Bintang Man City, Nico O’Reilly, diyakini akan mengamankan posisinya di timnas Inggris untuk ‘dekade mendatang’ - apa artinya hal ini bagi bek Manchester United, Luke Shaw?

Gray, yang pernah mengisi posisi bek kiri dan mencatatkan tiga penampilan untuk tim nasional senior pada tahun 1999 saat masih membela Sunderland, yakin bahwa pengalaman Shaw masih dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Thomas Tuchel. Namun, ada kekhawatiran yang jelas terkait kebugarannya — mengingat banyaknya pemain yang terpaksa absen karena cedera di Old Trafford.

Shaw mungkin harus menerima peran sebagai pemain cadangan mulai sekarang di tim nasionalnya, dengan pemain seperti Lewis Hall dan Myles Lewis-Skelly juga bersaing untuk mendapatkan pengakuan di posisi yang telah melihat beberapa talenta baru muncul.

O’Reilly tampaknya telah melesat ke depan dalam antrean tersebut, setelah baru melakukan debut kompetitifnya untuk City pada Agustus 2024. Kenaikan pesat ke kancah utama telah membuatnya mencatatkan lebih dari 50 penampilan musim ini, termasuk dua gol yang tak terlupakan di final Carabao Cup 2026 saat gelar kehormatan besar pertama dalam kariernya diraih.

Lulusan akademi City ini, yang berkembang pesat dalam sistem asuhan Pep Guardiola yang memberinya kebebasan untuk bergerak, kini bertekad untuk tampil menonjol bersama Inggris saat mereka mengejar kejayaan global di tanah Amerika Utara.