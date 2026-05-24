Bintang Manchester City, Erling Haaland, meraih Sepatu Emas ketiganya dan menyamai rekor Harry Kane serta Alan Shearer di buku rekor Liga Premier

Pentingnya perannya bagi tim semakin terlihat jelas saat tim mengalami masa-masa sulit yang jarang terjadi pada pergantian tahun, yang bisa dibilang membuat timnya kehilangan gelar juara. Haaland hanya mencetak satu gol, dari titik penalti saat melawan Brighton, dalam tujuh pertandingan saat City hanya menang dua kali selama periode tersebut. Dia kembali ke performa terbaiknya untuk mengejar gelar di akhir musim, mencetak gol penentu kemenangan saat bertandang ke Liverpool dan melawan Arsenal dalam pertandingan krusial bulan lalu. Namun, setelah kehilangan poin di Everton dan Bournemouth, The Gunners dinobatkan sebagai juara untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, membuat klub asal Manchester itu gagal meraih gelar liga lainnya.