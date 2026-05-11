Bintang Man City, Nico O’Reilly, diyakini akan mengamankan posisinya di timnas Inggris untuk ‘dekade mendatang’ - apa artinya hal ini bagi bek Manchester United, Luke Shaw?
Kenaikan pesat: Bagaimana O'Reilly menjadi bintang bagi klub dan negaranya
Gray, yang pernah mengisi posisi bek kiri dan mencatatkan tiga penampilan untuk tim nasional senior pada tahun 1999 saat masih membela Sunderland, yakin bahwa pengalaman Shaw masih dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Thomas Tuchel. Namun, ada kekhawatiran yang jelas terkait kebugarannya — mengingat banyaknya pemain yang terpaksa absen karena cedera di Old Trafford.
Shaw mungkin harus menerima peran sebagai pemain cadangan mulai sekarang di tim nasionalnya, dengan pemain seperti Lewis Hall dan Myles Lewis-Skelly juga bersaing untuk mendapatkan pengakuan di posisi yang telah melihat beberapa talenta baru muncul.
O’Reilly tampaknya telah melesat ke depan dalam antrean tersebut, setelah baru melakukan debut kompetitifnya untuk City pada Agustus 2024. Kenaikan pesat ke kancah utama telah membuatnya mencatatkan lebih dari 50 penampilan musim ini, termasuk dua gol yang tak terlupakan di final Carabao Cup 2026 saat gelar kehormatan besar pertama dalam kariernya diraih.
Lulusan akademi City ini, yang berkembang pesat dalam sistem asuhan Pep Guardiola yang memberinya kebebasan untuk bergerak, kini bertekad untuk tampil menonjol bersama Inggris saat mereka mengejar kejayaan global di tanah Amerika Utara.
Mengapa Bintang Muda Man City, O'Reilly, Bisa Menjadi Pemain Utama di Timnas Inggris?
Ketika ditanya apakah O’Reilly menawarkan kontribusi yang lebih baik sebagai pemain serba bisa dibandingkan para pesaingnya untuk posisi bek kiri, Gray — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan betFIRST — mengatakan: “Dia akan menjadi pilihan saya saat ini, 100%.
“Saya pikir Anda harus mempertimbangkan beberapa pertandingan besar yang telah dia ikuti sejak dia masuk ke starting XI Man City, malam-malam besar di Eropa, dan apa yang telah dia capai pada malam-malam Eropa tersebut.
“Saya pikir ketika kita melihatnya mengenakan seragam Inggris, dia tidak pernah mengecewakan siapa pun. Dia telah menjadi ‘Mr. Reliable’ di posisi bek kiri atau di posisi apa pun yang tampaknya mereka mainkan.
“Apakah masa kejayaan Luke Shaw sudah berlalu? Dulu kita punya banyak bek kiri di mana posisi itu sulit untuk dikuasai sepenuhnya, tapi saya pikir Nico O'Reilly kini memiliki kesempatan itu untuk mungkin satu dekade ke depan karena usianya, tapi saya pikir dia adalah talenta yang luar biasa.”
Apakah bintang Manchester United, Shaw, masih memiliki peran yang bisa dimainkan bersama timnas Inggris?
Gray kemudian berbicara mengenai bek veteran Manchester United, Luke Shaw, yang juga harus bersaing dengan pemain seperti Tino Livramento dan Djed Spence—yang mampu mengisi posisi bek sayap di kedua sisi—untuk mendapatkan tempat di skuad Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia: “Pendapat pribadi saya adalah memilih Luke Shaw hanya karena pengalamannya dan keahliannya, serta karena dia sudah pernah berpartisipasi dalam kompetisi besar sebelumnya.
“Saya pikir kekhawatiran utama bagi Thomas Tuchel—dan ini berlaku untuk beberapa pemain—adalah dia harus mengandalkan para pemain tetap bugar hingga akhir turnamen, dan saya rasa itu salah satu kekhawatiran yang akan dia hadapi dengan pemain seperti Luke Shaw.
“Sedangkan jika Nico O'Reilly yang bermain, Anda tidak perlu terlalu khawatir, dia jarang mengalami cedera, dia masih muda, otot-ototnya tidak akan kelelahan dalam turnamen seperti itu. Namun, bahkan jika semua pemain dalam kondisi fit, berdasarkan apa yang saya lihat musim ini dari setiap pemain yang bermain di posisi bek kiri, Nico O'Reilly akan menjadi pilihan utama saya, tanpa ragu.”
Kapan skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 akan diumumkan?
Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengonfirmasi bahwa Tuchel akan mengumumkan skuad Piala Dunia pada 22 Mei. Hal itu terjadi dua hari sebelum musim Liga Premier 2025-26 berakhir — yang berarti ada risiko para pemain mengalami cedera pada pertandingan terakhir.
Daftar sementara, yang dapat mencakup hingga 55 nama, harus disusun paling lambat 11 Mei. Pelatih kepala tim nasional kemudian memiliki waktu hingga 30 Mei untuk memfinalisasi rencana mereka, artinya Inggris masih dapat melakukan penyesuaian pada skuad mereka sebelum berangkat ke Amerika Serikat dan mempersiapkan diri untuk laga pembuka turnamen melawan Kroasia pada 17 Juni.