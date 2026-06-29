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Bintang Man City, Rodri, akan menjalani operasi akibat cedera 'misterius' menjelang musim baru, yang menjadi pukulan telak bagi Enzo Maresca
Pemain gelandang andalan terancam absen untuk sementara waktu
City sedang bersiap menyambut dimulainya era Maresca tanpa salah satu pemain paling berpengaruh mereka, karena Rodri diperkirakan akan menjalani operasi setelah Piala Dunia berakhir. The Daily Mailmelaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut sedang mengalami "cedera misterius" yang memerlukan intervensi bedah untuk disembuhkan.
Meskipun klub asal Manchester tersebut belum memberikan komentar mengenai detail cedera tersebut, diketahui bahwa operasi akan dilakukan setelah perjalanan Spanyol dalam upaya meraih gelar juara dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berakhir. Jadwal ini memastikan bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut akan absen selama sebagian besar masa persiapan pramusim City di bawah pelatih kepala baru mereka.
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Waktunya tidak bisa lebih buruk lagi bagi Maresca
Maresca, yang kembali ke Etihad Stadium setelah mencapai kesepakatan kompensasi dengan Chelsea, berharap transisi yang lancar saat ia mengambil alih kendali tim. Namun, absennya Rodri di awal musim menjadi masalah besar bagi pelatih asal Italia tersebut. "Manchester City adalah klub yang sangat saya kenal, dan mendapat kesempatan untuk melatih tim ini merupakan peluang luar biasa bagi saya," kata Maresca saat pengumuman penunjukannya. "Ini akan menjadi masa jabatan ketiga saya di sini. Saya mengenal klub ini, saya tahu tuntutannya, dan saya tahu ekspektasinya."
Meskipun sudah akrab dengan skuad ini, menggantikan disiplin taktis yang diberikan oleh Rodri merupakan tugas yang berat. Manajer tersebut tetap optimis mengenai integritas struktural klub, sambil menambahkan: “City adalah klub sepak bola yang dikelola dengan sangat baik. Segala sesuatu yang mereka lakukan bersifat inovatif, terencana, dan bertujuan jelas. Bagi seorang manajer, itu adalah situasi impian. Hal itu memberikan konsistensi yang saya butuhkan untuk menjalankan tugas saya secara efektif. Saya tidak sabar untuk mulai melatih para pemain. Saya ingin kami menang, memainkan sepak bola yang bagus, dan menikmati tekanan yang datang dari mewakili Manchester City."
Ketidakpastian kontrak mengancam Etihad
Kabar cedera ini muncul di saat yang sensitif terkait masa depan jangka panjang Rodri di Manchester. Mantan pemain Atlético Madrid ini sedang memasuki 12 bulan terakhir kontraknya saat ini, dan meskipun kabarnya tawaran kontrak sudah diajukan, negosiasi belum menunjukkan kemajuan. Hal ini memicu spekulasi intens mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Spanyol, dengan Real Madrid dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan gelandang tersebut.
Jika situasi kontraknya tetap belum terselesaikan, Rodri berhak menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub-klub luar negeri mulai 1 Januari. Pindah ke Bernabeu akan membuatnya bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di City, Bernardo Silva, yang baru-baru ini bergabung dengan Los Blancos asuhan Jose Mourinho. City juga menghadapi ketidakpastian serupa terkait bek Nathan Ake, yang juga memasuki tahun terakhir kontraknya.
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Kekhawatiran terkait tingkat kebugaran jangka panjang
Kondisi medis yang memburuk ini memicu kekhawatiran mengenai beban fisik yang dialami pemain yang telah menjadi motor utama dominasi City belakangan ini. Musim lalu, Rodri tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester City, mencetak dua gol. Ia memiliki koleksi trofi yang sangat banyak bersama klub tersebut, setelah empat kali menjuarai Liga Premier, sekali Liga Champions, dua kali Piala FA, tiga kali Piala Liga, serta masing-masing sekali Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Super UEFA, dan Community Shield.
Rodri telah menghadapi perjalanan yang sulit untuk kembali ke kondisi prima sejak mengalami cedera ACL yang parah hampir dua tahun lalu. Meskipun ia kembali ke performa puncaknya hingga meraih Ballon d'Or, operasi yang akan dijalaninya ini menunjukkan bahwa ia masih harus mengatasi dampak dari jadwal pertandingan yang padat.