Bintang Man City, Rodri, akan menjalani operasi akibat cedera 'misterius' menjelang musim baru, yang menjadi pukulan telak bagi Enzo Maresca

Maresca, yang kembali ke Etihad Stadium setelah mencapai kesepakatan kompensasi dengan Chelsea, berharap transisi yang lancar saat ia mengambil alih kendali tim. Namun, absennya Rodri di awal musim menjadi masalah besar bagi pelatih asal Italia tersebut. "Manchester City adalah klub yang sangat saya kenal, dan mendapat kesempatan untuk melatih tim ini merupakan peluang luar biasa bagi saya," kata Maresca saat pengumuman penunjukannya. "Ini akan menjadi masa jabatan ketiga saya di sini. Saya mengenal klub ini, saya tahu tuntutannya, dan saya tahu ekspektasinya."

Meskipun sudah akrab dengan skuad ini, menggantikan disiplin taktis yang diberikan oleh Rodri merupakan tugas yang berat. Manajer tersebut tetap optimis mengenai integritas struktural klub, sambil menambahkan: “City adalah klub sepak bola yang dikelola dengan sangat baik. Segala sesuatu yang mereka lakukan bersifat inovatif, terencana, dan bertujuan jelas. Bagi seorang manajer, itu adalah situasi impian. Hal itu memberikan konsistensi yang saya butuhkan untuk menjalankan tugas saya secara efektif. Saya tidak sabar untuk mulai melatih para pemain. Saya ingin kami menang, memainkan sepak bola yang bagus, dan menikmati tekanan yang datang dari mewakili Manchester City."