Bintang Manchester City, Erling Haaland, meraih Sepatu Emas ketiganya dan menyamai rekor Harry Kane serta Alan Shearer di buku rekor Liga Premier
Haaland berhasil meraih Sepatu Emas meski absen saat timnya kalah dari Villa
Haaland tidak masuk dalam skuad saat City kalah 2-1 dari Aston Villa pada Minggu lalu, saat City merayakan 10 tahun masa kepelatihan Guardiola yang dipenuhi trofi dalam laga terakhirnya. Meskipun absen, penyerang produktif ini berhasil meraih Sepatu Emas, mengungguli Igor Thiago dari Brentford, yang mencetak 22 gol dan berhak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia. Pencapaian ini berarti ikon City ini hanya berada di belakang Mohamed Salah dan Thierry Henry, yang merupakan satu-satunya pemain yang memenangkan penghargaan tersebut empat kali. Musim yang luar biasa bagi Haaland terdiri dari 2.959 menit di liga utama, menambah total 38 gol yang mengesankan dalam 52 pertandingan di semua kompetisi musim ini.
Performa gemilang ini merupakan kelanjutan dari musim-musim sebelumnya yang memecahkan rekor
Haaland sebelumnya meraih penghargaan tersebut pada musim 2023-24 dengan 27 gol, menyusul debutnya yang memecahkan rekor pada musim 2022-23 ketika ia mencetak 36 gol—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya—dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim dalam sejarah kompetisi tersebut. Secara total, sang penyerang tajam ini telah mencetak 162 gol dalam 198 penampilan selama karier fenomenalnya bersama City, di mana ia telah dinobatkan sebagai juara Liga Premier dua kali.
Kekecewaan besar bagi City
Pentingnya perannya bagi tim semakin terlihat jelas saat tim mengalami masa-masa sulit yang jarang terjadi pada pergantian tahun, yang bisa dibilang membuat timnya kehilangan gelar juara. Haaland hanya mencetak satu gol, dari titik penalti saat melawan Brighton, dalam tujuh pertandingan saat City hanya menang dua kali selama periode tersebut. Dia kembali ke performa terbaiknya untuk mengejar gelar di akhir musim, mencetak gol penentu kemenangan saat bertandang ke Liverpool dan melawan Arsenal dalam pertandingan krusial bulan lalu. Namun, setelah kehilangan poin di Everton dan Bournemouth, The Gunners dinobatkan sebagai juara untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, membuat klub asal Manchester itu gagal meraih gelar liga lainnya.
Sorotan Piala Dunia menjelang dimulainya era pasca-Guardiola
Ke depan, penyerang tajam ini akan mengalihkan fokusnya ke tugas tim nasional, dengan tujuan memimpin Norwegia di Piala Dunia. Haaland, yang kontraknya akan berakhir pada 2034, kemudian akan kembali ke Manchester untuk memimpin era baru tanpa Guardiola, dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, yang kabarnya akan menggantikan pelatih legendaris asal Catalan itu di bangku cadangan Etihad.