warga, seorang sopir truk besar yang tinggal di lantai 34, menggambarkan momen ketika dia dan pasangannya melihat perangkat tersebut.

"Saya tinggal bersama pasangan saya di lantai tinggi, dan hal terakhir yang Anda harapkan saat menonton TV adalah melihat drone sejauh satu meter di luar jendela," katanya kepada The Sun. "Istri saya sangat terganggu olehnya. Salah satu keuntungan tinggal di lantai tinggi adalah Anda tidak terlihat oleh siapa pun, tapi sekarang kami terus diganggu oleh Rodri dan drone-nya."

Seorang tetangga lain menambahkan bahwa situasi tersebut terasa seperti pelanggaran terhadap undang-undang voyeurisme, dan mengonfirmasi bahwa pacarnya menelepon 101 untuk mengeluh tentang gangguan yang terus-menerus.