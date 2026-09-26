AFP
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Bintang Manchester City Rayan Cherki memuji permainan cair Prancis di atas 'lapangan buruk' dalam kemenangan debut Zinedine Zidane atas Turki
Awal kemenangan untuk era Zidane
Awal masa jabatan Zidane sebagai pelatih kepala Prancis dimulai dengan lawatan sukses, meski penuh ujian, ke Turki. Dalam laga yang ditandai oleh taruhan besar dan atmosfer fisik, Prancis meraih kemenangan untuk membuka kampanye Nations League mereka dengan catatan positif. Kylian Mbappe memberikan momen penentu, menuntaskan peluang dengan klinis sebelum malamnya sayangnya terhenti lebih cepat karena kendala fisik yang membuat suporter dan staf sama-sama cemas menantikan kabar kebugarannya. Meski sang kapten keluar lebih awal dan ada beberapa tanda bahwa tim ini masih dalam masa transisi, tujuan utama untuk mengamankan tiga poin di kandang lawan tercapai melawan tim Turki yang tangguh.
Berbicara setelah peluit panjang berbunyi, Cherki mengungkapkan kepuasannya atas cara tim melewati situasi sulit tersebut. Gelandang muda itu menegaskan bahwa meski penampilan mereka tidak sempurna, karakter yang diperlihatkan skuad sangat luar biasa. "Sejujurnya kami sangat senang," tegas Cherki saat berbicara kepada para wartawan di mixed zone. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang cukup rumit, kami tahu kualitas Turki. Kondisi lapangan tidak membantu kami, lapangan yang sangat sulit. Tetapi sejujurnya kami sangat senang dengan permainan yang kami tampilkan. Dalam duel-duel, kami hadir, kami memberikan segalanya yang kami bisa hari ini."
- AFP
Beradaptasi dengan permukaan yang sulit
Kondisi lapangan tampaknya menjelaskan mengapa Prancis sesekali tidak setajam biasanya di sepertiga akhir, tetapi bintang City itu tetap terkesan dengan seberapa cepat skuad ini beradaptasi dengan tuntutan taktik baru Zidane. Bahkan dengan waktu persiapan yang terbatas, pengaruh pemenang Piala Dunia itu sudah mulai terlihat dari cara Prancis berupaya mengendalikan jalannya pertandingan.
Cherki menjelaskan lebih lanjut bagaimana tim mampu menerapkan gaya bermain yang cair meski menghadapi tantangan eksternal dari lingkungan sekitar. Ia mencatat bahwa skuad harus cepat beradaptasi dengan kerangka taktik yang diterapkan staf pelatih baru selama periode latihan singkat mereka bersama. "Kami menjalani tiga sesi latihan," jelas gelandang itu. "Tetapi kami langsung merasakan prinsip-prinsip yang coba ia tanamkan kepada kami: menguasai bola secara langsung, menjaga bola terus bergerak. Hari ini, kualitas yang kami tampilkan meski kondisi lapangan seperti itu... kami sendiri cukup terkejut, sejujurnya."
Sebuah penghormatan untuk pelatih legendaris
Bagi banyak pemain internasional Prancis saat ini, bermain di bawah ikon seperti Zidane merupakan pengalaman yang mengubah segalanya, dan Cherki pun tak terkecuali dalam melontarkan pujian untuk bos baru itu. Pemain City tersebut, yang beroperasi di jantung lini tengah saat kemenangan itu diraih, mengungkapkan bahwa skuad sangat ingin memastikan laga pertama Zidane sebagai pelatih berakhir dengan kemenangan. Rasa hormat kepada sang pelatih, yang sebelumnya membawa Madrid meraih kesuksesan Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya menjadi dorongan besar di ruang ganti saat mereka memulai babak baru dalam sejarah sepak bola Prancis.
Cherki menegaskan bahwa para pemain sepenuhnya berkomitmen kepada figur legendaris yang kini berdiri di tepi lapangan. "Ini sebuah kesenangan murni," kata Cherki tentang Zidane dan metodenya. "Kami tahu masa lalunya sebagai pemain dan pelatih, kami ingin memulai petualangan baru ini dengan kemenangan. Sangat bagus bisa meraihnya karena pertandingan itu benar-benar tidak mudah mengingat situasinya. Kemenangan ini untuk dia. Segalanya baru bagi kami dan juga baginya, kami sangat bahagia, kami memberikan kemampuan maksimal di lapangan, itu yang paling penting."
- Getty Images Sport
Menatap ke depan meski mendapat pukulan dari Mbappe
Meski kemenangan itu memberikan banyak alasan untuk optimistis, cedera Mbappe tetap menjadi awan gelap yang menyelimuti kubu Prancis. Namun, kedalaman skuad dan fleksibilitas taktis yang ditunjukkan pemain seperti Cherki mengindikasikan bahwa Prancis memiliki perangkat untuk beradaptasi. Kemenangan di Turki menjadi fondasi yang solid bagi Zidane untuk membangun proyeknya, membuktikan bahwa tim mampu meraih hasil bahkan ketika kondisinya jauh dari ideal. Seiring tim nasional Prancis melanjutkan perjalanannya di UEFA Nations League, fokus kemungkinan akan beralih pada penyempurnaan pola permainan yang diperkenalkan Zidane.
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