Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Manchester City absen dari latihan saat Tottenham semakin dekat mencapai kesepakatan transfer besar senilai £60 juta
Bintang Manchester City absen dari sesi penting
Persiapan Enzo Maresca untuk menghadapi laga Community Shield melawan Arsenal mendapat pukulan tak terduga setelah Savinho absen dari sesi latihan terbaru. Manchester City tengah mempersiapkan diri untuk laga pembuka tradisional di Principality Stadium, Cardiff, tetapi mereka mungkin harus melakukannya tanpa pemain berusia 22 tahun tersebut. Menurut Sam Lee dari The Athletic, pemain asal Brasil itu tidak mengikuti latihan karena sakit.
Sementara sang winger absen, figur-figur penting lain hadir di City Football Academy. Jack Grealish ikut terlibat saat ia berupaya mencatatkan penampilan pertamanya untuk klub dalam lebih dari setahun setelah bergulat dengan masalah cedera. Ia ditemani Erling Haaland, Jeremy Doku, dan rekrutan Januari Marc Guehi, yang semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat di susunan starter dalam duel melawan Arsenal akhir pekan ini.
- AFP
Tottenham Hotspur semakin dekat mencapai kesepakatan
Waktu absennya Savinho menjadi sangat menarik mengingat minat besar dari London utara. Roberto De Zerbi dikabarkan berada di ambang mendapatkan target serangan utamanya, dengan Tottenham semakin dekat mencapai kesepakatan penuh untuk bintang yang dihargai £60 juta tersebut.
Tottenham sangat aktif di bursa transfer karena mereka berupaya kembali mendekati papan atas klasemen setelah finis di peringkat ke-17 Premier League dalam dua musim beruntun. Setelah lebih dulu merombak skuad dengan tambahan penting di lini tengah dan pertahanan, fokus mereka kini benar-benar beralih untuk memperkuat lini serang.
Manuver perekrutan De Zerbi berlanjut
Strategi rekrutmen di Stadion Tottenham Hotspur berlangsung agresif pada musim panas ini. Spurs menghabiskan paruh pertama bursa transfer dengan mendatangkan pemain-pemain baru di lini belakang setelah merekrut Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Jan Paul van Hecke. Mereka kemudian melanjutkan perombakan pertahanan itu dengan pernyataan besar di lini tengah, menggelontorkan total £185 juta untuk mengamankan duo gelandang Sandro Tonali dan Mateus Fernandes.
Untuk memfasilitasi kedatangan lebih lanjut seperti Savinho, klub sedang bersiap untuk beberapa kepergian pemain papan atas. Cristian Romero tinggal selangkah lagi pindah ke Atletico Madrid, sementara bek sayap Djed Spence akan merampungkan kepindahan ke Inter. Kepergian ini diperkirakan akan memberi ruang finansial yang dibutuhkan Spurs untuk menguji keteguhan City, meski petinggi Etihad mungkin enggan menjual kepada rival langsung tanpa memiliki pengganti dalam pikiran mereka.
- Getty
Target alternatif dalam pantauan
Jika kesepakatan untuk Savinho terbukti terlalu sulit diwujudkan, Spurs telah mengidentifikasi opsi elite lainnya, termasuk Cody Gakpo dari Liverpool. Pemain internasional Belanda itu sangat dikagumi di Hotspur Way, meski kesepakatan untuk mantan pemain PSV tersebut tampak jauh lebih rumit. Jurnalis Ben Jacobs baru-baru ini menjelaskan situasinya, dengan menyebut Liverpool enggan melepas penyerang serbabisa itu kecuali mereka bisa lebih dulu mengamankan beberapa pengganti.
Dengan tenggat transfer yang semakin dekat, Tottenham punya satu kotak terakhir untuk dicentang. Apakah De Zerbi mengamankan Savinho atau beralih ke Gakpo, Spurs bertekad menuntaskan pembangunan ulang lini serang mereka sebelum bursa transfer ditutup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami