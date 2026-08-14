Persiapan Enzo Maresca untuk menghadapi laga Community Shield melawan Arsenal mendapat pukulan tak terduga setelah Savinho absen dari sesi latihan terbaru. Manchester City tengah mempersiapkan diri untuk laga pembuka tradisional di Principality Stadium, Cardiff, tetapi mereka mungkin harus melakukannya tanpa pemain berusia 22 tahun tersebut. Menurut Sam Lee dari The Athletic, pemain asal Brasil itu tidak mengikuti latihan karena sakit.

Sementara sang winger absen, figur-figur penting lain hadir di City Football Academy. Jack Grealish ikut terlibat saat ia berupaya mencatatkan penampilan pertamanya untuk klub dalam lebih dari setahun setelah bergulat dengan masalah cedera. Ia ditemani Erling Haaland, Jeremy Doku, dan rekrutan Januari Marc Guehi, yang semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat di susunan starter dalam duel melawan Arsenal akhir pekan ini.



