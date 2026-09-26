Awal masa jabatan Zidane sebagai pelatih kepala Prancis dimulai dengan lawatan sukses, meski penuh ujian, ke Turki. Dalam laga yang ditandai oleh taruhan besar dan atmosfer fisik, Prancis meraih kemenangan untuk membuka kampanye Nations League mereka dengan catatan positif. Kylian Mbappe memberikan momen penentu, menuntaskan peluang dengan klinis sebelum malamnya sayangnya terhenti lebih cepat karena kendala fisik yang membuat suporter dan staf sama-sama cemas menantikan kabar kebugarannya. Meski sang kapten keluar lebih awal dan ada beberapa tanda bahwa tim ini masih dalam masa transisi, tujuan utama untuk mengamankan tiga poin di kandang lawan tercapai melawan tim Turki yang tangguh.

Berbicara setelah peluit panjang berbunyi, Cherki mengungkapkan kepuasannya atas cara tim melewati situasi sulit tersebut. Gelandang muda itu menegaskan bahwa meski penampilan mereka tidak sempurna, karakter yang diperlihatkan skuad sangat luar biasa. "Sejujurnya kami sangat senang," tegas Cherki saat berbicara kepada para wartawan di mixed zone. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang cukup rumit, kami tahu kualitas Turki. Kondisi lapangan tidak membantu kami, lapangan yang sangat sulit. Tetapi sejujurnya kami sangat senang dengan permainan yang kami tampilkan. Dalam duel-duel, kami hadir, kami memberikan segalanya yang kami bisa hari ini."